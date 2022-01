Le marché européen des robes d’isolement médical devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2028: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché des blouses d’isolement médical en Europe devrait passer de 389,43 millions de dollars US en 2021 à 991,04 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 14,3 % de 2021 à 2028.

Le besoin d’un type spécifique de blouse d’isolement est basé sur la nature de l’interaction avec le patient, le degré de contact avec du matériel infectieux et le potentiel de pénétration de sang et de fluides corporels. Les blouses d’isolement chirurgicales sont utilisées lors de risques modérés, tels que le prélèvement de sang artériel, l’insertion d’une ligne intraveineuse (IV), dans la salle d’urgence, les cas de traumatisme et les procédures à haut risque, telles que les procédures à forte intensité de liquide, les chirurgies nécessitant une résistance aux agents pathogènes et les maladies infectieuses. maladies. La FDA réglemente les blouses d’isolement chirurgical en tant que dispositif médical de classe II nécessitant une notification préalable à la commercialisation 510(k). Le nombre croissant d’accidents de la route et de cas critiques conduit finalement à l’augmentation des interventions chirurgicales d’urgence, ce qui, à son tour, stimule la croissance du marché des blouses d’isolement médical.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Advin Health Care Alsco, Inc. Cardinal Health, Inc. CWS International GmbH Dispotech SRL Elis Medline Industries, Inc.

Segmentation du marché des robes d’isolement médical en Europe :

Marché des robes d’isolement médical en Europe – Par type

Jetable

Réutilisable

Marché des robes d’isolement médical en Europe – Par type de produit

Chirurgical

Non chirurgical

Marché des robes d’isolement médical en Europe – Par utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques

Autres

Marché des robes d’isolement médical en Europe – par pays

Serbie

Royaume-Uni

Russie

Pologne

Estonie

Lituanie

la Suède

Slovaquie

Finlande

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Le reste de l’Europe

La crise pandémique a eu un impact considérable sur l’économie européenne et a déclenché des réponses politiques sans précédent dans toute la région. Alors que la pandémie continue de se dérouler à l’échelle mondiale, et au moment où une deuxième et potentiellement même une troisième vague tient toujours l’Europe et le monde sous sa coupe. La pandémie de COVID19 a le plus touché les services hospitaliers. Les hôpitaux étaient surchargés avec le COVID19 et les autres patients de routine. Les blouses d’hôpital sont la partie indissociable des consommables de l’hôpital. En raison de la situation pandémique en cours dans les régions européennes, les hôpitaux des pays ont été les plus touchés. Le nombre croissant de patients souffrant de coronavirus en Europe a conduit à la demande de blouses d’isolement médical. En raison de la demande croissante, les principaux acteurs opérant sur le marché font l’objet de diverses initiatives stratégiques, telles que le lancement de produits, les fusions et acquisitions, les partenariats, entre autres pour augmenter leurs capacités de production et répondre à la demande croissante. Par exemple, en août 2020, NovaLink a lancé des blouses médicales jetables et d’isolement non chirurgicales. L’entreprise avait pour objectif de fabriquer 100 000 unités de produits par jour.

Grâce aux nouvelles fonctionnalités et technologies, les fournisseurs peuvent attirer de nouveaux clients et étendre leur empreinte sur les marchés émergents. Ce facteur est susceptible de stimuler le marché des blouses d’isolement médical. Les blouses d’isolement médical en Europe devraient croître à un bon TCAC au cours de la période de prévision.

