Le marché européen des produits de soins d’organes d’une valeur de 73,97 millions de dollars américains d’ici 2028 – Recherche exclusive par Business Market Insights

Le marché des produits de soin des organes en Europe devrait passer de 27,67 millions de dollars US en 2021 à 73,97 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 15,1 % de 2021 à 2028.

Le «marché européen des produits de soin des organes» est segmenté en modalité, type d’organe, utilisateur final et pays. Basé sur la modalité, le marché est segmenté en chariot et portable. En 2021, le segment des chariots détenait une plus grande part de marché. En termes de type d’organe, le marché est segmenté en reins, foie, cœur, poumons et autres. En 2021, le segment des reins détenait la plus grande part de marché. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2021, le segment des hôpitaux détenait la plus grande part du marché. En fonction des pays, le marché européen des produits de soin des organes est segmenté en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe.

La demande croissante de transplantation d’organes due à une défaillance d’organe a stimulé la demande de produits de soins d’organes. Ces produits permettent de conserver les organes pendant une plus longue période et de transporter les organes sur de longues distances dans des conditions de travail favorables. L’évolution rapide de la dynamique des soins de santé et la prévalence croissante des défaillances et des dons d’organes ont créé la demande de produits de soins d’organes efficaces. En réponse à une demande aussi importante, divers acteurs du marché se concentrent sur l’offre de meilleurs produits de soins des organes. De plus, les approbations de ces produits par les organismes de réglementation permettent le stockage et le transport en toute sécurité des organes du donneur sur de longues distances. D’où la demande croissante de transplantation d’organes qui devrait contribuer à la croissance des produits de soins d’organes.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Accord Santé

Pont vers la vie Ltd

Franz Koehler Chemie GmbH

Systèmes de récupération d’organes

OrganOx Limitée

Paragonix Technologies, Inc.

Solutions de préservation, Inc.

TransMédics

Waters Medical Systems LLC

XVIVO Perfusion

Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché européen des produits de soin des organes ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. Les produits de soins d’organes témoins de lancements de nouveaux produits et d’approbations de produits sont le principal facteur de croissance du marché européen des produits de soins d’organes. Cependant, les problèmes associés au coût élevé de la transplantation d’organes et à divers types de barrières culturelles entravent la croissance du marché européen des produits de soins d’organes.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché européen des produits de soin des organes. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché européen des produits de soin des organes.

La recherche sur le marché européen des produits de soin des organes se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché européen des produits de soin des organes en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché européen des produits de soin des organes.

