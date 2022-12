Le marché européen des tests de sécurité alimentaire devrait afficher un excellent TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

Marché européen des tests de sécurité alimentaire, par type de test (système, kits de test et consommables), type de tests (tests de sécurité alimentaire, tests d’authenticité des aliments et tests de durée de conservation des aliments), site (laboratoire interne/interne et installation d’externalisation), application (Alimentation, céréales et grains, oléagineux et légumineuses, noix et boissons) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des tests de sécurité alimentaire en Europe

La sécurité et la qualité des aliments sont des préoccupations majeures pour la fabrication de produits alimentaires et l’industrie de la vente au détail et de l’hôtellerie. La qualité et l’hygiène des aliments ont un impact sur la productivité. Ces dernières années, l’adultération intentionnelle et non intentionnelle est devenue une technologie de pointe et les laboratoires d’essais peuvent aider à détecter ces adultérants. La fonction la plus importante des laboratoires d’essais de sécurité alimentaire est de tester les aliments pour les adultérants, les agents pathogènes, les résidus de pesticides, les contaminants chimiques tels que les métaux lourds, les contaminants microbiens, les additifs non autorisés, les colorants, entre autres et les antibiotiques dans les aliments. Sans tests alimentaires, les producteurs et fabricants d’aliments ne peuvent pas garantir que les pesticides, les antibiotiques, les métaux lourds et les toxines naturelles, entre autres. Il est donc important de garantir la sécurité alimentaire.

La demande de tests alimentaires augmente, pour laquelle les fabricants sont désormais plus concentrés et ils sont impliqués dans le lancement de nouveaux produits, la promotion, les récompenses, la certification et la participation à des événements sur le marché. Ces décisions renforcent en fin de compte la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des tests de sécurité alimentaire devrait atteindre une valeur de 14 883,71 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché des tests de sécurité alimentaire en Europe couvre également tous les paramètres qui affectent le marché couvert dans cette étude de recherche ont été pris en compte, examinés en détail, vérifiés par des recherches primaires et analysés pour obtenir les données quantitatives et qualitatives finales.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Année historique 2021 (personnalisable jusqu’en 2020-1015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type de test (système, kits de test et consommables), type de tests (tests de sécurité alimentaire, tests d’authenticité des aliments et tests de durée de conservation des aliments), site (laboratoire interne/interne et installation de sous-traitance), application (aliments, céréales et grains , graines oléagineuses et légumineuses, noix et boissons) Pays couverts Allemagne, France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie et Reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Eurofins Scientific, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., FOSS, ALS, LexaGene, ROKA BIO SCIENCE, Biorex Food Diagnostics (BFD), Randox Food Diagnostics, Omega Diagnostics Group PLC, Romer Labs Division Holding GmbH, SGS Société Générale de Surveillance SA, 3M, Clear Labs, Inc., Invisible Sentinel, Ring Biotechnology Co Ltd., BIOMÉRIEUX SA, Agilent Technologies, Inc., NEOGEN Corporation, Spectro Analytical Labs Ltd. et Noack Group entre autres

Définition du marché

L’analyse des aliments est l’analyse scientifique des aliments et de leur contenu. Il est fait pour fournir des informations sur les différentes caractéristiques des aliments, y compris sa structure, sa composition et ses propriétés physico-chimiques. Les tests de sécurité alimentaire comprennent divers tests effectués pour d’autres raisons, telles que les tests de qualité et le contrôle de la qualité du produit. Les tests de produits alimentaires peuvent être effectués à l’aide de plusieurs méthodes très avancées pour fournir des informations précises sur la valeur nutritionnelle et la sécurité des aliments. Les méthodes les plus courantes de test des produits alimentaires sont les tests de chimie analytique, les tests sensoriels, les tests de microbiologie et l’analyse nutritionnelle. Les tests de produits alimentaires déterminent la teneur en éléments nutritifs à l’aide d’analyses en laboratoire, clés en main, nutritionnelles, de logiciels et en ligne. L’analyse en laboratoire est la méthode préférée.

Les tests et analyses alimentaires sont essentiels à la sécurité alimentaire pour garantir que les aliments peuvent être consommés sans danger. Il s’agit notamment d’alimenter le réseau de laboratoires d’analyses alimentaires, d’assurer la qualité des analyses alimentaires, d’investir dans les ressources humaines, de mener des activités de surveillance et d’éduquer les consommateurs.

Dynamique du marché des tests de sécurité alimentaire en Europe

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Augmentation du nombre de cas de maladies d’origine alimentaire

Le nombre croissant de cas de maladies d’origine alimentaire chez les individus dans le monde devrait stimuler le marché européen des tests de sécurité alimentaire. La consommation d’aliments gâtés, contaminés ou détériorés contenant divers micro-organismes, tels que des bactéries, des champignons, des parasites, des virus et autres, est la principale cause de maladie d’origine alimentaire. De plus, d’autres contaminants tels que les mycotoxines, les métaux lourds et les produits chimiques entraînent également une augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire chez les personnes. Ces cas croissants augmentent considérablement la demande de kits, d’équipements et de systèmes de test alimentaire dans la région. La principale raison de l’augmentation des maladies d’origine alimentaire dans l’industrie alimentaire est l’ignorance de la main-d’œuvre, des manipulateurs d’aliments et des fabricants, car ils manquent de connaissances sur les technologies modernes, les bonnes pratiques de fabrication (BPF), systèmes d’analyse des risques et de contrôle des points critiques (HACCP) et contrôle de la qualité. Le manque de connaissances des travailleurs entraîne une prévalence accrue des maladies d’origine alimentaire.

Sensibilisation accrue des consommateurs à la sécurité alimentaire

Avec le nombre croissant de cas de maladies d’origine alimentaire et de problèmes d’intoxication alimentaire, de plus en plus de consommateurs prennent conscience de l’importance de manger des aliments sûrs et sains. Cela a conduit à une demande accrue d’aliments sûrs et de bonne qualité parmi les individus, générant une demande d’équipements de test de sécurité alimentaire. L’incidence croissante des maladies d’origine alimentaire a incité les consommateurs à apporter des changements vitaux à leur régime alimentaire et à leur mode de vie, les rendant plus préoccupés par la sécurité alimentaire. Les consommateurs sont conscients de leurs aliments et la sécurité alimentaire est leur principale préoccupation.

La sécurité alimentaire est importante pour la santé des consommateurs, de l’ensemble de l’industrie alimentaire et des autorités réglementaires. Avec la préoccupation croissante concernant la sécurité alimentaire parmi les consommateurs, le gouvernement prend également des initiatives pour promouvoir des aliments sûrs auprès des consommateurs.