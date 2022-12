Le marché européen des réactifs et dispositifs d’immunoanalyse devrait atteindre 6 814,76 millions USD d’ici 2028

Le document de recherche de premier ordre « Europe Immuno Assay Reagent and Device market » fournit des estimations sur le taux de croissance et la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Lors de la préparation de ce rapport d’analyse de marché, quelques-uns des attributs adoptés incluent le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse engagées, l’innovation, des approches intégrées et la technologie la plus récente. Le rapport propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation.

Le marché européen des réactifs et dispositifs d’immunoanalyse devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait pour atteindre 6 814,76 millions USD d’ici 2028. L’adoption de la microscopie électronique dans le domaine des soins de santé et des sciences de la vie, et l’augmentation de la demande due aux progrès des microscopes électroniques agissent ainsi comme moteur de la croissance du marché des réactifs et des dispositifs de dosage immunologique en Europe.

Les immunoessais sont les tests qui sont effectués pour détecter des molécules spécifiques dans les laboratoires. Cela dépend essentiellement de la capacité intégrale de l’anticorps à se fixer à la structure particulière de la molécule (antigène) présente dans l’échantillon. Les anticorps sont produits dans le corps en réponse à la présence d’antigènes dans le corps. Les anticorps se trouvent dans les fluides corporels, notamment le sang, la salive urinaire, les fluides tissulaires et autres, et se lient à l’antigène chaque fois qu’il se trouve dans le corps. Étant donné que les anticorps sont conçus pour la structure tridimensionnelle unique de l’analyte ou de l’antigène et ne se fixent spécifiquement qu’à cette structure particulière.

Segmentation:

Le marché européen des réactifs et dispositifs d’immunodosage est segmenté en fonction du produit, de la plate-forme, de la technique, du type d’échantillon, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais est segmenté en réactifs, kits et analyseurs. Le segment des réactifs et kits est sous-segmenté en réactifs et kits ELISA, réactifs et kits de test rapide, réactifs et kits ELISPOT, réactifs et kits Western Blot et autres réactifs et kits. Les réactifs et kits ELISA sont en outre sous-sous-segmentés en ELISA de première génération, ELISA de deuxième génération, ELISA de troisième génération, ELISA de quatrième génération et ELISA de cinquième génération. Le segment des analyseurs est sous-segmenté en fonction du type en systèmes ouverts et en systèmes fermés. Basé sur le type d’appareil, il est segmenté en paillasse et au sol. En 2021, le segment des réactifs et kits domine en raison de son utilisation accrue dans le développement de médicaments ainsi que dans la détection de maladies. Un nombre croissant de maladies dans le monde parmi les personnes nécessitent une détection appropriée pour un traitement ultérieur et ces kits et réactifs jouent un rôle important dans la détection d’une maladie particulière. Comme dans les immunoessais, une réaction antigène-anticorps a lieu, de sorte qu’ils nécessitent des conditions appropriées pour former une réaction et des réactifs qui sont utilisés dans les immunoessais qui fournissent de telles conditions pour des résultats précis. En raison de leur utilisation élevée dans la découverte de médicaments ainsi que dans la détection de maladies, les réactifs et les kits dominent et se développent.

Sur la base de la plate-forme, le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais est segmenté en immunoessais par chimiluminescence, immunoessais par fluorescence, immunoessai enzymatique, radioimmunoessais et autres. En 2021, le segment des immunoessais enzymatiques domine le marché en raison de ses avantages tels que la facilité d’exécution des tests, des résultats précis et bien d’autres. Cependant, le segment des immunoessais par chimiluminescence est en croissance car il fournit de meilleurs résultats ainsi que des performances élevées dans le diagnostic des maladies. En raison de sa facilité d’utilisation et de son résultat précis, les dosages immunologiques par chimiluminescence pourraient se développer à l’avenir. Parallèlement à cela, le produit a un faible coût grâce auquel il devient la préférence de nombreuses industries biotechnologiques et pharmaceutiques.

Sur la base de la technique, le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais est segmenté en dosages immuno-enzymatiques, tests rapides, immunospot lié à une enzyme, transfert Western, immuno-PCR et autres techniques . En 2021, le segment des dosages immuno-enzymatiques domine car il est très sensible, simple à réaliser, offre un résultat précis pour toute détection de maladie ou dans tout développement de médicament. C’est l’immunodosage traditionnel qui est pratiqué dans les entreprises lors de toute découverte de médicament. Cependant, l’immunospot lié à une enzyme se développe car il permet une analyse rapide d’un grand nombre d’échantillons, en raison de la grande quantité d’échantillons à analyser en une seule procédure, ce qui fournira une large application et pourra donc se développer à l’avenir.

Sur la base du type d’échantillon, le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais est segmenté en salive, urine, sang et autres. En 2021, le segment sanguin domine le marché car l’antigène peut être facilement détecté dans le sang. Même pour la découverte de médicaments ou de vaccins, les chercheurs injectent un agent antigénique chez les animaux et prélèvent ensuite le sang pour effectuer le développement du sang.

Sur la base des applications, le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais est segmenté en maladies infectieuses, oncologie et endocrinologie, troubles osseux et minéraux , cardiologie, hématologie et dépistage sanguin, maladies auto-immunes, toxicologie, dépistage néonatal et autres applications. En 2021, le segment de l’oncologie et de l’endocrinologie domine en raison du taux d’incidence élevé dans le monde qui peut être facilement détecté grâce à l’utilisation d’immunoessais. Parallèlement à la détection, diverses sociétés pharmaceutiques sont impliquées dans le développement de médicaments pour le traitement de maladies. Ces maladies peuvent être développées en utilisant des dosages immunologiques. Cependant, le segment de la cardiologie peut croître en raison de l’augmentation des cas de maladies cardio-vasculaires chez les personnes dont la détection est indispensable avant le traitement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des réactifs et dispositifs d’immunoessais est segmenté en hôpitaux, laboratoires cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, banques de sang, laboratoires de recherche et universitaires et autres. En 2021, le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques domine le marché en raison de la forte utilisation des immunoessais pour le développement de médicaments. Des analyses pharmaceutiques telles que le diagnostic de maladies, le suivi thérapeutique des médicaments, les études de bioéquivalence dans la découverte de médicaments, entre autres, sont effectuées dans ces industries. Parallèlement à cela, un nombre croissant de sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques sur le marché mènent la forte adaptation des immunoessais qui accélère la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché :

Les principales entreprises qui vendent des réactifs et des dispositifs d’immunoessai sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Siemens, Randox Laboratories Ltd., Abbott, Bio-Rad Laboratories, Inc., Merck KGaA, Beckman Coulter, Inc. (un filiale de Danaher), Sysmex Corporation, bioMérieux SA, Thermo Fisher Scientific, Inc., BD, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., DiaSorin SpA, Ortho Clinical Diagnostics, QIAGEN, Quidel Corporation, BioCheck, Inc., Bio -Techne, PerkinElmer Inc., Agilent Technologies, Inc., Luminex Corporation, MESO SCALE DIAGNOSTICS, LLC et parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

