Le marché européen des systèmes d’armes laser devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2028: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché européen des systèmes d’armes laser devrait passer de 365,49 millions de dollars américains en 2021 à 1 144,10 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 17,7 % de 2021 à 2028. La demande croissante de systèmes d’armes laser à haute énergie devrait alimenter le marché européen des systèmes d’armes laser. Les principaux acteurs du marché de la région Europe ont introduit de nouveaux systèmes d’armes laser à haute énergie sur le marché, et ils reçoivent une réponse positive de la part des clients en raison de sa puissance, de son énergie, de sa précision et de sa portée améliorées. Les systèmes d’armes laser sont de plus en plus déployés dans les arsenaux de plusieurs nations pour renforcer la puissance de défense militaire. Des sociétés à travers l’Europe telles que Raytheon Technologies et Lockheed Martin Corporation proposent la solution laser à haute énergie, tandis que des sociétés telles que Boeing, MBDA et Rheinmetall AG développent de nouveaux systèmes en adoptant des stratégies inorganiques.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Boeing

Elbit Systems Ltd.

L3Harris Technologies, Inc.

Société Lockheed Martin

MBDA

Société Northrop Grumman

Raytheon Technologies Corporation

Rheinmetall SA

Segmentation du marché des systèmes d’armes laser en Europe :

Marché des systèmes d’armes laser en Europe – Par type

Laser chimique

Laser à semi-conducteurs

Laser à électrons libres

Laser à fibre

Marché des systèmes d’armes laser en Europe – Par application

Aérien

Au sol

En mer

Marché des systèmes d’armes laser en Europe – Par pays

La France

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

Segments de marché clés :

En termes de type, le segment des lasers à fibre représentait la plus grande part du marché européen des systèmes d’armes laser en 2020. En termes d’application, le segment au sol détenait une plus grande part de marché du marché européen des systèmes d’armes laser en 2020.

En cas de COVID-19, l’Europe est fortement touchée, en particulier le Royaume-Uni. L’émergence du virus COVID-19 dans la région Europe a conduit à des scénarios de verrouillage qui ont poussé les experts de l’industrie à analyser que l’industrie de la fabrication d’équipements de défense serait confrontée à 4 semaines à 12 semaines de retard dans la chaîne d’approvisionnement des pièces électroniques militaires. Cette perturbation de la chaîne d’approvisionnement a endommagé la fabrication d’équipements de défense en 2020. La période de récupération de l’impact du COVID-19 dans l’industrie de la défense devrait être plus rapide par rapport à diverses autres industries. Le marché européen des systèmes d’armes laser a également eu un impact minimal sur la croissance du marché tout au long de 2020, car les fabricants de LaWS poursuivent leurs opérations au cours des troisième et quatrième trimestres de 2020.

Plusieurs autres pays tels que la Russie, l’Allemagne et d’autres ont également enregistré un nombre important de cas par jour. , grâce à quoi les pays ont initié un confinement et une restriction sociale. Les systèmes de défense des pays développés des régions sont activement impliqués dans les développements militaires et leur renforcement, ce qui devrait soutenir le marché dans la situation du COVID-19, mais avec une force de travail insuffisante. Plusieurs pays se concentrent également sur le soutien du système de santé de leur pays, ce qui a réduit les dépenses militaires en 2020, entravant ainsi quelque peu les activités du marché des systèmes d’armes laser.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen des systèmes d’armes laser:

