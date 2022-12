Le marché européen des substituts laitiers devrait enregistrer une croissance, une taille, une part, des opportunités de croissance, des tendances récentes, des statistiques de revenus et des défis mondiaux saisissants d’ici 2029.

« L’intensification de la concurrence laisse de nombreux défis à relever pour les entreprises. Pour surmonter ces défis et avancer rapidement dans l’industrie, le rapport d’étude de marché sur les substituts laitiers en Europe est l’aspect clé. Ce rapport de marché fournit à nos clients des données et des informations de premier ordre sur le marché. Un rapport influent sur le marché européen des substituts laitiers qui correspond précisément à votre créneau et aux besoins de votre entreprise consiste en une étude du potentiel de marché de chaque région en fonction des taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, des tendances futures possibles et des demandes du marché. scénario d’approvisionnement.

Le rapport Coherent Europe Dairy Substituts Market fournit un aperçu perspicace des spécifications des produits, de la technologie, des applications, du type de produit et de l'analyse de la production, en tenant compte de facteurs clés tels que les revenus, les coûts et la marge brute.

Analyse et aperçu du marché: marché européen des substituts laitiers

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des alternatives laitières devrait croître à un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et atteindre 6452,42 millions USD d’ici 2028.

Les substituts laitiers sont des aliments et des boissons qui peuvent remplacer les produits laitiers. Ces aliments et boissons à base de plantes sont considérés comme des alternatives très saines aux produits laitiers. Le lait de riz, le lait de soja et le lait d’amande sont les alternatives les plus populaires aux produits laitiers dans le monde. Les substituts laitiers sont considérés comme sains en raison de la présence de nombreuses vitamines et minéraux essentiels. Il est également très faible en gras et en cholestérol et ne contient pas de lactose.

La préférence croissante des consommateurs pour les régimes végétaliens et l’augmentation des cas d’intolérance au lactose et d’allergie au lait sont des facteurs majeurs contribuant à la croissance du marché des substituts laitiers. De plus, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et aux divers avantages pour la santé fournis par les aliments végétaux augmente la popularité du lait biologique, ce qui influencera la croissance du marché des substituts laitiers. De plus, la tendance à la hausse du régime paléo stimulera le taux de croissance du marché.

La demande croissante d’aliments et de boissons biologiques, le marché favorable et le bon positionnement des alternatives laitières augmenteront les opportunités de croissance du marché des alternatives laitières.

Cependant, la fluctuation des prix des matières premières et les allergies aux ingrédients d’origine végétale tels que les amandes et le soja devraient entraver la croissance du marché des substituts laitiers. Le manque de sensibilisation des consommateurs et la présence de soja génétiquement modifié remettront en cause la croissance du marché.

indice

1 résumé

2 Portée du rapport

2.1 Définition du marché des aliments alternatifs en Europe

2.2 Portée de la recherche

2.2.1 But de la recherche

2.2.2 Hypothèses et limites

2.3 Structure du marché

3 Méthodologie d’étude de marché du marché des substituts de lait en Europe

3.1 Processus de recherche

3.2 Recherche secondaire

3.3 Recherche primaire

3.4 Modèle de prédiction

4 Environnement du marché européen des substituts laitiers

4.1 Analyse des cinq forces

4.1.1 Menace des nouveaux entrants

4.1.2 Pouvoir de négociation de l’acheteur

4.1.3 Menace de substitution

4.1.4 Concurrence sectorielle

4.2 Chaîne de valeur / chaîne d’approvisionnement du marché mondial des substituts de lait en Europe

5 Aperçu des applications du marché mondial européen des substituts de lait

5.1 Présentation

5.2 Moteurs de croissance

5.3 Analyse d’impact

5.4 Défis du marché

6 tendances du marché

6.1 Présentation

6.2 Tendances de croissance

6.3 Analyse d’impact

conclusion

