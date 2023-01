Le marché européen des œufs devrait atteindre 47 049,68 millions USD d’ici 2028, avec une croissance à un TCAC de 6,3 % Les principaux acteurs couverts par le rapport sont : Charoen Pokphand Foods PCL, Rembrandt Foods, Mantiqueira Group, Herbruck's Poultry Ranch, Inc. et Bob's Red Mill Natural Foods , etc. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché européen des œufs devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 47 049,68 millions USD d’ ici 2028 . Le nombre croissant de consommateurs végétariens dans la région est le moteur de la croissance du marché.

Les œufs sont une bonne source de protéines et un nutriment riche en énergie. Aujourd’hui, la prise de conscience croissante des avantages pour la santé des aliments riches en protéines devrait accroître la demande du marché. Les œufs ont une variété d’applications et d’utilisations dans divers secteurs de la restauration. Par conséquent, le contenu nutritionnel élevé de ces œufs incite les consommateurs soucieux de leur santé à opter pour des protéines saines.

La numérisation croissante de l’approvisionnement en œufs devrait stimuler la croissance du marché. Cependant, le risque de transmission de maladies à partir de sources d’œufs d’animaux est susceptible de freiner la croissance du marché. L’opportunité de croissance du marché est l’augmentation de l’automatisation dans l’industrie de la volaille et de la transformation, certains des facteurs qui entravent la croissance du marché sont les coûts d’investissement élevés dans le secteur de la volaille

Ce rapport sur le marché des œufs fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les sources de revenus émergentes, les modifications réglementaires du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, la géographie, etc. d’expansion du marché et d’innovation technologique. Pour comprendre l’analyse et les scénarios de marché, veuillez nous contacter pour un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Portée du marché des œufs en Europe et taille du marché

En fonction du type d’emballage, le marché des œufs est segmenté en plateaux, boîtes et cartons, canettes, bouteilles, sacs et autres. Le segment des barquettes devrait dominer le marché des œufs d’ici 2021 en raison de la facilité de disponibilité et d’utilisation des emballages en barquettes.

Analyse du marché des œufs par niveau national

Le marché des œufs est segmenté en fonction du type de produit, de l’origine, de la catégorie, du type d’emballage, de la spécialité, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des œufs sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, la Turquie et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen des œufs en raison du nombre croissant de végétariens dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les mesures réglementaires et les droits d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les conditions du marché dans divers pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Oeuf

Le paysage concurrentiel du marché des œufs fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les opérations européennes, les bases et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et l’étendue des produits , avantages de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché des œufs.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont :

Charoen Pokphand Foods PCL, Rembrandt Foods, Mantiqueira Group, Herbruck’s Poultry Ranch, Inc. et Bob’s Red Mill Natural Foods , etc. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

