Le marché européen des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance massive d’ici 2022-2029 avec des acteurs de profilage – Prolifico (États-Unis), Right at Home, LLC (États-Unis)

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins aux personnes âgées, qui s’élevait à 832,8 milliards USD en 2021, atteindrait 1268,43 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Scénario de marché des soins aux personnes âgées en Europe

Marché européen des soins aux personnes âgées – Profils des entreprises

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Amedisys (États-Unis), ECON Healthcare Group (Singapour), Encompass Health Corporation (États-Unis), EXTENDICARE (Canada), LHC Group, Inc. (États-Unis), Medtronic (Irlande), ORPEA GROUPE (France) , Prolifico (États-Unis), ElderCareCanada (Canada), Exceptional Living Centres (États-Unis), Right at Home, LLC (États-Unis), BAYADA Home Health Care (États-Unis), United Medicare Pte Ltd ( Singapour ), Trinity Health (États-Unis), Rosewood Care Group (États-Unis), ST LUKE’S ELDERCARE LTD (Singapour)