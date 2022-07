Le marché européen des protéines d’insectes devrait rapporter 826,76 millions USD à l’échelle mondiale, d’ici 2029 à un TCAC de 28,70 % : Data Bridge Market Research

Le rapport de recherche commerciale sur le marché des protéines d’insectes en Europe comprend une analyse radicale des moteurs, des contraintes, des menaces et des opportunités du marché, ainsi que des options d’investissement lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport. Ce rapport publicitaire compile des études de renseignement complètes qui explorent presque tous les aspects du marché mondial. les informations et les connaissances sont largement recherchées et analysées dans le rapport crédible sur le marché européen des protéines d’insectes pour guider les acteurs du marché afin d’améliorer leur planification commerciale et d’assurer leur succès à long terme.

Analyse et taille du marché

Les protéines d’insectes sont largement consommées comme additif alimentaire dans toute la région pour l’aquaculture, la volaille et d’autres animaux. Ceux-ci gagnent en importance parmi les fabricants d’aliments pour animaux en raison de leur teneur en acides aminés et en protéines allant de 40% à 70% et de leur haute digestibilité.

Le marché européen des protéines d’insectes était évalué à 46,75 millions USD en 2021 et devrait atteindre 826,76 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 28,70% au cours de la période de prévision 2022-2029. L’alimentation animale représente le plus grand segment d’application sur le marché respectif. L’alimentation animale est la seule industrie où l’application d’insectes ou de protéines à base d’insectes a été autorisée par les différents pays européens. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

En Europe, le Royaume-Uni a occupé la part de marché la plus élevée en raison de la large consommation de produits à base d'insectes tels que les biscuits, les collations, les pâtes, entre autres. Après le Royaume-Uni, la majorité des parts de marché est détenue par l'Espagne, car la demande de produits alimentaires et d'aliments pour animaux à base d'insectes augmente dans le pays en raison des préoccupations environnementales. La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales. Portée et taille du marché des protéines d'insectes en Europe Le marché des protéines d'insectes est segmenté en fonction du type d'insecte, de l'application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché. Type d'insecte (coléoptères, chenilles, abeilles, guêpes et fourmis, sauterelles, criquets, grillons, véritables insectes, mouches soldats noires, cigales, cicadelles, cicadelles, cochenilles, termites, libellules, mouches, vers de farine, autres) Application (alimentation animale, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques), canal de distribution (direct, indirect) Impact du COVID-19 sur le marché européen des protéines d'insectes La COVID-19 a eu un impact négatif sur plusieurs industries. Cependant, le marché des protéines d'insectes a connu une croissance significative au cours de cette période. Pendant le confinement imposé par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus, la plupart de la population s'est vivement intéressée à l'adoption de régimes alimentaires sains. Les gens adoptent des suppléments de santé pour augmenter leur immunité avec les complications de santé croissantes. L'accent mis sur la bonne santé va continuer à augmenter la croissance du marché dans le scénario post-pandémique. DEVELOPPEMENTS récents En janvier 2020, Innovafeed a ouvert une usine de production dans la Somme, en France. Par ce biais, l'entreprise souhaite produire 10 000 tonnes d'insectes par an.

Paysage concurrentiel Pour plus d’informations ou une requête ou une personnalisation avant d’acheter, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=europe-insect-protein-market Principaux avantages pour les parties prenantes : Ce rapport fournit une analyse approfondie des tendances actuelles et des estimations et dynamiques émergentes du marché mondial des protéines d’insectes en Europe.

Une analyse complète des éléments qui stimulent et limitent l’expansion du marché est fournie.

Une analyse détaillée de l’industrie a soutenu le tri et le canal pour aider à comprendre le type de produit tendance et d’autres variantes potentielles.

L’analyse de Porters Five Forces met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

Une analyse approfondie du marché est effectuée en suivant le positionnement des produits clés et en surveillant les principaux acteurs dans le cadre du marché. Quelques offres de rapports notables : Nous vous fournirons une analyse de la mesure dans laquelle ce rapport de recherche acquiert des caractéristiques commerciales ainsi que des exemples ou des exemples d’informations qui vous aideront à mieux le comprendre.

Nous vous aiderons également à identifier les termes et conditions habituels / standard, tels que les offres, la solvabilité, la garantie et autres pour cette industrie des rapports de recherche.

De plus, ce rapport vous aidera à identifier les tendances pour prévoir les taux de croissance de ce rapport de recherche.

Le rapport analysé prévoira la tendance générale de l’offre et de la demande dans ce rapport de recherche. Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

