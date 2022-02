Le marché européen des nutraceutiques représentera 108 044,7 millions de dollars américains et croîtra à un TCAC de 6,9 % au cours de la période de prévision 2022-2027

Le marché européen des nutraceutiques représente 59 269,6 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 6,9 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 108 044,7 millions de dollars américains d’ici 2027.

Les nutraceutiques sont des aliments médicalement ou nutritionnellement actifs. Cet aliment fonctionnel est enrichi d’ingrédients probiotiques et prébiotiques et est consommé pour maintenir la santé intestinale. Il aide à réduire le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Il offre également des avantages physiologiques. Ils sont de plusieurs types, à savoir les aliments fonctionnels, les boissons fonctionnelles, les compléments alimentaires et les produits de soins personnels et pharmaceutiques. Ils ont également un large éventail d’applications dans le bien-être général, la beauté et l’anti-âge, la gestion du poids, la santé digestive et le sport et l’énergie. Le marché des nutraceutiques se développe rapidement à un rythme plus rapide au cours des dernières années. Les nutraceutiques gagnent en popularité auprès des clients en raison de leurs effets nutritionnels et thérapeutiques potentiels.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Amway

La Nature’s Bounty Co.

Herbalife International d’Amérique, Inc.

General Mills, Inc.

Kellogg Co.

Abbott

Nestlé SA

Danone S.A.

GlaxoSmithKline plc.

Helion Nutraceuticals, LLC.

SEGMENTATION DU MARCHÉ EUROPEEN DES NUTRACEUTIQUES :

Marché des nutraceutiques, par type

Nourriture fonctionnelle

Boissons fonctionnelles

Compléments alimentaires

Soins personnels et produits pharmaceutiques

Marché des nutraceutiques, par application

Bien-être général

Beauté et Anti-âge

Gestion du poids

Santé digestive

Sport et énergie

Augmentation de l’incidence des maladies chroniques pour favoriser le marché européen des nutraceutiques :

Les nutraceutiques gagnent en popularité auprès des clients en raison de leurs effets nutritionnels et thérapeutiques potentiels. Depuis quelques années, les nutraceutiques sont consommés à titre préventif pour les maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, les allergies, la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, oculaires, immunitaires, inflammatoires, de Parkinson et l’obésité. Par exemple, l’arthrite est une maladie courante qui entraîne une chirurgie de remplacement articulaire. Les nutraceutiques sont utilisés comme traitement alternatif des manifestations pathologiques de la maladie arthritique. La consommation d’huiles de poisson telles que l’huile de foie de morue dans l’alimentation aide à prévenir les maladies arthritiques. De même, la maladie d’Alzheimer (MA), également connue sous le nom de démence dégénérative primaire de type Alzheimer (PDDAT) est la forme la plus courante de démence. Divers nutraceutiques tels que des antioxydants comme la vitamine A et la vitamine C, le Gingko biloba et l’huperzine alpha sont utilisés pour guérir la maladie d’Alzheimer.

Les rapports couvrent les développements clés du marché européen des nutraceutiques en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

