Le marché européen des tests de dispositifs médicaux est en croissance avec un TCAC de 9,8 % et devrait atteindre 2 499,53 millions USD d’ici 2029

Le marché européen des tests de dispositifs médicaux devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 2 499,53 millions USD d’ici 2029 contre 1 226,46 millions USD en 2021.

Analyse et aperçu du marché des tests de dispositifs médicaux en Europe

Le test de dispositif médical est le processus de démonstration que le dispositif fonctionne de manière fiable et sûre lors de son utilisation. Dans le développement de nouveaux produits, des tests de validation de conception approfondis sont appliqués. Cela comprend les tests de performance, la toxicité, l’analyse chimique et parfois les facteurs humains ou les tests cliniques. Les tests d’assurance qualité en cours sont généralement plus limités. Cela comprend généralement des contrôles dimensionnels, des tests fonctionnels et une vérification de l’emballage. Différents types de services de tests médicaux y sont disponibles sur le marché, tels que des services d’inspection, des services de certification et autres

Définition du marché

Le test des dispositifs médicaux est le processus de démonstration que le dispositif fonctionne de manière fiable et sûre lors de son utilisation. Dans le développement de nouveaux produits, des tests de validation de conception approfondis sont appliqués. Cela comprend des tests de performance, des analyses de toxicité et chimiques, et parfois des facteurs humains ou même des tests cliniques. Les tests d'assurance qualité en cours sont généralement plus limités. Cela comprend généralement des contrôles dimensionnels, des tests fonctionnels et une vérification de l'emballage. Différents types de services de tests médicaux y sont disponibles sur le marché, tels que des services d'inspection, des services de certification, etc.

Dynamique du marché des tests de dispositifs médicaux

Conducteurs

Escalade dans l’innovation et les technologies

L’accélération du développement technologique dans le secteur de la santé a considérablement augmenté ces dernières années. L’avancement de la technologie des dispositifs médicaux permet un traitement indolore et simple pendant la gestion de la maladie. De plus, l’innovation et la gradation des dispositifs médicaux contribuent au résultat précis et rapide du diagnostic de la maladie. Outre l’innovation dans les dispositifs médicaux, la rentabilité des outils thérapeutiques basés sur la technologie pendant le traitement des maladies est également assurée. De plus, de nombreux organismes gouvernementaux et organismes de santé soutiennent les centres de recherche médicale. L’objectif principal de ce soutien est d’améliorer les innovations en matière de soins de santé en Europe

Augmentation de la demande de tests in vitro

Les diagnostics in vitro (DIV) sont des tests sur des échantillons tels que du sang ou des tissus prélevés sur le corps humain. Les diagnostics in vitro peuvent détecter des maladies ou d’autres affections et peuvent être utilisés pour surveiller l’état de santé général d’une personne afin d’aider à guérir, traiter ou prévenir des maladies. Les tests in vitro sont utilisés dans diverses détections de maladies telles que les infections à VIH, le paludisme, l’hépatite, entre autres. La prévalence de ces maladies augmente rapidement dans les pays européens, ce qui entraîne une demande croissante de tests in vitro et de divers dispositifs médicaux.

Opportunité

Hausse des dépenses de santé

Les dépenses de santé ont augmenté dans le monde entier à mesure que le revenu disponible des habitants de divers pays augmente. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de la population, les pouvoirs publics et les organisations de santé prennent l’initiative d’accélérer les dépenses de santé. L’augmentation des dépenses de santé aide simultanément les établissements de santé à améliorer leurs services de test de dispositifs médicaux au cours des dernières années

En outre, les initiatives stratégiques prises par les principaux acteurs du marché fourniront une intégrité structurelle et des opportunités futures pour le marché des tests de dispositifs médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029.

Retenue/Défi

Forte concurrence dans les industries des technologies médicales

Cependant, les obstacles au développement local des dispositifs médicaux et le coût élevé des dispositifs médicaux dans certaines régions peuvent entraver la moindre production de dispositifs médicaux qui entrave la croissance du marché. De plus, la forte concurrence dans les industries de la technologie médicale et les longs délais pour la qualification à l’étranger peuvent être des facteurs difficiles pour le développement du marché.

Ce rapport sur le marché des tests de dispositifs médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché des tests de dispositifs médicaux

Le COVID-19 a eu un effet positif sur le marché. L’utilisation de dispositifs médicaux a augmenté au cours de ces années, comme les scanners IRM, les ventilateurs et autres. Par conséquent, l’utilisation de divers appareils a largement augmenté dans le monde. La pandémie a donc eu un impact positif sur ce marché des tests.

Développement récent

En avril 2021, TUV SUD a annoncé qu’il s’était présenté à Medtec LIVE pour montrer sa capacité à être un guichet unique pour les tests de dispositifs médicaux. Les services de la société couvraient les tests de sécurité électrique et fonctionnelle, la cybersécurité et les logiciels, la CEM et la biocompatibilité. Les experts de TUV SUD ont participé au programme du salon et du congrès en ligne avec diverses conférences, un hack en direct et un argumentaire éclair.

Portée du marché des tests de dispositifs médicaux en Europe

Le marché européen des tests de dispositifs médicaux est segmenté en type de service, type de test, phase, type d’approvisionnement, classe de dispositif et produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de service

Services de test

Services d’inspection

Services de certification

Sur la base du type de service, le marché européen des tests de dispositifs médicaux est segmenté en services de test, services d’inspection et services de certification.

Type de test

Essais physiques

Essais chimiques/biologiques

Tests de cybersécurité

Tests de microbiologie et de stérilité

Autres

Sur la base du type de test, le marché européen des tests de dispositifs médicaux est segmenté en tests physiques, tests chimiques/biologiques, tests de cybersécurité, microbiologie, tests de stérilité et autres.

Phase

Préclinique

Clinique

Sur la base de la phase, le marché européen des tests de dispositifs médicaux est segmenté en préclinique et clinique.

. Type d’approvisionnement

Sous-traité

En interne

Sur la base du type d’approvisionnement, le marché européen des tests de dispositifs médicaux est segmenté en interne et externalisé.

Classe de périphérique

Classe I

Classe II

Classe III

Sur la base de la classe d’appareils, le marché européen des tests d’appareils médicaux est segmenté en classe I, classe II et classe III.

Produit

Dispositif médical implantaire actif

Dispositif médical actif

Dispositif médical non actif

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Dispositif médical ophtalmique

Dispositif médical orthopédique et dentaire

Dispositif médical vasculaire

Autres

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des tests de dispositifs médicaux jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

SGS SA

Bureau Veritas

Groupe Intertek plc

TUV SUD Asie du Sud Pvt. Ltd.

TÜV RHEINLAND

UL LLC

Eurofins Scientifique

ASTM

Technologie des matériaux d’élément

Avomeen

Passerelle analytique

MÉDISTRI SA

Pace Analytical Services, LLC

WuXi AppTec

TOXICON

Rivière Charles

Source BioScience.

NSF International.

Laboratoires BDC

Microsystèmes stables

Surpass, Inc,

Analyse / aperçus régionaux du marché des tests de dispositifs médicaux

Le marché des tests de dispositifs médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de service, type de test, phase, type d’approvisionnement, classe de dispositif et produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans la région Europe sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Belgique et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché des tests de dispositifs médicaux en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de tests in vitro en Europe.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Test de dispositifs médicaux

Le paysage concurrentiel du marché des tests de dispositifs médicaux fournit des détails par les concurrents. Les détails incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit et l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des tests de dispositifs médicaux.

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

