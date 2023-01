Le marché européen des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux augmentera à un TCAC de 5,7 % d’ici la fin de 2028

Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux en Europe devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research a analysé que le marché devrait atteindre 3 186 624 700 USD en 2028, avec un TCAC de 5,7 %. sur la période de prévision, de 2021 à 2028.

Un purificateur d’air est un outil qui élimine la poussière et le pollen de l’air intérieur pour purifier l’air sans nuire à la santé humaine. À mesure que la prise de conscience des effets néfastes de l’air sale sur le système respiratoire augmente, de nombreux purificateurs d’air ont vu le jour. Les purificateurs d’air sont fabriqués avec des filtres HEPA de pointe et sont largement utilisés dans les hôtels, la restauration, les centres de données et les industries automobiles.

Les purificateurs d’air se divisent généralement en deux catégories : CVCA commercial autonome et intégré :

Les applications de purificateur d’air incluent les centres de données, les hôpitaux, les cliniques, les écoles, les hôtels et les restaurants. Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux en Europe se développe à un rythme plus rapide à mesure que la demande de purificateurs d’air augmente dans un contexte d’augmentation des niveaux de pollution, en particulier dans les zones métropolitaines.

La demande croissante de purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est due à la prise de conscience croissante des avantages des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux sur les produits.

Étendue du marché et taille du marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux en Europe

Le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en fonction du type, de la portabilité, du prix, de l’application et du canal de distribution. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en CVC commerciaux autonomes et intégrés. D’ici 2021, les machines autonomes domineront à mesure que la demande de produits de purification de l’air augmentera dans le secteur des entreprises face à l’augmentation des maladies transmises par l’air dans la région.

Basé sur la mobilité, le marché des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux est segmenté en portables et non portables. En 2021, les purificateurs d’air portables peu encombrants domineront le marché.

Analyse au niveau du pays du marché Purificateurs d’air commerciaux à ultraviolets (UV)

Nous analysons le marché européen et fournissons des informations sur la taille du marché par type, liquidité, prix, application et canal de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux comprennent l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas et le reste de l’Europe.

Sur le marché européen des purificateurs d’air ultraviolets (UV) commerciaux, l’Allemagne a le dessus en raison des niveaux croissants de pollution du pays. Le Royaume-Uni connaît également une demande croissante de produits commerciaux de purification de l’air ultraviolets (UV) de la part des personnes âgées, ce qui stimule la demande de purificateurs d’air dans le secteur de l’hôtellerie. Cependant, alors que la crise du COVID-19 se poursuit dans le monde, la demande de purificateurs d’air augmente, l’Italie dominant le marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Purificateur d’air commercial à ultraviolets (UV)

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Winix Inc., Samsung, IQAir, Daikin Industries Ltd., Camfil, Sharp Electronics Corporation, Koninklijke Philips NV, COWAYCO, LTD., Unilever, Xiaomi, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation et Whirlpool. autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.



En janvier 2021, Whirlpool Corporation a reçu le prix Perfect 100 de la Human Rights Campaign Foundation (HRC) pour le meilleur lieu de travail pour la diversité et l’équité. Cela contribuera à accroître la bonne volonté de Whirlpool Corporation.

Les collaborations, coentreprises et autres stratégies des acteurs du marché élargissent l’empreinte de l’entreprise sur le marché commercial des purificateurs d’air ultraviolets (UV), ce qui profite également au taux de croissance de l’organisation.

