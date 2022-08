Le marché européen des services de laboratoire clinique devrait atteindre 1 265 928 USD d’ici 2028

Le marché des services de laboratoire clinique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 126,59285 milliards USD d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. L’application croissante des tests à haut débit et les progrès des méthodes de diagnostic clinique sont les moteurs de croissance du marché européen des services de laboratoire clinique.

Portée du marché des services de laboratoire clinique et taille du marché

Le marché des services de laboratoire clinique est segmenté par spécialité, fournisseur, application et type de service. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et identifier les différences entre vos principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base de la spécialité, le marché est segmenté en tests de chimie clinique, tests d’hématologie, tests de microbiologie, tests d’immunologie, tests de toxicomanie, tests de cytologie et tests génétiques. En 2021, le segment des tests de chimie clinique devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des cas de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires.

Sur la base du fournisseur, le marché est segmenté en laboratoires indépendants et de référence, laboratoires hospitaliers et laboratoires médicaux et infirmiers. Le segment des laboratoires hospitaliers devrait dominer le marché d’ici 2021 en raison de l’augmentation des blessures hospitalières entraînant le nombre de patients et la forte demande de tests.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en services liés à la découverte de médicaments, services liés au développement de médicaments, services de chimie bioanalytique et de laboratoire, services de tests toxicologiques, services liés à la thérapie cellulaire et génique, services liés aux essais précliniques et cliniques et autres services de laboratoire clinique. . Le segment des services bioanalytiques et chimiques de laboratoire devrait dominer le marché d’ici 2021, car la bioanalyse a joué un rôle important dans la classification pharmacocinétique/pharmacodynamique des nouvelles entités chimiques depuis leur découverte.

Sur la base du type de service, le marché est segmenté en services de tests de routine, services ésotériques et services de pathologie anatomique. Le segment des services de dépistage de routine devrait dominer le marché en 2021 en raison de l’augmentation des cas de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires.

Analyse au niveau du pays du marché des services de laboratoire clinique

Le marché Services de laboratoire clinique est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par spécialité, fournisseur, application et type de service mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services de laboratoire clinique sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe. L’Allemagne est en tête de la croissance du marché européen en raison de la demande croissante de diagnostic précoce et précis des maladies.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Services de laboratoire clinique

Le paysage concurrentiel du marché Services de laboratoire clinique fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de tests de produits, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et la portée des produits, Avantages de l’application , courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données présentés ci-dessus se rapportent uniquement à l’accent mis par la société sur le marché des services de laboratoire clinique.

Les principales entreprises engagées dans les services de laboratoire clinique sont la Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER), Eurofins Scientific, UNILABS, SYNLAB International GmbH, HU Groups Holdings, Inc., Sonic Healthcare, ACM Europe Laboratories, Amedes Holding GmbH, Abbott, Charles National des sociétés telles que River, Siemens Healthineers AG et Genomic Health. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Des entreprises du monde entier ont également initié de nombreux contrats, accords, collaborations et lancements, qui accélèrent également la croissance du marché des services de laboratoire clinique.

Par exemple,

En avril 2021, NeoGenomics Laboratories, Inc. a lancé un programme de test parrainé par Amgen pour soutenir les tests moléculaires monogéniques gratuits du biomarqueur KRAS G12C pour les patients atteints d’un cancer du poumon éligibles. Ce lancement permet à la société d’étendre ses services dans les tests moléculaires monogéniques

Les lancements de produits, les expansions commerciales, les prix et distinctions, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché renforcent l’empreinte de la société sur le marché des services de laboratoire clinique, ce qui profite également à la croissance des résultats de l’organisation.

