Le marché européen des sucres d’origine végétale et synthétique devrait atteindre une valeur de 13 669,49 millions USD d’ici 2029

Le marché européen des sucres végétaux et synthétiques est porté par les nombreux avantages qu’ils procurent aux entreprises et aux salariés. Le marché européen des sucres d’origine végétale et synthétiques est également stimulé par la demande croissante d’ingrédients alimentaires sains de la part de l’industrie agroalimentaire. La sensibilisation aux édulcorants naturels a conduit à des demandes de la part des fabricants pour la fourniture d’édulcorants naturels. Il agit finalement comme une force motrice pour la croissance du marché. Dans le cadre de la tendance croissante vers une alimentation saine, les consommateurs recherchent de plus en plus des aliments qui contiennent peu de calories, de matières grasses, de sodium et de sucres ajoutés. Les fabricants de sucres artificiels et végétaux peuvent profiter de cette opportunité pour exploiter ce marché en expansion. Cependant, le coût élevé des sucres d’origine végétale par rapport aux sucres courants est l’une des principales contraintes qui freinent la croissance du marché.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research , le marché européen mondial du sucre d’origine végétale et du sucre synthétique devrait atteindre 13 669,49 millions USD d’ ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 3,0 % au cours de la période de prévision .

Le produit utilisé pour sucrer les aliments est le sucre. Les sucres dérivés de plantes sont appelés « sucres dérivés de végétaux » et ils sont utilisés dans divers domaines, notamment la production d’aliments pour animaux, de boissons, de biocarburants, d’aliments, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques. Le sucre synthétique est une forme de sucre qui est fabriqué chimiquement par l’industrie chimique dans les industries alimentaires, des boissons, pharmaceutiques et autres. Les produits fabriqués à partir de sucres d’origine végétale et synthétique sont largement utilisés dans le secteur alimentaire en raison de leurs bienfaits pour la santé. Les ingrédients les plus populaires et les plus essentiels dans le secteur mondial de l’alimentation et des boissons sont les sucres synthétiques et d’origine végétale européens, qui modifient le goût et améliorent la palatabilité du produit fini.

Dynamique du marché européen du sucre végétal et synthétique

Cette section présente la compréhension des moteurs, des forces, des opportunités, des contraintes et des défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous :

chauffeur:

Demande croissante d’ingrédients alimentaires sains dans l’industrie alimentaire et des boissons

Beaucoup de gens aiment inclure des ingrédients naturels dans leur alimentation quotidienne. Les ingrédients naturels deviennent de plus en plus importants dans l’industrie des aliments et des boissons, et les consommateurs et les producteurs se tournent vers eux. Par conséquent, l’utilisation d’ingrédients naturels dans l’industrie alimentaire et des boissons augmente la demande de sucres végétaux. Les clients recherchent une alternative saine au sucre.

Il existe plusieurs substituts de sucre à base de plantes sur le marché, notamment la stévia, le sirop de yacon, le xylitol, l’érythritol, le sucre de coco et le sirop d’érable. La stévia est un bon choix pour les diabétiques qui préfèrent une alternative au sucre sans calorie. Étant donné que la stévia est sans calorie et n’a pas d’effets néfastes sur la santé, sa demande est en augmentation. Le xylitol est un autre sucre végétal qui provient du maïs et de nombreux fruits et légumes.

Application étendue de sucres végétaux et synthétiques européens dans diverses industries à travers le monde

Les sucres végétaux et synthétiques européens ont un énorme potentiel d’utilisation dans les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques, les biocarburants, les cosmétiques, etc. La canne à sucre hybride (Saccharum spp.) a un grand potentiel en tant que matière première d’importance mondiale pour la production de biocarburants. Il est considéré comme l’un des meilleurs biocarburants en raison de son excellente capacité de production de biomasse, de sa teneur élevée en glucides (sucre + fibres) et de son rapport entrée/sortie énergétique favorable. Des variétés de canne à sucre enrichies avec une dégradabilité supérieure de la biomasse doivent être développées pour augmenter la conversion de la biomasse de la canne à sucre en biocarburants.

Chance

Expansion et lancements de nouveaux produits dans l’industrie

Les édulcorants artificiels sont de plus en plus courants comme alternative au sucre. La prévalence de l’obésité, du diabète et du syndrome métabolique a augmenté. Ceci, combiné à une connaissance accrue des consommateurs, a entraîné un changement de paradigme continu en faveur des édulcorants artificiels hypocaloriques.

Ces édulcorants artificiels, édulcorants non nutritifs (ENN), édulcorants hypocaloriques et édulcorants intenses procurent plus de douceur par gramme avec zéro ou peu de calories. Ils sont utilisés dans les boissons, les suppléments nutritionnels, les médicaments et les bains de bouche. Ces produits sont utilisés par les personnes obèses et maigres, les diabétiques et les non-diabétiques, les adultes et les enfants, et leur utilisation généralisée est le résultat d’un marketing intensif et d’une sensibilisation accrue à la santé.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial européen des sucres végétaux et synthétiques

Après la pandémie, la demande de produits sucriers a augmenté car il n’y a pas de restriction de mouvement ; ainsi, l’approvisionnement en produits sera facile. En outre, la tendance croissante des substituts de sucre à base de plantes au sucre de table et la demande croissante d’ingrédients à base de sucre à base de plantes dans la nutrition et la transformation des aliments après l’épidémie de coronavirus devraient stimuler la croissance du marché.

Portée du marché mondial européen des sucres végétaux et synthétiques

Le marché européen mondial des sucres végétaux et synthétiques est segmenté en trois segments notables basés sur le type, l’application et la forme. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Types de

sucre d’origine végétale

sucre synthétique

former

sec

liquide

application

Nourriture et boissons

Compléments alimentaires

pharmaceutique

nutrition sportive

autre

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen mondial des sucres végétaux et synthétiques sont :

ADM, Cargill, Incorporated, Ingredion, Ajinomoto Co., Inc., BENEO, DuPont , Mafco Worldwide LLC, NOW Foods, Roquette Frères, NutraSweet Co, Tate & Lyle, PYURE BRANDS LLC, Hermes Sweeteners Ltd., Südzucker AG, HSWT, Layn Corp.、WILMAR INTERNATIONAL LTD、Celanese Corporation、Grupo PSA、JK Sucralose Inc等。

