Le marché européen des services esthétiques devrait afficher un TCAC à deux chiffres entre 2022 et 2029 | Clinique de la peau d’Ottawa, Cliniques de la peau VIVA

Synopsis du marché des services esthétiques en Europe:

Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’informations très ciblées, complètes et détaillées sur le marché afin d’avoir une idée claire du paysage du marché. Le rapport d’étude de marché des services esthétiques est généré avec une combinaison d’informations détaillées sur l’industrie et l’utilisation des derniers outils et technologies. Il aide les entreprises à décider de diverses stratégies telles que la production, le marketing, les ventes ou la promotion d’un produit particulier sur le marché ou du nouveau produit à lancer. Les données et informations incluses dans ce rapport de marché aident les entreprises à prendre des décisions judicieuses et à planifier avec plus de succès la stratégie de publicité et de promotion des ventes.

Le marché européen des services esthétiques devrait atteindre 6,34 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 10,54 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les modèles de données utilisés dans le vaste rapport sur les services esthétiques pour la méthodologie de recherche sont la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. . De plus, la segmentation du marché est un autre paramètre important qui catégorise le marché en fonction de l’application, de la verticale, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final et de la géographie. Le rapport d’étude de marché sur les services esthétiques contribuera à coup sûr à augmenter les ventes grâce à une nouvelle réflexion, de nouvelles compétences et des programmes et outils innovants. Les statistiques sont caractérisées dans le format graphique pour une compréhension sans ambiguïté des faits et des chiffres.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché européen des services esthétiques sont le détournement de la population vers des procédures peu invasives et non invasives, la reconnaissance des cosmétiques parmi les clients, l’adoption croissante chez les personnes gériatriques, la sensibilisation du public aux procédures cosmétiques, l’accessibilité. de produits technologiquement avancés et conviviaux et la demande croissante de traitements esthétiques chez les hommes.

Segmentation du marché des services esthétiques en Europe :

Sur la base du type, le marché européen des services esthétiques est segmenté en services d’esthétique faciale, d’éclaircissement de la peau, d’appareils de remodelage corporel et d’implantation esthétique.

Sur la base de l’application, le marché des services esthétiques est segmenté en anti-âge et rides, rajeunissement du visage et de la peau, lésions vasculaires, modelage corporel et cellulite, amélioration mammaire, brûlures, lésions pigmentaires, reconstruction, détatouage, psoriasis et vitiligo.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services esthétiques est segmenté en cliniques de dermatologie, hôpitaux, chaînes de spas et centres de dermatologie.

Selon l’analyse régionale, l’Europe domine le marché des services esthétiques où l’Allemagne détient la majorité des parts en raison de la vigueur des économies locales, de la connaissance et de l’intérêt croissants des consommateurs pour les procédures et du marketing agressif des principales entreprises au cours de la période de prévision de 2020 à 2029.

Principaux acteurs européens :

Esthétique du visage Chirurgie plastique faciale Rousso

La clinique de la peau d’Ottawa

Cliniques de la peau VIVA

Miroir Miroir Beauté Boutique

Association internationale des bureaux d’éthique commerciale inc.

Saltz Spa Vitoria

Mark L. Jewell

MARYLAND

Marketing numérique cristallin

Azul Chirurgie Esthétique

Spa médical

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des services esthétiques, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les services esthétiques, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des services esthétiques, moteurs du marché et contraintes

Marché des services esthétiques en Europe : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Europe 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché des services esthétiques en Europe par régions

5 Analyse du marché des services esthétiques en Europe par type

6 Analyse du marché des services esthétiques en Europe par applications

7 Analyse du marché des services esthétiques en Europe par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché des services esthétiques en Europe

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché des services esthétiques en Europe 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

