Le marché européen des pompes à perfusion croîtra à un TCAC de 6,05 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché européen des pompes à perfusion devrait croître à un taux de 6,05 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 . Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché européen des pompes à perfusion fournit une analyse et des prévisions informatives sur divers facteurs qui devraient dominer l’ensemble du processus . Au cours de cette période, cela a également un impact sur la croissance du marché. L’industrie mondiale de la santé en plein essor accélère la croissance du marché européen des pompes à perfusion.

Une pompe à perfusion est un dispositif médical utilisé pendant la thérapie par perfusion pour administrer des médicaments, des nutriments et des fluides à un patient de manière contrôlée. Les perfusions sont définies comme des médicaments ou des nutriments considérés comme essentiels pour la thérapie ou le traitement médical. Certaines pompes à perfusion sont conçues pour une utilisation stationnaire, tandis que d’autres sont portables ou portables.

Ce rapport sur le marché des pompes à perfusion détaille les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, le marché stratégique analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché des catégories, créneau et domination des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des pompes à perfusion, contactez Data Bridge Market Research pour les analystes exécutifs , notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché européen des pompes à perfusion et taille du marché

Le marché des pompes à perfusion est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Sur la base de la technologie, le marché des pompes à perfusion est segmenté en accessoires et consommables, et équipements. Les accessoires et consommables sont subdivisés en accessoires et consommables spéciaux, accessoires et consommables non spécialisés. Les accessoires et consommables spécialisés sont subdivisés en pompes à perfusion volumétrique, pompes à insuline, pompes à perfusion entérale, pompes à perfusion, pompes à perfusion ambulatoires, pompes PCA et pompes à perfusion implantables. Les accessoires et consommables non spécialisés sont subdivisés en cathéters de perfusion, dispositifs d’administration intraveineuse/de médicaments, connecteurs sans aiguille, canules, tubulures et rallonges, valves, etc. L’équipement est ensuite segmenté par produit, technologie et type. Segmentation par produit en pompes à perfusion volumétrique, pompes à insuline, pompes à perfusion entérale, pompes à perfusion seringue, pompes à perfusion dynamiques, pompes PCA et pompes à perfusion implantables. Par technologie, elles se subdivisent en pompes à perfusion traditionnelles et en pompes à perfusion professionnelles. Par type, ils sont divisés en pompes à perfusion fixes et pompes à perfusion portables.

Sur la base des applications, le marché des pompes à perfusion est segmenté en chimiothérapie/oncologie, gestion du diabète , gastro-entérologie, gestion de la douleur /analgésie, pédiatrie/néonatologie, hématologie et autres applications. Sur la base de l’utilisation finale, le marché des pompes à perfusion est segmenté en hôpitaux, établissements de soins à domicile, établissements de soins ambulatoires et établissements universitaires et de recherche.

Analyse au niveau national du marché européen des pompes à perfusion

Le marché Pompe à perfusion est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type de produit, application et utilisation finale, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des pompes à perfusion comprennent l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, l’Autriche, la Norvège, la Hongrie, la Lituanie, l’Irlande, la Pologne et le reste de l’Europe. L’Allemagne domine le marché européen des pompes à perfusion en raison des avancées technologiques dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que la consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur, etc. sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché de chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pompe à perfusion européenne

Le paysage concurrentiel du marché des pompes à perfusion fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et l’étendue des produits, les avantages des applications . les points de données présentés ci-dessus ne concernent que l’orientation de la société sur le marché des pompes à perfusion.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des pompes à perfusion sont Baxter, BD, Terumo Corporation, B. Braun Melsungen AG, Avanos Corporate, Tandem Diabetes Care Inc., JMS Co. Ltd., Insulet Corporation, YPSOMED,​​​​ Fresenius SE & Co. KGaA, Medtronic, ICU Medical, Inc., Moog., Smiths Medical Inc., Mindray Medical, NIPRO, Teleflex, Zyno Medical, Zoll Medical Corporation, Tricumed Medizintechnik GmbH et F. Hoffmann-La Roche Ltd, parmi lesquels d’autres.

