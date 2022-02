Le marché européen des systèmes de stationnement intelligents connaîtra une croissance notable d’ici 2027 | CMS Infosystem, Diebold Nixdorf, Incorporated, Euronet Worldwide, Inc

Businessmarketinsights Dernière mise à jour sur l’analyse du marché des systèmes de stationnement intelligents en Europe, analyse de la croissance du marché des systèmes de stationnement intelligents en Europe et projection d’ici 2027. Ce rapport est hautement prédictif car il contient l’analyse globale du marché des principales entreprises du secteur des systèmes de stationnement intelligents en Europe. Avec l’étude de marché classée Europe Smart Parking Systems basée sur diverses régions en croissance, ce rapport fournit un portefeuille d’acteurs de premier plan ainsi que les ventes, la croissance, la part de marché, etc.

Le stationnement a été un problème difficile, en particulier dans le paysage urbain, où 30 à 40 % de tous les embouteillages sont principalement causés par des conducteurs qui ont du mal à trouver une place de stationnement. L’augmentation du nombre de véhicules circulant sur la route, l’augmentation de la taille des véhicules dans le segment de luxe et la diminution de l’espace de stationnement disponible influencent la congestion du trafic, ce qui en fait un problème alarmant à l’échelle mondiale. De plus, la disponibilité limitée des données nécessaires pour guider les décisions d’un conducteur a tendance à faire perdre beaucoup de temps, alimentant par la suite les problèmes de stationnement dans les zones urbaines.

Meilleurs joueurs :

• Amano McGann, Inc.

• Cisco Systems, Inc.

• Kapsch

• Nedap N.V.

• Parkmobile, LLC

• Skidata AG

• Smart Parking Ltd.

• Swarco SA

• SWARCO AG

• Urbiotique

• Xerox Corp.

Le rapport d’étude de marché sur Europe Smart Parking Systems a intégré l’analyse des différents facteurs qui stimulent la croissance du marché Europe Smart Parking Systems. Il établit les tendances, les contraintes et les moteurs qui transforment le marché européen des systèmes de stationnement intelligents de manière positive ou négative. Les informations détaillées sont basées sur les tendances actuelles du marché des systèmes de stationnement intelligents en Europe et sur les réalisations historiques.

Notre spécialiste de la recherche analyse un aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructures, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse des parts de l’entreprise est utilisée pour déduire la taille du marché Europe Smart Parking Systems.

Marché des systèmes de stationnement intelligents en Europe 2020-2027: principaux faits saillants

• CAGR du marché au cours de la période de prévision 2020-2027.

• Des données détaillées sur les facteurs qui contribueront au développement du marché Europe Smart Parking Systems au cours des cinq prochaines années.

• Évaluation de la taille du marché Europe Smart Parking Systems et de son engagement envers le marché parent.

• Prévisions sur les schémas à venir et les changements de comportement des acheteurs.

• Le développement du marché Europe Smart Parking Systems.

• Analyse de la scène sérieuse du marché et données précises sur les vendeurs.

• Détails complets des composants qui mettront au défi le développement des fournisseurs du marché européen des systèmes de stationnement intelligents.

