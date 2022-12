Le marché européen des papiers spéciaux devrait augmenter d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

» Le document d’analyse de grande envergure Europe Specialty Paper Market se dote d’une enquête exhaustive sur les principaux acteurs du marché qui est basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, le contour du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière de l’organisation.Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie.Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, concurrents et fournisseurs sur le marché.Le rapport d’activité Global Europe Specialty Paper Market fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des estimations des différents segments et sous-segments du marché.

Le marché européen des papiers spéciaux est censé connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau des utilisateurs finaux. Des zones géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique sont également prises en compte pour l’analyse du marché. Le rapport identifie les améliorations les plus récentes, la part de marché et les systèmes appliqués par le marché important. Les données et les informations collectées pour générer ce document d’analyse de marché de premier ordre proviennent de sources fiables telles que les sites Web des entreprises, les livres blancs, les revues et les fusions, etc. Un rapport fiable d’analyse du marché des papiers spéciaux en Europe calcule également la taille du marché et les revenus générés. dès les ventes.

Analyse et taille du marché

Le marché des papiers spéciaux a énormément augmenté ces dernières années en raison de l’adoption rapide de mécanismes d’emballage et de services de livraison à domicile dans de nombreux domaines. Le papier spécial est utilisé pour transporter et protéger une vaste gamme de marchandises. Les exigences élevées de l’utilisateur final, telles que l’emballage et l’étiquetage, devraient augmenter la croissance du marché du papier spécial au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 dans cette région. Le marché des papiers spéciaux a créé environ 6 % du marché mondial des papiers spéciaux en termes de volume.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen du papier spécial était évalué à 27 650,0 millions USD en 2021 et devrait atteindre 39 927,18 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,70 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par L’équipe Data Bridge Market Research comprend des analyses approfondies d’experts, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des avancées technologiques.

Définition du marché

Le papier spécial est un type de papier spécial qui possède des propriétés et des caractéristiques spécifiques. Il est conçu pour des utilisations spécifiques telles que la filtration de l’eau, etc. Par exemple, le papier thermique, l’impression de billets de banque, l’emballage de boissons, une sorte de papier spécial. Ce papier a un revêtement qui fournit une image claire et haute définition lorsqu’il est exposé à la chaleur. En raison de ses propriétés, le papier spécial a des applications dans diverses industries, notamment l’emballage et l’étiquetage, la vente au détail, la santé, la construction et l’entretien du linge.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (libération et étiquettes, papier décor, papier autocopiant, papier d’impression, papier d’emballage, papier fonctionnel, papier kraft, papier thermique, papier pour notice pharmaceutique, autres), matière première (pâte et produit chimique fonctionnel), utilisateur final (industriel, Bâtiment et construction, emballage, étiquette, impression, automobile, services alimentaires, électricité, application médicale, autres) Pays couverts Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Stora Enso (Finlande) Sappi (Afrique du Sud), Smurfit Kappa (Irlande) Fedrigoni SPA (Italie), Domtar Corporation (États-Unis), Nippon Paper Industry Co. Ltd. (Japon), Mondi (Royaume-Uni), International Paper (États-Unis), Oji Holdings Corporation (Japon), Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas. (Indonésie), WestRock Company (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Grande opportunité dans les nanotechnologies

Dynamique du marché des papiers spéciaux en Europe

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation de la population urbaine

Avec l’augmentation du revenu disponible et les modes de vie trépidants de la population urbaine, la demande de produits alimentaires emballés augmente considérablement. Comme le papier spécial est largement utilisé dans le segment de la restauration pour l’emballage des produits à emporter, la consommation croissante de produits alimentaires emballés stimule la demande de papier spécial, ce qui augmente la croissance du marché.

Accélérer les préférences des consommateurs vers le laminage décoratif

L’utilisation croissante des conceptions, des couleurs et des matériaux les plus récents dans la décoration intérieure entraîne la création de nouveaux papiers de décoration avancés. En raison de sa pertinence, de sa résistance et de son impact moindre sur l’environnement. Le papier kraft observe une demande croissante de sachets d’emballage et de sacs pour la manutention des marchandises.

Application en plein essor dans le commerce électronique

Le marché gagne du terrain en raison de ses applications croissantes dans les activités de commerce électronique , par exemple l’emballage, le stockage et le transport. L’essor du secteur des achats en ligne dans les économies émergentes et développées est l’un des principaux moteurs du marché mondial des papiers spéciaux.

Augmentation de la demande grâce à des matériaux d’emballage respectueux de l’environnement

Les producteurs de biens de consommation de cette région choisissent des matériaux d’emballage respectueux de l’environnement, car ils soutiennent la durabilité. Les boîtes en carton ondulé fabriquées avec du carton d’emballage conservent leur forme d’emballage durable et servent de produit respectueux de l’environnement.

Des opportunités

Grande opportunité dans les nanotechnologies

La structure moléculaire du papier spécial est convaincante, ce qui développe des variantes de produits innovantes modifiées en fonction des besoins des utilisateurs finaux. De plus, les nanomatériaux contenus dans les papiers spéciaux le rendent approprié pour divers sous-produits du papier lui-même. Les grands marchés inexploités offrent des opportunités bénéfiques pour tous les acteurs du marché.

Avancement technologique

Le nombre croissant de développements de produits créera de nouvelles opportunités de marché et accélérera l’expansion de l’industrie. L’avancement technologique du papier spécial est un substitut comme une chance d’augmenter la demande du marché du papier spécial. Cet élément contribue à la croissance du marché. Les fabricants développent des produits plus efficaces, fiables et pratiques.

Résumé des points clés du rapport sur le marché des agents de démoulage Europe Papier spécial:

– Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché européen des papiers spéciaux.

– Il présente une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents.

– Il donne une prévision sur six ans évaluée sur la base de la croissance prévue du marché européen des papiers spéciaux.

– Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en créant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Agents de démoulage.

– Ce rapport aide les utilisateurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

