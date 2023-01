Le marché européen des refroidisseurs de boissons devrait atteindre 9,21 milliards USD au cours de la période de prévision 2022-2029, avec un TCAC de 5,5 % De plus, l'augmentation des avancées technologiques de 2022 à 2029 présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché. De plus, l'augmentation des collaborations stratégiques et l'émergence de marchés émergents amplifieront encore la croissance future du marché des refroidisseurs de boissons.

Le marché européen des refroidisseurs de boissons était évalué à 6 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 9,21 milliards USD d’ici 2029 , avec un TCAC de 5,5 % sur la période de prévision 2022-2029 . Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production et du comportement des consommateurs.

Les boissons alcoolisées, en particulier les boissons glacées, gagnent en popularité dans les pays en développement comme l’Allemagne. La demande croissante de boissons alcoolisées surgelées a un impact plus positif sur la demande du marché en refroidisseurs de boissons. Par conséquent, la demande accrue pour ces boissons contribuera à stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des refroidisseurs de boissons

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur:

Une plus grande demande de boissons.

Le marché des refroidisseurs de boissons a d’abord augmenté en raison de l’augmentation de la consommation de boissons. La boisson est consommée à la maison plutôt que dans les tavernes et autres établissements en raison de l’essor d’une variété de boissons gazeuses et des préoccupations croissantes en matière de santé des consommateurs.

montée des initiatives gouvernementales

Le respect de ces normes a augmenté la demande pour les produits de l’entreprise en raison de l’augmentation des restrictions gouvernementales et des mandats de l’EPA pour les alternatives vertes aux réfrigérants. Les réglementations environnementales liées aux matières premières et aux méthodes de fabrication des refroidisseurs à travers le monde feront progresser l’industrie des refroidisseurs de boissons. Cela est dû à la demande accrue des consommateurs pour les produits biologiques.

Possibilité

coopération avec le progrès technologique

De plus, l’augmentation des avancées technologiques de 2022 à 2029 présente des opportunités lucratives pour les acteurs du marché. De plus, l’augmentation des collaborations stratégiques et l’émergence de marchés émergents amplifieront encore la croissance future du marché des refroidisseurs de boissons.

Impact du COVID-19 sur le marché des refroidisseurs de boissons

La récente épidémie de coronavirus a considérablement affecté le marché des refroidisseurs de boissons dans toutes les régions, y compris l’Europe. Cela peut être dû à un certain nombre de fermetures et autres restrictions imposées par les gouvernements du monde entier qui perturbent considérablement leurs opérations de fabrication et de chaîne d’approvisionnement respectives. Les ventes de refroidisseurs ont légèrement diminué en 2020 en raison des mesures de verrouillage, notamment la fermeture de magasins, de supermarchés et d’épiceries.

Portée du marché européen des refroidisseurs de boissons

catégorie de produit

200L ou moins

200-500L

500-1000L

plus de 1000L

Les mecs

outre

Encastré et sous le comptoir

colline basse

double zone

thermoélectricité

Autre

zone de température

Refroidisseur de boissons à zone unique

Refroidisseur de boissons à deux zones

Refroidisseur de boissons à 3 zones

Réfrigérateurs à boissons multizones (4 zones ou plus)

type de contrôle

numérique

Produits électroniques

ne touche pas

poignée

canal de distribution

boutique sécialisée

Supermarché/Hypermarché

Commerce électronique

Autre

utilisateur final

lieu d’habitation

publicité

Pub

hôtel et restaurant

librairie

Autre

Analyse concurrentielle de la part de marché des refroidisseurs de boissons et de l’aménagement paysager

Le paysage concurrentiel du marché Refroidisseur de boissons fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché des refroidisseurs de boissons.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des réfrigérateurs à boissons sont:

AB Electrolux (Suède)

VIKING RANGE, LLC (États-Unis)

Haier Corporation (Chine)

Perik Corporation (États-Unis)

Danby (Canada)

Climadives (France)

FRIGOGLASS (Grèce)

Liebherr-International Deutschland GmbH(미국)

