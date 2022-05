Le marché européen des soins aux personnes âgées devrait atteindre 493 988,80 millions USD d’ici 2029 – Taille, part, tendances et croissance

Le rapport d’analyse du marché européen des soins aux personnes âgées fournit les informations les plus appropriées et les plus spécifiques aux décideurs du secteur, ce qui leur fait gagner du temps et se traduit par d’excellents résultats. Une analyse du marché et une segmentation du marché ont été réalisées en termes de marchés, d’étendue géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, de la grille de position du marché DBMR, de la matrice des défis du marché DBMR, des sources secondaires, et hypothèses. Les informations couvertes dans le rapport à grande échelle aident non seulement les entreprises à prendre des décisions judicieuses et compétentes, mais aident également à décider de la stratégie de publicité, de promotion, de marketing et de vente de manière plus rentable.

Les soins aux personnes âgées sont appelés soins aux personnes âgées, ce qui comprend la satisfaction de toutes les exigences des personnes âgées à différentes étapes. Il comprend des produits et des services qui simplifient et facilitent les activités quotidiennes des personnes âgées. Le besoin de soins aux personnes âgées augmente avec l’âge, car les personnes âgées ont besoin d’une assistance physique et émotionnelle pour mener une vie productive, saine et indépendante. Les services de soins aux personnes âgées comprennent les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les soins de courte durée, les soins palliatifs et les soins à domicile.

Dans les pays développés, les services de soins aux personnes âgées sont très demandés et, avec la technologie croissante des sciences médicales, les pays en développement optent également pour ces services. Les services de soins aux personnes âgées sont divisés en services médicaux et non médicaux. Après des chirurgies ou des blessures, les services offerts aux aînés sont principalement médicaux, tandis que les problèmes émotionnels ou les maladies neurodégénératives comprennent à la fois des services médicaux et non médicaux.

Le marché européen des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 493 988,80 millions d’ici 2029.

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type de produit (produits pharmaceutiques, logement et appareils fonctionnels), service (soins institutionnels, soins à domicile, soins de jour pour adultes), application ( maladies cardiaques , cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose , neurologique, respiratoire) Pays couverts Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Suisse, Pays-Bas, Turquie, Belgique et reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Koninklijke Philips NV, Medtronic, ORPEA GROUPE, Right at Home, LLC, Home Replace, Inc., BAYADA Home Health Care, entre autres

Dynamique du marché des soins aux personnes âgées en Europe

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique

La proportion de personnes âgées (personnes âgées de 60 ans et plus) augmente dans le monde. La population gériatrique a plus de problèmes de santé où les soins de santé à domicile offrent des services pour offrir un meilleur traitement aux patients. Ainsi, l’augmentation de la population gériatrique dans le monde aide le marché des soins aux personnes âgées à se développer.

Augmentation des cas de maladies chroniques

Le fardeau des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires a augmenté dans le monde entier. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que des suggestions appropriées des médecins. Mais ces derniers temps, le traitement peut également être pris assis à la maison avec l’aide de services de soins à domicile dans lesquels il n’est pas nécessaire de se rendre dans les hôpitaux.

Opportunités

Tendance croissante du marché vers les services de soins aux personnes âgées

L’augmentation de la population âgée agit comme une force motrice pour les services de soins aux personnes âgées. L’évolution de l’économie et de l’environnement social a accru la demande d’entreprises de soins. Un nombre croissant de personnes âgées exerce une pression sur la jeune génération pour qu’elle s’occupe des membres âgés de la famille tout en travaillant. Cela crée par conséquent le besoin de services de soins aux personnes âgées. Il est divisé en services de courte durée et services de longue durée. Les services à court terme aident à effectuer les activités de base quotidiennes, tandis que les services à long terme se concentrent sur les installations résidentielles. Le service à long terme nécessite une assistance médicale et une garderie.

Contraintes/Défis

Coût élevé des services de soins aux personnes âgées

Les gens préfèrent les services de soins aux personnes âgées à long terme aux services à court terme. Le coût élevé des services et des produits rend difficile l’accès de la famille. Les dépenses consacrées aux soins aux personnes âgées augmentent avec l’augmentation de l’âge.

Ce rapport sur le marché européen des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché européen des soins aux personnes âgées, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché européen des soins aux personnes âgées

Le COVID-19 a affecté le marché dans une certaine mesure, car l’Europe était la région la plus touchée en raison de la population âgée et âgée, car elle possède une faible immunité pour lutter contre le virus. En raison du confinement, l’admission des personnes âgées a été interrompue et la demande des services de santé a également diminué, ce qui a affecté le marché. Après la COVID, la demande de soins aux personnes âgées augmente en raison des changements dans les mesures préventives croissantes et des changements dans la réglementation et autres.

Développement récent

En mai 2020, le groupe Leapfrog a reconnu 13 hôpitaux Trinity Health avec des notes «A», le score le plus élevé possible pour la sécurité des patients dans son rapport du printemps 2020 sur les notes de sécurité des hôpitaux. Ce prix améliorera la réputation de l’organisation sur le marché et fournira une augmentation des revenus et stimulera le marché des soins aux personnes âgées.

Portée du marché des soins aux personnes âgées en Europe

Le marché européen des soins aux personnes âgées est segmenté en type de produit, service et application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

Médicaments

Logement et appareils fonctionnels

Sur la base du type de produit, le marché européen des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques, en logement et en appareils fonctionnels.

Un service

Soins institutionnels

Soins à domicile

Soins de jour pour adultes

Basé sur le service, le marché européen des soins aux personnes âgées est segmenté en soins institutionnels, soins à domicile et soins de jour pour adultes.

Application

Maladies cardiaques

Cancer

Maladies rénales

Diabète

Arthrite

Ostéoporose

Neurologique

Respiratoire

Autres

Sur la base de l’application, le marché européen des soins aux personnes âgées est segmenté en maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, maladies neurologiques, respiratoires et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché des soins aux personnes âgées en Europe

Le marché européen des soins aux personnes âgées est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, service et application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des soins aux personnes âgées sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Suisse, les Pays-Bas, la Turquie, la Belgique et le reste de l’Europe.

L’Allemagne devrait dominer le marché européen des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision en raison de la croissance des services de soins personnels, car la population âgée est plus importante et en croissance dans la région. Ainsi, de nombreux centres de soins aux personnes âgées et fournisseurs de services se multiplient dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des soins aux personnes âgées en Europe

Le paysage concurrentiel du marché européen des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché européen des soins aux personnes âgées.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux personnes âgées sont Koninklijke Philips NV, Medtronic, ORPEA GROUPE, Right at Home, LLC, Home Replace, Inc., BAYADA Home Health Care, entre autres.

Méthodologie de la recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, Europe Vs. Analyse régionale et de la part des fournisseurs. Veuillez demander un appel d’analyste en cas d’enquête supplémentaire.

Personnalisation disponible : marché européen des soins aux personnes âgées

Étude de marché sur les ponts de données est un leader dans la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Factbook) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

