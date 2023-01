Le marché européen des services de laboratoire clinique enregistrera une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision 2023-2029

Tendance continue de la connectivité mondiale des dispositifs médicaux , événements récents, scénarios concurrentiels et prévisions régionales jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux reconnaît de nombreuses entreprises leaders du secteur. Il fournit des informations pertinentes pour résoudre les défis marketing auxquels une entreprise est susceptible de faire face. En fait, cela vous aide à développer des stratégies telles que la segmentation du marché et la création d’une identité associée pour votre entreprise de connectivité de dispositifs médicaux qui vous distingue de vos concurrents.

Taille et analyse du marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux

Le marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux était évalué à 1,7 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 10 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 24,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « Solutions de connectivité des dispositifs médicaux » représente le plus grand segment de produits et de services sur le marché de la connectivité des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision, car il est capable de relier plusieurs établissements de santé. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

La recherche couvre la taille actuelle de l’industrie et les taux de croissance basés sur les records passés avec le modèle commercial des principaux acteurs/fabricants :

Cerner Corporation (États-Unis), Medtronic (Irlande), Masimo (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), General Electric Company (États-Unis), Stryker (États-Unis), iHealth Labs Inc., (États-Unis), Cisco (États-Unis), Lantronix Inc. (États-Unis), Infosys Limited (Inde), Silicon & Software Systems Ltd. (Irlande), Spectrum Medical (Royaume-Uni), Hill-Rom Services Inc. (États-Unis), Iatric Systems Inc. (États-Unis), Silex Technology, Inc. . (Japon), Digi International Inc. (États-Unis), Baxter (États-Unis) .), TE Connectivity (Suisse), Bridge-Tech (États-Unis) et Medicollector (États-Unis)

Par type:

Solutions de connectivité des dispositifs médicaux

Services de connectivité des dispositifs médicaux

sur demande

Signes vitaux et moniteurs patient

Appareils d’anesthésie et ventilateurs

Pompes à perfusion

Autre procédure de cardiologie interventionnelle

Autres

3) Géographiquement, ce rapport est situé dans plusieurs régions clés avec des ventes, des revenus et des parts de marché, ainsi que le taux de croissance de Connectivité des dispositifs médicaux couverts dans ces régions, 2021-2029.

Les pays couverts par Global Medical Device Connectivity sont l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, la République tchèque, le Danemark, l’Égypte, l’Allemagne, la Finlande, la France, Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, l’Irlande et Israël. , Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie , Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis, Venezuela, Vietnam.

