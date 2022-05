Le marché européen des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien (impact du COVID-19) connaîtra une croissance massive d’ici 2028 | Astrophysics Inc., Nuctech Company Limited, Rapiscan Systems, Inc., Safran, VOTI Detection Inc.

Le marché européen des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien devrait passer de 151,18 millions de dollars américains en 2021 à 202,34 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,3 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Europe» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Europe au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

L’augmentation des activités terroristes et la montée des menaces pesant sur les principales économies ont contraint les gouvernements et autres instances dirigeantes à entreprendre des contrôles du trafic aérien. Plusieurs autorités devraient renforcer les systèmes de balayage de sécurité à tous les points d’entrée et de sortie des aéroports de la région. Le déploiement de scanners de colis dans les aéroports contribue à réduire les activités frauduleuses, telles que le diamant, les stupéfiants, la contrebande, les armes et autres matériaux coûteux. Les systèmes de contrôle de sécurité qui incluent des scanners de fret à rayons X comme l’un des principaux composants ont réussi à détériorer l’impact des activités terroristes. De plus, avec l’augmentation du niveau de violence et de terrorisme, les scanners à rayons X sont de plus en plus installés dans les aéroports. Par conséquent, les activités terroristes croissantes et les investissements du département de l’aviation dans les infrastructures créeraient des opportunités lucratives pour la croissance du marché européen des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien dans les années à venir.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00026595

Principaux acteurs du marché européen des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien:

• Astrophysique Inc.

• Nuctech Company Limited

• Rapiscan Systems, Inc.

• Safran

• VOTI Détection Inc.

• Smiths Detection Group Ltd. (Smiths Group plc)

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché européen des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché européen des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances. le marché.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché européen des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Europe.

Segmentation du marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Europe

Marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Europe – Par taille de fret

 Petit Colis

 Cargaison de rupture et de palette

 Cargaison surdimensionnée

Marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Europe – Par technologie

 Systèmes à rayons X

 ETD

 SDE

 Autres

Marché des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien en Europe – par application

 Détection de stupéfiants

 Détection d’explosifs

 Détection de métaux et de contrebande

 Autres

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00026595

Raison d’acheter

 Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché régional Europe Systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien.

 Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des systèmes de sécurité et de contrôle du fret aérien, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

 Développer/modifier les plans d’expansion des affaires en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et la technologie, les médias et les télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique sales@businessmarketinsights.com

Web https://www.businessmarketinsights.com/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/