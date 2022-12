Le marché européen des réactifs q-PCR sera évalué à 465,07 millions USD, avec une croissance à un TCAC de 5,5 % d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude approfondie intitulée ‘ European q-PCR Reagents Market ‘, garantissant que vous serez mieux informé que vos concurrents. Grâce à ses informations et analyses complètes du marché, cette étude offre une perspective plus large du marché, simplifiant ainsi la survie et le succès sur le marché. Rapport de recherche sur la popularité croissante et l’analyse commerciale du marché des réactifs q-PCR en Europe (2022-2029). Les données d’études de marché contenues dans le rapport d’étude de marché sur les réactifs q-PCR pour la grande Europe sont analysées et prévues à l’aide de statistiques de marché et de modèles cohérents.

Le marché européen des réactifs q-PCR est un rapport professionnel et complet qui se concentre sur les moteurs du marché primaire et secondaire, les parts de marché, les principaux segments et l'analyse géographique.

Un excellent rapport sur le marché des réactifs q-PCR en Europe prend en compte plusieurs facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute lors de l'analyse des données du marché. Divers marchés aux niveaux local, régional et international sont examinés dans ce rapport.

Le marché européen des réactifs q-PCR devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 465,07 millions USD d’ici 2029. L’augmentation du développement de produits et le besoin croissant de diagnostics précoces sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision. Cependant, des réglementations strictes entravent la croissance du marché.

Aperçu du marché: –

Les réactifs q-PCR aident à déterminer les quantités absolues ou relatives de séquences connues dans un échantillon et sont utilisés dans différentes applications telles que la médecine légale, la recherche et le diagnostic.

La demande croissante de réactifs q-PCR dans les pays développés et en développement est à l’origine de l’augmentation de la population gériatrique et des lancements de produits. Le marché des réactifs q-PCR est en croissance grâce au lancement de produits innovants, à l’augmentation de l’offre technologique et à l’augmentation du revenu disponible. Le marché augmentera au cours de la période de prévision en raison de l’exploration des marchés émergents, des mouvements stratégiques des acteurs du marché et de l’augmentation des dépenses de santé.

La présence de divers acteurs clés du marché offre des opportunités de croissance du marché tandis que le manque de professionnels qualifiés pose un défi à la croissance du marché. Les réactifs q-PCR aident à déterminer les quantités absolues ou relatives de séquences connues dans un échantillon et sont utilisés dans différentes applications telles que la médecine légale, la recherche et le diagnostic.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché européen des réactifs q-PCR sont

Bio-Rad Laboratories, Inc., Agilent Technologies, Inc., Biotium, MiRXES Pte Ltd, GeneDireX, Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Norgen Biotek Corp, Takara Holdings Inc., Enzo Biochem Inc, Qiagen, PCR Biosystems, Tonbo Sciences Biologiques, etc.

Par exemple,

En juillet 2020, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé le lancement du système de PCR numérique Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q, le premier système de PCR numérique (dPCR) entièrement intégré conçu pour fournir des résultats très précis et cohérents en 90 minutes. Cela augmente les revenus et la gamme de produits de l’entreprise

En mai 2020, New England Biolabs a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Fluorogenics Limited (FGL), une société de services de R&D en lyophilisation basée au Royaume-Uni. Aux termes de l’accord, FGL deviendra une filiale en propriété exclusive de NEB. Cela facilite les activités de recherche et développement de l’entreprise et le lancement de plus de produits

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé exécutif

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08: Segmentation du marché par produit

Section 09: Segmentation du marché par application

ARTICLE 10 : PROFIL CLIENT

Section 11 : Segmentation du marché par les utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Annexe

Questions fréquemment posées:

Quelle est la valeur marchande prévisionnelle du marché européen des réactifs q-PCR?

Quel est le taux de croissance du marché européen des réactifs q-PCR ?

Quels sont les principaux moteurs du marché européen des réactifs q-PCR?

Quelles sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des réactifs q-PCR?

Quels pays / régions sont couverts par les données de marché Europe Réactifs q-PCR?

