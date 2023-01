Le marché européen des puits devrait atteindre 20 493,58 millions USD à un TCAC de 4,3 % au cours de la période 2022-2029 Le nouveau coronavirus s'est propagé à l'échelle mondiale et la plupart des pays mettent en œuvre des mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et protéger la santé publique. Corona affecte tout, des tables de dîner à l'économie.

Le marché européen des éviers était évalué à 14 633,34 millions USD en 2021 et devrait atteindre 20 493,58 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Un évier est un accessoire essentiel ou une partie intégrante de toute salle de bain ou cuisine. On l'appelle aussi vasque ou vasque. Les éviers sont fabriqués à partir d'une variété de matériaux, y compris l'acier inoxydable, la céramique et la pierre reconstituée. Ces éviers sont disponibles dans une variété de tailles et de formes, ainsi que des technologies avancées.

Un évier est un ajout utile à toute salle de bain ou cuisine. On l’appelle aussi vasque ou vasque. Les éviers sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux, notamment l’acier inoxydable, le cuivre, le quartz, l’argile, la fonte, la céramique, l’acier inoxydable et la pierre reconstituée. Ils viennent également dans une variété de tailles et de formes. Les éviers peuvent être utilisés pour nettoyer les ustensiles, se laver les mains et éliminer les déchets. De plus, les éviers peuvent être utilisés pour économiser le plus d’eau et sont équipés des dernières technologies, permettant aux consommateurs d’effectuer facilement leurs travaux dans les environs.

chauffeur

augmentation du revenu par habitant

La hausse du revenu par habitant dans les pays émergents et la préférence croissante pour les éviers monochromes dans les secteurs commercial et résidentiel devraient stimuler la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, la tendance croissante à l’attrait esthétique des maisons et la préférence croissante pour les aménagements intérieurs basés sur la nature à travers le monde sont les facteurs clés de la croissance du marché cible.

Tendances croissantes en design d’intérieur et sensibilisation aux différents types d’éviers

La sensibilisation croissante aux différents types d’éviers, tels que les éviers muraux, les éviers encastrés, les éviers montés sur le dessus et les éviers encastrables, fait augmenter la demande d’éviers. C’est un autre facteur important qui devrait stimuler la croissance du marché mondial. En outre, la sensibilisation croissante aux éviers intelligents et à leurs fonctionnalités supplémentaires telles que la distribution de savon liquide et le séchage des mains devrait stimuler la croissance du marché mondial des éviers au cours de la période de prévision.

De plus, la popularité croissante des systèmes d’éviers intégrés AER-DEC, qui sont largement utilisés dans les secteurs commerciaux tels que les spas, les salons, les hôtels et les restaurants, devrait être l’un des principaux facteurs de croissance du marché mondial au cours de la prochaine décennie. .

Chance

Ces dernières années, les entreprises du marché des éviers ont adopté une approche plus respectueuse de l’environnement qui comprend l’incorporation d’éléments naturels chauds et de composants de luxe en terre, en particulier dans les secteurs de la maison et de l’hôtellerie. Les consommateurs recherchent de plus en plus des matériaux dérivés de la nature ou imitant l’apparence de la nature. Cela rend les cuisines et les salles de bains plus accueillantes et spacieuses. La chaleur de la surface en bois de l’eau ajoute une touche naturelle à l’intérieur des maisons.

Impact du COVID-19 sur le marché des éviers

Le nouveau coronavirus s’est propagé à l’échelle mondiale et la plupart des pays mettent en œuvre des mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et protéger la santé publique. Corona affecte tout, des tables de dîner à l’économie. Toutes les activités commerciales et de production se sont complètement arrêtées, à l’exception des industries absolument essentielles telles que l’alimentation et les soins médicaux, plongeant le pays dans une crise économique. Les fonctions de fabrication et de production se sont arrêtées, les affaires ont ralenti et le commerce et le transport inactifs ont complètement perturbé les chaînes d’approvisionnement, entraînant des pertes importantes pour les entreprises à l’avenir.

Portée du marché européen des éviers

Types de

aquarium de salle de bain

évier de cuisine

Matériel

Acier inoxydable

fibre acrylique

Un verre

porcelaine

autre

canal de distribution

Distributeur/Grossiste

magasin multimarque

magasin franchisé

boutique sécialisée

commerce électronique

utilisateur final

Centre commercial

l’hospitalité

toilette publique

établissement d’enseignement

Service de restauration

autre

Analyse / aperçus régionaux du marché des éviers

Comme mentionné ci-dessus, le marché Évier est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, canal de distribution, application et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des éviers sont la Russie, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et le reste de l’Europe.

