Le marché européen des plates-formes de communication en nuage atteindra 6 221,16 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 27,3 % au cours de la période 2021-2028

Le marché européen de la plate-forme de communication en nuage devrait passer de 1 239,83 millions de dollars américains en 2021 à 6 221,16 millions de dollars américains d’ici 2028. Cela représente un TCAC de 25,9% de 2021 à 2028.

Selon le rapport 2028 de The Business Market Insights Europe Cloud Communication Platform, examine divers facteurs qui stimulent ou restreignent le marché, ce qui aidera le marché futur à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports d’étude de marché de la plate-forme de communication cloud Europe proposent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché Europe Cloud Communication Platform en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

L’étude de marché de la plate-forme de communication cloud Europe a impliqué l’utilisation intensive de sources de données primaires et secondaires. Le processus de recherche a impliqué l’étude de divers facteurs affectant l’industrie, y compris l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe, et les risques de marché, les opportunités, les obstacles du marché , et les défis.

Certaines des sociétés concurrentes sur le marché européen des plates-formes de communication cloud sont : 8×8, Inc, Avaya Inc., Cisco Systems, Inc., Intrado Corporation, Plivo Inc., Telestax, Inc., Twilio Inc, Vonage Holdings Corp.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Europe Cloud Communication Platform Market.

En s’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional Europe Cloud Communication Platform est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Europe Cloud Communication Platform est analysée et décrite dans le rapport.

Le rapport examine différentes approches et cadres commerciaux qui ouvrent la voie au succès des entreprises. Le rapport a utilisé des techniques expertes pour analyser le marché de la plate-forme de communication cloud Europe ; il propose également un examen du marché régional. Pour rendre le rapport plus puissant et plus facile à comprendre, il se compose d’infographies et de diagrammes. De plus, il dispose de différentes politiques et plans de développement qui sont présentés de manière synthétique. Il analyse les barrières techniques, d’autres problèmes et la rentabilité affectant le marché.

Le rapport d’étude de marché régional de la plate-forme de communication cloud Europe 2027 contient des études de cas approfondies sur les différents pays impliqués dans le marché de la plate-forme de communication cloud Europe. Le rapport est segmenté en fonction de l’utilisation, le cas échéant, et le rapport offre toutes ces informations pour tous les principaux pays et associations. Il propose une analyse des obstacles techniques, d’autres problèmes et de la rentabilité affectant le marché. Les contenus importants analysés et discutés dans le rapport comprennent la taille du marché, la situation de fonctionnement et les tendances de développement actuelles et futures du marché, les segments de marché, le développement commercial et les tendances de consommation. De plus, le rapport comprend la liste des principales entreprises/concurrents et leurs données sur la concurrence qui aident l’utilisateur à déterminer sa position actuelle sur le marché et à prendre des mesures correctives pour maintenir ou augmenter ses parts de marché.

Segments de marché clés :

Le marché européen des plates-formes de communication cloud est segmenté en composants, taille d’entreprise, industrie et pays. Sur la base des composants, le marché européen des plateformes de communication cloud est segmenté en solutions et services. En 2020, le segment des solutions représentait la plus grande part du marché. Sur la base du type de taille d’entreprise, le marché européen des plates-formes de communication cloud est segmenté en segments des grandes entreprises et des PME. Le segment des grandes entreprises représentait la plus grande part de marché. Basé sur l’industrie, le marché européen des plates-formes de communication cloud est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, soins de santé, vente au détail, gouvernement, éducation et autres. En 2020, le segment BFSI représentait la plus grande part de marché. En fonction des pays, le marché européen des plates-formes de communication cloud est segmenté en Belgique, France, Allemagne, Italie, Russie, Royaume-Uni et reste de l’Europe. L’Allemagne détenait la plus grande part de marché en 2020.

Marché de la plate-forme de communication Cloud Europe – Par taille d’entreprise

PME

Grandes entreprises

Marché de la plate-forme de communication cloud en Europe – par industrie

BFSI

Informatique & Télécom

Soins de santé

Vendre au détail

Gouvernement

Éducation