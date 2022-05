Le marché européen des patchs CBD croît à un TCAC de 18,9 % avec la taille, la part, les tendances, la croissance, les traitements, les pays et les applications.

Le document de recherche Europe CBD Patch Market fournit des données et des informations sur les scénarios de l’industrie pour garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui. Ce rapport de marché a été construit en appliquant les meilleures méthodes d’analyse standard qui sont l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour analyser et évaluer toutes les données et informations de recherche primaires et secondaires contenues dans ce rapport. De plus, le rapport de marché fiable se concentre sur l’analyse du potentiel du marché par rapport aux scénarios existants et aux perspectives futures, en tenant compte de tous les aspects de l’industrie de l’industrie.

Le rapport d’étude de marché a été préparé en utilisant une approche intégrée et les dernières technologies pour vous donner les meilleurs résultats. Toutes les informations sur le marché présentées dans ce rapport conduisent à une accélération de la croissance de l’entreprise en favorisant le risque et en améliorant les performances. Le rapport présente un aperçu absolu du marché, y compris l’analyse du marché, les définitions de produits, la segmentation du marché, les développements clés et divers aspects de l’environnement des fournisseurs établis.

Le marché européen des patchs CBD devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Selon Data Bridge Market Research, le marché croît à un TCAC de 18,9 % sur la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 107 561,17 USD. L’utilisation croissante de produits et de patchs CBD pour le soulagement de la douleur et la sensibilisation des consommateurs stimule la croissance du marché des patchs CBD.

Les patchs CBD sont des patchs transdermiques qui contiennent du cannabidiol (CBD). Ils libèrent lentement du CBD dans la circulation sanguine à travers la peau. Certaines personnes peuvent préférer ce système d’administration de CBD plutôt que d’inhaler du CBD vaporisé ou de le consommer par voie orale par le biais d’aliments ou de boissons. Les patchs CBD peuvent être une meilleure option pour certaines applications, telles que le traitement de la douleur, mais les préférences personnelles jouent un rôle majeur dans le choix de la meilleure façon de prendre du CBD. Cette méthode transdermique délivre rapidement du CBD à une zone topique autour du patch. De là, il agit comme une circulation sanguine. Lorsque les gens prennent du CBD par voie orale, par exemple via de l’huile ou de la gelée, le composé doit d’abord passer par le système digestif. Votre corps peut alors l’utiliser, le décomposer ou simplement l’excréter en tant que déchet. Par conséquent, la plupart des doses orales de CBD peuvent être perdues dans le système digestif.

L’utilisation croissante des patchs CBD ainsi que la sensibilisation des consommateurs est un facteur moteur majeur pour le marché. Les effets secondaires associés au CBD et au THC peuvent être problématiques, mais élargir le champ de la recherche pour les applications médicales des patchs au CBD s’avère être une opportunité. Les facteurs limitants sont les défis auxquels sont confrontés les gouvernements et les établissements de santé concernant l’utilisation du CBD médical et l’impact de Covid-19 sur la chaîne d’approvisionnement en matières premières.

Le rapport CBD Patches Market fournit des détails sur les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications réglementaires du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits Analyser. Expansion géographique et innovation technologique du marché. Pour l’analyse et la compréhension du scénario de marché des patchs CBD, contactez Data Bridge Market Research pour l’aperçu des analystes. Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Portée et taille du marché des patchs CBD en Europe

Le marché européen des patchs CBD est segmenté en fonction du produit, de l’espèce, de l’emballage, du dosage, du dérivé, de l’application, du type de source, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments aide à accéder aux marchés et à analyser les créneaux de croissance et les stratégies pour déterminer les différences entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des patchs CBD est segmenté en dépôt, matrice et couche adhésive. En 2021, le secteur des réservoirs domine le marché des patchs CBD en raison de son utilisation dans une variété d’applications CBD et d’une libération stable et contrôlée à long terme.

Sur la base des espèces, le marché des patchs CBD est segmenté en cannabis indica, hybrides et sativa. En 2021, le segment Cannabis Indica domine le marché des patchs CBD en raison de son rapport élevé en CBD et faible en THC par rapport à la sativa et aux hybrides. Le cannabis Indica est préféré car de nombreuses régions ont des restrictions sur l’utilisation du THC dans leurs produits.

Sur la base de l’emballage, le marché des patchs CBD est segmenté en 2 à 5 patchs, patchs simples et 5+ patchs. En 2021, deux à cinq segments de patchs domineront le marché des patchs CBD en raison de la haute disponibilité et des remises offertes par les fabricants pour les lots de patchs de cette gamme.

Sur la base du dosage, le marché des patchs CBD est segmenté en moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg. En 2021, le segment des moins de 30 mg domine le marché des patchs CBD car le marché en est à ses balbutiements et les nouveaux consommateurs commencent avec de faibles doses puis augmentent en fonction de leurs besoins.

Sur la base des dérivés, le marché des patchs CBD est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC) et autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) dominera le marché des patchs CBD en raison des restrictions sur la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) de 0,2 à 0,3 % selon le pays d’utilisation et des effets indésirables associés au tétrahydrocannabinol (THC).

Sur la base de l’application, le marché des patchs CBD est segmenté en douleur chronique, anxiété, arthrite , élévation de l’humeur, douleur nerveuse et autres. En 2021, le segment de la douleur chronique dominera le marché des patchs CBD en raison du nombre croissant de cas de douleurs chroniques telles que les douleurs au cou, aux épaules, etc. et à la grande disponibilité du patch dans les applications de soulagement de la douleur.

En fonction du type de source, le marché des patchs CBD est segmenté en naturel et synthétique. En 2021, le segment naturel dominera le marché des patchs CBD, en raison de la confiance des consommateurs dans les produits naturels, car les produits à base de plantes sont considérés comme sûrs sans problèmes de peau ni allergies.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des patchs CBD est segmenté en environnements de soins à domicile, centres de recherche et développement, hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation et autres. En 2021, l’utilisation des produits CBD n’a pas encore été approuvée dans les hôpitaux et les cliniques, de sorte que le secteur des soins à domicile domine le marché des patchs CBD.

Sur la base du canal de distribution, le marché des patchs CBD est segmenté en pharmacies et pharmacies, magasins en ligne et magasins généraux. En 2021, le secteur de la pharmacie et de la pharmacie dominera le marché des patchs CBD en raison de l’existence et de la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement du fabricant au consommateur.

Sur la base du pays, le marché des patchs CBD est segmenté en Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Suisse, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Turquie, Russie et reste de l’Europe. En 2021, le Royaume-Uni domine le marché des patchs CBD en raison des marchés développés et des principaux fabricants du Royaume-Uni.

Analyse au niveau du pays du marché européen des patchs CBD

Le marché CBD Patch est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, espèce, emballage, dosage, dérivé, application, type de source, utilisateur final et canal de distribution référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des patchs CBD sont : le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Suisse, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Turquie, la Russie et le reste des pays européens. Le Royaume-Uni domine le marché en raison de la demande accrue de patchs CBD et d’installations d’entreprise.

La section pays du rapport présente également les marchés individuels influençant les changements réglementaires et les facteurs du marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les lois réglementaires et les tarifs d’importation / exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché pour chaque pays. Il fournit également des analyses prédictives sur les données des pays, en tenant compte de la présence et de la disponibilité des marques européennes, des défis rencontrés par une concurrence importante ou faible avec les marques locales et nationales, et de l’impact des canaux de vente.

La recherche croissante sur les patchs médicaux CBD stimule la croissance du marché européen des patchs CBD.

Le marché européen des patchs CBD propose également une analyse de marché détaillée de la croissance de tous les pays sur des marchés spécifiques. Il fournit également des détails sur les stratégies et les emplacements géographiques des participants au marché. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Patch CBD en Europe

Le paysage concurrentiel du marché CBD Patches fournit des détails par concurrents. Présentation de l’entreprise, finances de l’entreprise, revenus générés, potentiel du marché, investissements dans la recherche et le développement, nouvelles initiatives de marché, sites et installations de production, forces et faiblesses de l’entreprise, lancements de produits, pipelines de test de produits, approbations de produits, brevets, étendue et étendue des produits, application domination, courbe de la bouée de sauvetage technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont pertinents que pour l’orientation de l’entreprise en ce qui concerne le marché des patchs CBD.

Les principales entreprises qui gèrent les patchs CBD européens sont Papa & Barkley, Purekana LLC, HEALIST NATURALS, Always Pure Organic Ltd et Snowden Healthcare, entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent votre avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

De nombreux contrats et accords ont été initiés par des entreprises du monde entier qui accélèrent le marché des patchs CBD.

par exemple,

En juin 2021, Always Pure Organic Ltd a annoncé qu’un nouvel entrepôt de 10 000 pieds carrés était en construction. En raison de la demande croissante pour leurs produits, les entreprises investissent dans la révision et l’agrandissement de leurs entrepôts et salles blanches. Cela aidera l’entreprise à répondre aux besoins des consommateurs et des partenaires.

En décembre 2018, Snowden Healthcare a signé un contrat avec JV Healthcare en tant que nouveau distributeur. La société dispose d’un centre de distribution en gros de gamme complète de produits pharmaceutiques desservant près de 200 pharmacies dans la région de Malte. Cela a aidé l’entreprise à élargir sa clientèle.

