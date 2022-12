Le marché européen des solutions d’emballage à température contrôlée devrait croître à un TCAC de 11,4 % jusqu’en 2028

Le marché européen des solutions d’emballage à température contrôlée est en pleine expansion pour des raisons telles que la demande croissante d’aliments prêts-à-servir et de denrées périssables. L’expansion de l’activité de la chaîne du froid est un moteur important de l’expansion du marché. De plus, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Europe a explosé en raison de la mondialisation rapide.

L’Allemagne détient la plus grande part de marché pour les solutions d’emballage à température contrôlée en Europe, suivie de la France et du Royaume-Uni, selon Data Bridge Market Research. AmerisourceBergen Corporation, le leader du marché, devrait détenir une part de marché d’environ 14,07 % en Europe. En proposant des produits pour des solutions d’emballage à température contrôlée, l’entreprise a connu une excellente croissance des ventes.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quels autres pays ciblent AmerisourceBergen Corporation, Deutsche Post AG, United Parcel Services ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance en Allemagne sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Europe et le leader du marché ciblant la France et le Royaume-Uni comme leur prochain revenu de poche pour 2021.

Le marché des solutions d’emballage à température contrôlée devient de plus en plus concurrentiel avec des entreprises comme AmerisourceBergen Corporation, Deutsche Post AG, United Parcel Services. Ce sont les principales entreprises dominantes sur le marché des solutions d’emballage à température contrôlée et ont lancé divers services et consommables sur le marché. Les nouveaux rapports d’étude de marché sur le pont de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché européen des solutions d’emballage à température contrôlée.

Développement du marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Europe 2021

En janvier 2021, Deutsche Post AG a décidé d’étendre sa capacité logistique médicale et pharmaceutique en Allemagne. La société a agrandi son installation Life Sciences & Healthcare (LSH) à Leipzig d’environ 2 500 mètres carrés et a également augmenté l’équipement de stockage et de manipulation des produits pharmaceutiques et médicaux à température contrôlée tels que les vaccins. Cette mise à jour aide l’entreprise à augmenter ses revenus.

Portée du marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Europe

Toutes les analyses par pays du marché européen des solutions d’emballage à température contrôlée sont divisées en une segmentation supplémentaire. Sur la base des produits et services, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est segmenté en produits et services. Sur la base du type, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est segmenté en système actif et système passif. Sur la base de l’industrie, le marché des solutions d’emballage à température contrôlée est segmenté en laboratoires d’alimentation et de boissons, de soins de santé, de chimie et de recherche.

Points clés couverts en Europe Tendances et prévisions de l’industrie du marché des solutions d’emballage à température contrôlée jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

DS Smith

Fedex

Technologies de la chaîne du froid

IGH Holdings, Inc.

CSafe Global

SkyCell SA

Méthodologie de recherche: marché des solutions d’emballage à température contrôlée en Europe

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

