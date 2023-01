Le marché européen des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux augmentera à un TCAC de 5,7 % jusqu’à la fin de 2028. Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Winix Inc., SAMSUNG, IQAir, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Camfil, Sharp Electronics Corporation, Koninklijke Philips NV, COWAYCO, LTD., Unilever, Xiaomi, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation et Tourbillon. Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Le marché européen des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research prévoit que le marché atteindra 3 186 624,70 milliers de dollars d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Un purificateur d’air est un appareil qui purifie l’air intérieur de la poussière et du pollen pour créer de l’air pur sans affecter la santé personnelle. À mesure que la prise de conscience des effets néfastes de l’air pollué sur le système respiratoire augmente, divers purificateurs d’air sont fabriqués. Les purificateurs d’air sont fabriqués avec des filtres HEPA de haute qualité et sont largement utilisés dans les hôtels et restaurants, les centres de données et les secteurs automobiles. Les purificateurs d’air sont généralement classés en deux types : CVC commerciaux autonomes et intégrés.

Les purificateurs d’air sont utilisés dans divers domaines tels que les hôtels et les restaurants, les hôpitaux et les cliniques, les écoles et les centres de recherche et les centres de données. Des niveaux de pollution plus élevés, en particulier dans les zones urbaines, augmentent la demande de purificateurs d’air, ce qui accélère la demande de purificateurs d’air sur le marché européen des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux.

La demande croissante de purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est due à la prise de conscience croissante des avantages des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux dans les produits.

Ce rapport sur le marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) fournit une analyse détaillée des opportunités en termes de part de marché, de nouveaux développements et d’analyse du pipeline de produits, de l’impact des acteurs du marché national et local, des poches de revenus émergentes, des modifications de la réglementation du marché, des approbations de produits et aspects stratégiques. Décisions, lancements de produits, expansion géographique et innovation technologique sur le marché. Contactez-nous pour un Analyst Brief afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Étendue du marché et taille du marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux en Europe

Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en fonction du type, de la portabilité, du prix, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en CVC commerciaux autonomes et intégrés. En 2021, l’autonomie domine alors que la demande de produits de purification d’air du secteur des entreprises augmente dans un contexte d’augmentation des maladies aéroportées dans la région.

Basé sur la mobilité, le marché commercial des purificateurs d’air UV (ultraviolets) est segmenté en portable et non portable. En 2021, le segment portable domine, les purificateurs d’air portables occupant moins d’encombrement.

Analyse au niveau du pays du marché des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV)

Il analyse le marché européen et fournit des informations sur la taille du marché par type, mobilité, prix, application et canal de distribution référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV) sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas et le reste de l’Europe.

Sur le marché européen des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux, l’Allemagne a le dessus en raison des niveaux de pollution croissants du pays. Le Royaume-Uni constate également une augmentation de la demande de produits commerciaux de purificateurs d’air ultraviolets (UV) de la part de la population âgée, ce qui stimule la demande de purificateurs d’air dans le secteur de l’hôtellerie. Cependant, alors que la crise du COVID-19 se poursuit dans le monde, la demande de purificateurs d’air augmente, l’Italie dominant le marché.

Demande croissante de purificateurs d’air dans le secteur hôtelier

Le marché européen des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux fournit également une analyse détaillée du marché de la croissance de tous les pays dans différents types de base de produits installés pour le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux, de l’impact et de la demande de technologie utilisant des courbes de ligne de vie. Purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux, scénarios réglementaires et leur impact sur le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Purificateur d’air ultraviolet (UV) commercial

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Winix Inc., SAMSUNG, IQAir, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Camfil, Sharp Electronics Corporation, Koninklijke Philips NV, COWAYCO, LTD., Unilever, Xiaomi, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation et Tourbillon. Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

par exemple,

En janvier 2021, Whirlpool Corporation a reçu un prix Perfect 100 pour les meilleurs lieux de travail basés sur la diversité et l’égalité de la Human Rights Campaign Foundation (HRC). Cela contribuera à accroître l’achalandage de Whirlpool Corporation.

Les collaborations, coentreprises et autres stratégies des acteurs du marché renforcent l’empreinte de l’entreprise sur le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux, offrant des avantages aux organisations en fonction du taux de croissance.

