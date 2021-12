Le marché européen des portes motorisées pour véhicules présente une analyse globale, des tendances et des prévisions jusqu’en 2028

Une nouvelle étude de recherche complète est ajoutée à la base de données de 350 pages de Data Bridge Market Research , intitulée « Marché des portes motorisées pour véhicules en Europe »étude avec plus de 100 tableaux de données de marché, Pie Chat, graphiques et chiffres. Toutes les données et informations recueillies dans le rapport Europe Vehicle Motorized Door sont étudiées et analysées avec les outils et techniques démontrés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport Europe Vehicle Motorized Door présente plusieurs aspects de la recherche et de l’analyse marketing pour l’industrie ABC, notamment des estimations de la taille du marché, la dynamique du marché, les meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, les stratégies marketing d’entrée de gamme, le positionnement et les segmentations, l’aménagement paysager concurrentiel, l’analyse des opportunités, les prévisions économiques, solutions technologiques spécifiques à l’industrie, analyse de la feuille de route, ciblage des critères d’achat clés et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs.

Le marché européen des portes motorisées pour véhicules devrait enregistrer un TCAC sain de 11,5 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Le marché européen des portes motorisées pour véhicules aide à rendre l’expérience de conduite autonome confortable, facile et sûre. Le concept de porte automatisée fait partie des voitures automatisées et les serrures électriques ou les portes automatisées permettent aux passagers avant ou au conducteur de verrouiller ou déverrouiller toutes les portes simultanément.

La porte motorisée du véhicule ou la porte automatisée sont alimentées électroniquement et sont basées sur les types de technologies utilisées dans le système qui peuvent être Bluetooth, clavier, RFID, Wi-Fi connecté, biométrique et autres technologies.

La porte motorisée du véhicule est principalement utilisée pour la sécurité, car les portes autonomes se verrouillent lorsque le conducteur commence à conduire, ce qui peut aider en cas d’accident de voiture, car les portes peuvent absorber l’impact et empêcher les passagers d’être jetés, et aider à garder le toit de s’effondrer.

Il existe divers mécanismes de serrures qui sont utilisés dans les serrures intelligentes à combinaison et à clavier de portes automatisées, les serrures intelligentes sans clé et sans fil ; serrure intelligente activée par fob et serrures intelligentes biométriques et d’empreintes digitales.

Analyse concurrentielle: marché européen des portes motorisées pour véhicules

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont NXP Semiconductors, STRATTEC SECURITY CORPORATION, ZF Friedrichshafen AG, Schaltbau Holding AG, Smartrac NV, Kiekert AG, WITTE Automotive, Johnson Electric Holdings Limited, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Continental AG, Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Valeo et autres.

Segmentation: Marché européen des portes motorisées pour véhicules

Sur la base des composants, le marché est segmenté en capteur de poignée de porte, actionneurs, lecteur NFC, etc. En 2019, le segment des lecteurs NFC devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En septembre 2018, Brose a annoncé le lancement d’un concept car proche de la série, qui contribuera à une interaction intelligente entre les fonctions des portes et des sièges, dans laquelle la voiture reconnaît le conducteur et les portes s’ouvrent automatiquement.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en système de poignée de porte coulissante, à fermeture douce et rétractable. En 2019, le segment des systèmes de poignées de porte rétractables devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En septembre 2015, Brose a annoncé les nouvelles normes pour l’accessibilité confortable du véhicule, dans lequel la porte latérale s’ouvre automatiquement et dispose d’un système de verrouillage électrique moins bruyant.

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires et véhicules électriques. En 2019, le segment des véhicules électriques devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En juillet 2018, Brose a annoncé le lancement d’une série d’entraînements électriques accompagnés de portes latérales pouvant s’ouvrir et se fermer automatiquement. Les systèmes de portes seraient constitués de thermoplastiques renforcés de fibres de verre, ce qui permettrait également d’économiser 5 kg de poids par véhicule.



Le rapport sur le marché des portes motorisées pour véhicules en Europe fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché européen des portes motorisées pour véhicules.

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché.

Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques.

Diversification du marché: informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché Europe Portes motorisées pour véhicules.

Comment ce rapport d’intelligence de marché vous sera-t-il utile ?

Le rapport propose des données statistiques en termes de valeur ($ US) ainsi que de volume (unités) jusqu’en 2027. Un aperçu exclusif des principales tendances affectant l’industrie du marché des portes motorisées pour véhicules européens, bien que les principales menaces, opportunités et technologies perturbatrices qui pourraient façonner l’offre et la demande du marché mondial des portes motorisées pour véhicules européens. Le rapport suit les principaux acteurs du marché qui façonneront et auront un impact sur le marché mondial des portes motorisées pour véhicules en Europe L’analyse des données présente dans le rapport sur le marché des portes motorisées pour véhicules en Europe est basée sur la combinaison de ressources primaires et secondaires. Le rapport vous aide à comprendre les effets réels des principaux moteurs ou mandataires du marché sur le marché européen des portes motorisées pour véhicules

