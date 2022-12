Le marché européen des simulateurs CT devrait croître à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision

Le rapport CT Simulator Market fournit des informations détaillées sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux, les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion de marchés géographiques et innovation technologique. Pour comprendre le scénario et l’analyse du marché CT Simulator, contactez Data Bridge Market Research pour le rapport d’analyse et notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Le marché des simulateurs CT devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2020-2027. Le marché croît à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 93 644 020 USD d’ici 2027, contre 68 132 390 USD en 2019, selon l’analyse de Data Bridge Market Research. L’application croissante de la simulation CT dans les simulateurs CT et la thérapie interventionnelle, l’introduction de simulateurs CT avancés est le principal moteur de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Siemens Healthcare GmbH, GE Healthcare, Koninklijke Philips NV et CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (une filiale de Canon Inc.), ainsi que d’autres acteurs mondiaux et régionaux. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Les simulateurs CT sont utilisés comme planificateurs de traitement dans un large éventail d’applications, y compris la radiothérapie guidée par l’image, la radiothérapie conformationnelle 3D, la curiethérapie et les procédures de cardiologie interventionnelle. Il comprend un système avancé de planification de traitement en temps réel qui comprend un affichage multi-images avec optimisation visuelle en temps réel et un projecteur à faisceau laser La technologie de rayonnement 3D dans le simulateur CT permet d’accéder à diverses parties de la section CT pendant la planification des équations sont en cours de traitement, ce qui représente beaucoup ET des données complexes. Les simulateurs CT jouent un rôle essentiel en radiothérapie. Cela fait partie de la radiothérapie, et les simulateurs CT permettent une planification précise du traitement en montrant la relation entre les tissus sains et la tumeur cible. En radiothérapie, les simulateurs CT fournissent des informations de haute qualité sur la tumeur et les organes environnants.

La demande de simulateurs CT augmente d’année en année en raison de la demande croissante de simulateurs CT et de la prévalence croissante des maladies cancéreuses dans le monde. En outre, avec la préférence croissante pour les programmes de simulateur CT pour le traitement du cancer, la demande de simulateurs CT augmente également. Par exemple, selon le National Center for Biotechnology Information, les taux de cancer et de mortalité maternelle sont de 1,23 pour 100 000 naissances vivantes. Des retards de diagnostic ou de traitement sont survenus dans 65 % des cas. Le diagnostic tardif était plus fréquent que le traitement tardif parmi tous les décès. en outre,

Étendue du marché européen CT Simulator et taille du marché

Simulateurs CT Le marché des simulateurs CT est segmenté en six segments importants en fonction du type de produit, de la technologie, du mode, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. Growth Across Fields vous aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché afin d’identifier les différences entre vos principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des simulateurs CT est segmenté en simulateurs CT à grand alésage et simulateurs CT multi-incisions. Le marché des simulateurs CT de grand diamètre devrait dominer le marché des simulateurs CT en 2020 en raison de l’utilisation généralisée de la radiothérapie dans le traitement des cancers du sein, du poumon, de la prostate, colorectal, du lymphome, du foie, de la thyroïde et du cerveau. , cancer du col de l’utérus, cancer de la colonne vertébrale, etc. De plus, l’augmentation de la quantité de radiothérapie utilisée pour traiter le cancer a augmenté la demande de simulateurs CT de gros calibre, que les radio-oncologues utilisent pour simuler tous les patients lors de visites ambulatoires dans des centres de traitement ou des hôpitaux.

Sur la base de la technologie, le marché des simulateurs CT est segmenté en simulation CT 3D et simulation CT 4D. Les radio-oncologues utilisent de plus en plus la simulation CT 3D pour la radiothérapie au lieu de la simulation CT 4D en raison des coûts élevés associés à la simulation CT 4D, et le segment de la simulation CT 3D devrait dominer le marché des simulateurs CT en 2020. De plus, il y a une demande croissante d’appareils de radiothérapie externe pour le traitement des cancers du sein, du poumon, de la prostate, colorectal, du lymphome, du foie, de la thyroïde, du cerveau, du col de l’utérus, de l’utérus et de la colonne vertébrale, entre autres.

Sur la base du mode, le marché des simulateurs CT est segmenté en autonome et en bureau. En 2020, le segment indépendant devrait dominer le marché des simulateurs CT en tant que radio-oncologues indépendants. Les simulateurs sont principalement utilisés dans les salles de radiothérapie équipées de parois blindées pour faciliter la détection du cancer et la planification de la radiothérapie. De plus, la plupart des simulateurs CT autonomes sont le simulateur CT de choix pour simuler le cancer lors de la planification de la radiothérapie.

Sur la base de l’application, le marché des simulateurs CT est segmenté en radiothérapie guidée par l’image, radiothérapie conformationnelle 3D, curiethérapie, procédures de cardiologie interventionnelle, etc. Le segment de la radiothérapie guidée par l’image devrait dominer le marché des simulateurs CT d’ici 2020 en raison de l’adoption généralisée de la radiothérapie externe dans le traitement du cancer. La radiothérapie guidée par l’image est l’un des types de radiothérapie les plus populaires utilisés pour le traitement du cancer, car elle utilise des images pendant la radiothérapie pour améliorer l’exactitude et la précision de l’administration du traitement.

En fonction de l’utilisateur final, le marché des simulateurs CT est segmenté en hôpitaux, centres spécialisés, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2020, le segment hospitalier devrait dominer le marché des simulateurs CT, car les simulateurs CT sont principalement utilisés pour le processus de simulation des procédures de radiothérapie, qui sont principalement effectuées en ambulatoire dans les hôpitaux et les hôpitaux qui durent généralement moins de 60 minutes. C’est le premier point de contact et l’une des options les plus fiables pour les patients de tous les pays pour traiter les maladies cancéreuses.

Sur la base du canal de distribution, le marché des simulateurs CT est segmenté en enchères directes et au détail. En 2020, le segment des enchères directes devrait dominer le marché des simulateurs CT, car la plupart des hôpitaux, des centres spécialisés, des centres de chirurgie ambulatoire et des institutions universitaires et de recherche préfèrent les enchères directes au profit des achats en gros, des remises et d’un accès facile au produit.

Analyse par pays du marché du simulateur CT

Comme mentionné ci-dessus, le marché CT Simulator est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, technologie, mode, application, utilisateur final et canal de distribution. Les pays couverts par le rapport de marché CT Simulator sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Russie et le reste de l’Europe. En Europe, l’Allemagne devrait croître au taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision 2020 à 2027, avec une utilisation croissante de simulateurs CT pour simuler le cancer du sein, du poumon, du col de l’utérus, de la prostate, colorectal, le lymphome, le cancer du cerveau, le cancer du col de l’utérus, le cancer du foie , cancer de la thyroïde,

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires pour le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales tiennent compte de l’impact des canaux de vente en fournissant des analyses de données prédictives.

