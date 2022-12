Le marché européen des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance massive d’ici 2022 avec des acteurs de profilage – Prolifico (États-Unis), Right at Home, LLC (États-Unis)

Le rapport Europe Elderly Care explique une étude approfondie de la situation actuelle du marché ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Ce rapport d’étude de marché s’avère être une précieuse source d’informations avec laquelle les entreprises peuvent obtenir une vue télescopique des tendances actuelles du marché, des demandes et des préférences des consommateurs, des situations du marché, des opportunités et de l’état du marché. De plus, il contient également toutes les informations, y compris la définition du marché européen des soins aux personnes âgées , les classifications, les développements clés, les applications et les engagements, ainsi que les actions détaillées des principaux acteurs en ce qui concerne les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et les effets du même en termes de ventes, d’importation, d’exportation, de revenus et de valeurs CAGR.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins aux personnes âgées, qui s’élevait à 832,8 milliards USD en 2021, atteindrait 1268,43 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez l’exemple de copie PDF (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-elderly-care-market&AS Scénario de marché des soins aux personnes âgées en Europe Europe Elderly Care comprend divers types de produits de reconstruction corporelle tels que les implants, les produits de réparation des fractures et des ligaments, les dispositifs d’arthroscopie, les prothèses, les orthobiologiques et les produits de soutien et de récupération du corps tels que les appareils orthopédiques et les supports, les vêtements de compression, les équipements de physiothérapie, la thérapie thermique, l’électrostimulation et les accessoires. qui sont utilisés comme Europe Elderly Care pour traiter plusieurs types de blessures, l’avancement de ces produits fournit des soins exclusifs, des options de traitement nouvelles et innovantes pour traiter divers types de blessures sportives et aide également à maintenir les soins préventifs. De plus, les données, faits et chiffres collectés pour obtenir ce rapport de marché sont obtenus à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres sources authentiques. Les politiques et les plans de développement sont également discutés, tandis que les processus de fabrication et les structures de prix sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes. Marché européen des soins aux personnes âgées – Profils des entreprises Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Amedisys (États-Unis), ECON Healthcare Group (Singapour), Encompass Health Corporation (États-Unis), EXTENDICARE (Canada), LHC Group, Inc. (États-Unis), Medtronic (Irlande), ORPEA GROUPE (France) , Prolifico (États-Unis), ElderCareCanada (Canada), Exceptional Living Centres (États-Unis), Right at Home, LLC (États-Unis), BAYADA Home Health Care (États-Unis), United Medicare Pte Ltd ( Singapour ), Trinity Health (États-Unis), Rosewood Care Group (États-Unis), ST LUKE’S ELDERCARE LTD (Singapour)

Analyse de segmentation :Par type de produit (produits pharmaceutiques, logement et appareils fonctionnels) Par type de produit (produits pharmaceutiques, logement et appareils fonctionnels) Par service (soins institutionnels, soins à domicile, soins de jour pour adultes) Par application (maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, maladies neurologiques, respiratoires et autres En suivant un certain nombre d’étapes de collecte et d’analyse des données de marché, le rapport d’étude de marché premium sur les soins aux personnes âgées en Europe est élaboré avec l’équipe d’experts. Pour construire ce rapport, une analyse de marché détaillée a été réalisée avec les contributions d’experts de l’industrie. Il explique diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur. Les entreprises peuvent acquérir un savoir-faire absolu des conditions et des tendances générales du marché grâce aux informations et aux données couvertes par le rapport de classe mondiale sur les soins aux personnes âgées en Europe. Ce rapport d’activité fournit un savoir-faire absolu de l’industrie européenne des soins aux personnes âgées. Guide complet du rapport sur le marché européen des soins aux personnes âgées: Le rapport sur le marché européen des soins aux personnes âgées offre les données les plus infaillibles et les plus précises grâce à la méthodologie de recherche à 360 degrés. Lors de la rédaction du rapport d’étude de marché, l’analyste de recherche fournit une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour comprendre précisément les besoins de l’entreprise. Avec l’aide de l’analyse SWOT fournie dans le rapport d’étude de marché, des informations précises peuvent être obtenues qui aident les entreprises à identifier les opportunités ainsi que les influences internes et externes. Pour comprendre principalement la dynamique du marché européen des soins aux personnes âgées dans le monde, le marché mondial est analysé dans les principales régions. Data Bridge Market Research fournit également des rapports régionaux et nationaux spécifiques personnalisés pour les domaines suivants. Chiffres réels et analyse approfondie, opportunités commerciales, estimation de la taille du marché disponibles dans le rapport complet. Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-elderly-care-market&AS Points couverts dans la table des matières du marché européen des soins aux personnes âgées : Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la recherche Étendue du marché Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché européen des soins aux personnes âgées. Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des soins aux personnes âgées en Europe Chapitre 4 : Présentation de l’analyse des facteurs de marché Porters Five Forces, Supply/Value Chain, PESTEL analysis, Market Entropy, Patent/Trademark Analysis. Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés. Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données A continué………… Toute requête? Renseignez-vous ici pour une réduction ou une personnalisation du rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=europe-elderly-care-market&AS

