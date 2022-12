Le marché européen des sacs en papier affichera une croissance notable d’ici 2030, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

» Le rapport d’activité du marché européen des sacs en papier estime que de nouveaux sommets sont possibles sur le marché européen des sacs en papier au cours de l’année 2022-2029. Ce rapport marketing donne une étude précise de l’industrie du marché européen des sacs en papier qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements , et les tendances mondiales de l »industrie sont. Le rapport sur le marché mondial comprend tous les profils d »entreprise des principaux acteurs et marques. Le rapport met également en évidence les développements de produits importants et suit les acquisitions, fusions et recherches récentes dans l »industrie du marché des sacs en papier en Europe par les principaux acteurs Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués de manière appropriée à l’aide de l’analyse SWOT dans le rapport sur le marché des sacs en papier en Europe.

Le marché européen des sacs en papier devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Il catégorise la valeur et le volume du marché mondial des sacs en papier Europe par fabricants, type, application et région. Le rapport donne une connaissance de tous les développements récents, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions par les différents acteurs et marques clés tout en donnant un synopsis de la définition du marché, des classifications et des tendances du marché. Le rapport aidera à prendre une décision concernant le marché. Le rapport fiable sur le marché européen des sacs en papier présente un avantage non seulement pour rivaliser mais aussi pour surpasser la concurrence.

Analyse et aperçu du marché des sacs en papier en Europe

Les produits en papier sont désormais également utilisés pour l’emballage des produits de grande consommation tels que la farine et le sucre, ainsi que pour l’emballage des aliments pour animaux qui peuvent être transportés d’un endroit à un autre sans aucun dommage pendant le transport, car les sacs en papier sont venus avec les sacs multicouches et les feuilles de fibres qui confèrent de la résistance aux sacs en papier pour la manipulation de charges lourdes. Les emballages en papier et en carton pour aliments se trouvent dans de nombreux endroits, tels que les supermarchés, les marchés traditionnels et les magasins de détail, la vente par correspondance, les distributeurs rapides, l’alimentation, les pharmacies et les hôpitaux. Les sacs en papier acquièrent des propriétés barrières et des performances fonctionnelles étendues telles que la thermoscellabilité pour les emballages liquides étanches dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

Le marché européen des sacs en papier devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,0% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre USD 2 397,82 millions d’ici 2030.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2020 – 2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par produits (sac en papier plat, sacs en papier à parois multiples, bouche ouverte, valve collée, sac en papier verrouillable, sacs à ouverture automatique (SoS), pochette debout et autres), utilisation (à usage unique et réutilisable) , Capacité (moins de 1 kg, 1 kg à 5 kg, 5 kg à 10 kg et plus de 10 kg), taille (petite taille, taille moyenne, grande taille et très grande taille), étanchéité et manipulation (scellage à chaud, longueur de la main poignée, fermeture éclair, poignée torsadée, poignée plate et autres), forme (rectangle, carré, circulaire et autres), canal de distribution (magasins de proximité, supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, commerce électronique et autres), utilisateur final (alimentation et Boissons, Alimentation Animale, Produits Cosmétiques, Agriculture, Construction, Pharmacie, Chimie et Autres). Pays couverts Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Suisse, Russie, Turquie, Belgique, Pays-Bas et reste de l’Europe. Acteurs du marché couverts WestRock Company, Mondi, Smurfit Kappa, ProAmpac, Novolex, NOVPLASTA CZ, sro, PAPIER-METTLER, Burgass Carrier Bags, CEE Schisler Packaging Solutions., Conitex Sonoco et Paperera de Girona SA LC Paper Group.

Définition du marché

Les sacs en papier sont constitués de papier fabriqué à partir de pâte de bois d’arbres. Le papier kraft et le papier kraft d’initiation sont les papiers les plus couramment utilisés dans la fabrication des sacs en papier. Les sacs en papier sont couramment utilisés comme sacs à provisions, emballages et sacs. Les sacs en papier sont également venus dans les multi-parois qui fournissent la force pour stocker et transporter des aliments et des boissons et des produits d’alimentation animale. Pour la manipulation de la charge, les sacs en papier ont également une poignée torsadée ou plate pour la manipulation des marchandises. Les sacs en papier sont très utilisés dans le secteur de la vente au détail pour transporter des articles de courses.

SAC PAPIER PLAT

Les sacs en papier plats sont faits de papier léger et sont pliés en retrait sur le côté ou le fond, ce qui permet aux sacs en papier de se dilater à une plus grande capacité. Les sacs plats en papier sont largement utilisés pour les sacs à provisions dans le secteur de la vente au détail.

SACS EN PAPIER À PAROIS MULTIPLES

Les sacs en papier à parois multiples ont la multicouche de couches de papier à l’intérieur qui donne la force de supporter la lourde charge et d’expédier des produits alimentaires. Les sacs en papier à parois multiples sont utilisés comme engrais, aliments pour animaux, sable, produits chimiques secs, farine et ciment.

BOUCHE OUVERTE

Les sacs à gueule ouverte sont les sacs qui ont un tube de plis de papier avec l’extrémité inférieure scellée. Les sacs à bouche ouverte sont également utilisés pour transporter des produits alimentaires et empêchent également les fuites de produits alimentaires pendant le transport.

VALVE COLLÉE

Les sacs à valve collés sont le type de sacs en papier avec un manchon de valve ou un bec de remplissage intégré dans n’importe quel coin et permettent le placement et le remplissage en temps opportun du sac avec le packer à valve. Les sacs à valve collés sont utilisés pour les articles alimentés et faciles à soulager.

SAC EN PAPIER À VERROUILLAGE

Les sacs en papier à serrure sont les sacs en papier qui sont fermés à partir de l’extrémité supérieure avec la serrure ou la serrure coulissante et plus utilisés dans le stockage et le transport de l’aliment d’un endroit à un autre. Les sacs en papier verrouillables sont des sacs étanches à l’air utilisés également pour l’emballage de produits alimentaires.

SACS À OUVERTURE AUTOMATIQUE (SOS)

Les sacs à ouverture automatique (SOS) sont des sacs constitués de sacs en papier à fond carré avec des côtés plissés, ce qui les rend plus faciles à plier et à stocker des aliments et des boissons et des produits d’alimentation animale.

POCHETTE DEBOUT

Les sacs en papier à pochette debout sont fabriqués à partir de papier kraft de haute qualité et utilisés pour l’affichage et le stockage d’aliments en tant que pochette debout capable de se tenir debout sur son fond.

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché mondial des sacs en papier en Europe: –

Quel sera le taux de croissance du marché, aperçu et analyse par type de marché mondial des sacs en papier en Europe en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse par applications et pays du marché mondial ?

Que sont les dynamiques, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché mondial ?

Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial des sacs en papier en Europe? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial Sacs en papier Europe, le risque de marché et aperçu du marché du marché?

Les principaux acteurs opérant sur le marché européen des sacs en papier sont:

Comprendre la demande mondiale pour déterminer la viabilité du marché européen des sacs en papier.

Identifier les marchés développés et émergents où sont offerts.

Identifiez les zones de défi et relevez-les.

Développer des stratégies basées sur les moteurs, les tendances et les faits saillants pour chacun des segments.

Évaluez la chaîne de valeur pour déterminer le flux de travail et avoir une idée de la position actuelle où vous êtes placé.

Reconnaître les principaux concurrents de ce marché et réagir en conséquence.

Connaître les initiatives et les stratégies de croissance prises par les grandes entreprises et décider de l’orientation de la croissance future.

