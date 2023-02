Le marché européen des noix et des snack-bars devrait atteindre 2 227 040 USD d’ici 2025, avec une croissance à un TCAC de 5,1 % Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des noix et des snack-bars sont: General Mills Inc. , Kellogg Co, THE HERSHEY COMPANY, The Simply Good Foods Company, Clif Bar & Company, Hormel Foods Corporation, Mars Incorporated, Quaker Oats Company, Premier Nutrition Company, LLC, Nestlé, Mondelez International ,

Le marché européen des noix et des snack-bars devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2025. Data Bridge Market Research a analysé que le marché devrait croître à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2025 et devrait atteindre 2 227 040 USD d’ici 2025 .

En raison de l’évolution des modes de vie des consommateurs, du contenu nutritionnel élevé des barres-collations, des sources abondantes de matières premières, de l’expansion des lancements de produits de noix et de barres-collations avec divers ingrédients, de la popularité croissante des activités sportives et athlétiques et des modes de vie trépidants. La croissance du marché est freinée par les allergies aux snack-bars et les variations des prix des matières premières.

La forte demande de barres-collations sans sucre, la demande croissante des consommateurs pour les produits biologiques et la forte demande de barres-collations enrichies créent une opportunité de marché. Le marché européen des noix et des snack-bars est confronté à des réglementations gouvernementales strictes.

Portée du marché européen des noix et des snack-bars et taille du marché

Sur la base du type de barre, le marché des noix et des collations est segmenté en barres énergétiques, barres protéinées, barres de céréales et barres de noix. Les barres de céréales représenteront la plus grande part de marché en 2021, car la plupart des gens préfèrent les barres granola aux autres barres en raison de leur contenu nutritionnel élevé.

Sur la base de la teneur en calories, le marché des noix et des barres-collations est segmenté en régulier, hypocalorique et sans sucre. D’ici 2021, le segment des calories régulières dominera le marché, car de nombreuses personnes prendront conscience de la faible teneur en calories et préféreront donc les produits à calories régulières.

En fonction du type de produit, le marché des noix et des barres-collations est segmenté en biologique et conventionnel. D’ici 2021, le segment conventionnel dominera le marché en raison de facteurs tels que moins de terres biologiques disponibles dans le monde et des pratiques agricoles coûteuses.

Analyse au niveau du pays du marché des noix et des snack-bars

Le marché des noix et des snack-bars est analysé avec des informations sur la taille du marché par type de barre, teneur en calories, saveur, type de produit, taille, processus de fabrication et canal de distribution.

Le Royaume-Uni domine l’Europe et devrait croître au taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision 2021-2025, alors que les principaux industriels se concentrent sur le développement de produits alimentaires et de boissons, y compris les noix et les collations, gamme de consommation Une large gamme de noyaux et de formes transformées pour noix et barres-collations dans les secteurs de la confiserie, de la boulangerie, des boissons aromatisées et de la restauration.

Les collations sont très demandées en France en raison de l’évolution des modes de vie des gens, du contenu nutritionnel élevé des snack-bars, des riches sources de matières premières, tandis que l’Allemagne est célèbre en raison de l’introduction de diverses noix et snack-bars avec divers ingrédients et de la popularité croissante Sports et les activités physiques et les modes de vie occupés stimulent la croissance du marché

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Noix et snack-bars

Le paysage concurrentiel du marché des noix et des snack-bars fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les opérations européennes, les bases et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et l’étendue des produits , avantages de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché européen des noix et des snack-bars.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des noix et des snack-bars sont:

General Mills Inc. , Kellogg Co, THE HERSHEY COMPANY, The Simply Good Foods Company, Clif Bar & Company, Hormel Foods Corporation, Mars Incorporated, Quaker Oats Company, Premier Nutrition Company, LLC, Nestlé, Mondelez International , Griffin Foods Company, The Nature’s Bounty Co., HERO GROUP, Associated British Foods plc, Healthy Bars, Natural Balance Foods, Fruit Bowl, Eat Natural, SMART ORGANIC et d’autres entreprises nationales.

Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

