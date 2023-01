Le marché européen des noisettes observera le TCAC le plus élevé par taille, part, demande, facteurs clés, tendances de développement et perspectives concurrentielles

Marché européen de la noisette, par forme (noisette entière/en coque, noisette naturelle, noisette en dés, noisette en pâte, noisette blanchie, noisette grillée, noisette tranchée, huile de noisette, farine de noisette et autres), catégorie (conventionnelle, biologique), forme ( Noyaux ronds, noyaux d’amandes, noyaux pointus et autres), origine (Akcakoca, Levant, Giresun), emballage (boîte sous vide et cartons, sacs, sachets, fûts en plastique ou en métal), application (industriel, industrie de la restauration, ménage/vente au détail) , Canal de distribution (direct, indirect) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et aperçu du marché

Les noisettes ont une demande plus élevée parmi les consommateurs pour des ingrédients sains, les noisettes offrent des solutions alimentaires meilleures et plus intelligentes qui peuvent offrir divers types d’avantages pour la santé. Les noisettes sont utilisées comme additif dans divers aliments et boissons afin d’améliorer leur goût. La noisette peut également être utilisée dans un régime à calories contrôlées, des régimes équilibrés, car ces noix procurent des bienfaits pour la santé, notamment le soutien des personnes pour des selles saines.

La noisette est une riche source alimentaire de protéines, d’acide linoléique et d’acides gras insaturés. Il contient également une concentration plus élevée d’alpha-tocophérol (vitamine E) par rapport aux autres noix. Les noisettes sont principalement cultivées en Turquie. La demande croissante de noisettes dans de vastes applications industrielles, la demande croissante des consommateurs en raison de bienfaits pour la santé, la demande croissante de confiseries infusées aux noisettes et l’augmentation de la production de noisettes à travers le monde sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision. Cependant, la hausse des coûts des matières premières et les allergies associées aux noisettes devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des noisettes croîtra à un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Forme (Noisette entière/en coque, Noisette naturelle, Noisette en dés, Noisette en pâte, Noisette blanchie, Noisette grillée, Noisette en tranches, Huile de noisette, Farine de noisette et autres), Catégorie (Conventionnel, Biologique), Forme (Noyaux ronds, Noyaux d’ amande , amandes pointues et autres), origine (Akcakoca, Levant, Giresun), emballage (boîte sous vide et cartons, sacs, sachets, fûts en plastique ou en métal), application (industriel, industrie de la restauration, ménage/détail), canal de distribution (direct , Indirect) Pays couverts Allemagne, Italie, France, Suisse, Russie, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Pologne, Turquie, Suède, Danemark et reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Produits agricoles Arslantürk, Poyraz Poyraz, Findik Entegre San. Échanger AS, URAK FINDIK Ferrero, ADM, Olam International, BALSU, Kanegrade Ltd., GPR , Nuts L, Gürsoy Agricultural Products Gida San, Boxon food, Karin Gida, Fruits of Turkey, BATA FOOD, Aydin Kuruyemis Sanayii ve Ticaret AS, Özgün Gida Société à responsabilité limitée de l’industrie et du commerce et « AZERSTAR » LLC

Définition du marché

La noisette est la noix du noisetier qui est dérivée de l’espèce du genre corylus, principalement des noix de l’espèce Corylusavellana. La noisette est un type de noix qui peut être consommée comme collation et qui présente de nombreux avantages pour la santé, comme elle est bonne pour le cœur, aide à réduire le risque de cancer et aide à la santé musculaire, cutanée, osseuse, articulaire et digestive. Il comprend les différents types d’avantages grâce auxquels il peut être utilisé dans de vastes applications industrielles telles que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques qui utilisent ces produits dans la fabrication de chocolats et d’articles de boulangerie, y compris les gâteaux, les pâtisseries et les tartes, les biscuits et biscuits, additifs dans les médicaments, crèmes, lotions et autres. Dans l’industrie alimentaire et des boissons, il est également utilisé pour la fabrication de boissons alcoolisées ,

Dans les soins personnels et les cosmétiques, la noisette est utilisée pour préparer des produits naturels de soins capillaires et de soins de la peau. La noisette est également bénéfique pour contrôler le niveau de diabète et de cholestérol chez les consommateurs.

Dynamique du marché des noisettes

Conducteurs

Augmenter la production de noisette à travers le monde

La noisette a une part de consommation élevée avec 35 % dans les fruits à coque dure dans le monde. Il est souvent présenté dans les truffes de farine ou au chocolat et utilisé comme farine dans les gâteaux, les pains et les biscuits. La Turquie est un important producteur de noisettes.

La Turquie produit environ 75% de la production mondiale totale de noisettes. Les noisettes ont été cultivées économiquement dans le climat maritime tempéré fourni par la mer Noire. La plupart des vergers sont situés sur des pentes et des sols peu profonds. Les productions de noisettes sont cultivées dans de nombreux pays à travers le monde, de nombreux pays sont engagés dans la production de noisettes à l’échelle du commerce international, grâce à quoi l’augmentation de la production de noisettes à travers le monde a propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante des consommateurs et avantages pour la santé élevés

La noisette a une forte consommation parmi les consommateurs, elle est largement utilisée dans l’industrie alimentaire, en particulier pour la fabrication du chocolat. La noisette a une demande plus élevée parmi les consommateurs car il s’agit d’une solution alimentaire meilleure et plus intelligente qui peut répondre aux besoins spécifiques et au mode de vie des consommateurs, également la consommation de noisette aide dans les différents types d’avantages pour la santé.

La noisette est un type de collation savoureuse et constitue un excellent ajout à divers plats. Il offre également plusieurs avantages pour la santé car il peut être utilisé pour un régime à calories contrôlées, il favorise également des selles saines, réduit le gain de poids, protège contre les dommages cellulaires, et ce sont les raisons de la demande accrue de noisette parmi les consommateurs.

Augmentation de la demande de noisettes dans de larges applications industrielles

Les noisettes sont utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment les industries de l’alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques, des soins personnels et des cosmétiques. Les noisettes sont couramment utilisées dans l’industrie alimentaire, en particulier dans la fabrication de pâtisseries et de chocolat qui incluent des produits tels que le nutella, les barres de chocolat Cadbury et la liqueur Frangelico.

On estime que la production mondiale de noisettes chaque année est de 600 000 tonnes, ce qui est couramment utilisé dans l’industrie cosmétique et alimentaire car les noisettes sont riches en nutriments et ont également une teneur élevée en protéines, minéraux, graisses et vitamines, en raison de cette augmentation. la demande de noisettes dans de larges applications industrielles, stimulant la croissance du marché.

Il y a 10 chapitres pour afficher en profondeur le marché européen des noisettes.

Chapitre 1, est la définition et la section de;

Le chapitre 2 est un précis gouvernemental du marché européen des noisettes ;

Chapitre 3, pour fournir une explication de la chaîne d’ entreprise .

Chapitre 4, pour présenter des informations et des statistiques d’ évaluation des Joueurs ;

Chapitre 5, pour montrer l’ évaluation des types;

Chapitre 6, pour montrer le contraste des applications ;

Chapitre 7, pour présenter l’évaluation des zones et des courtisans (ou sous-régions);

Chapitre 8, pour exposer l’ opposition et échanger l’état des affaires du marché européen de la noisette ;

Chapitre 9, pour prévoir le marché européen des noisettes dans les années à venir;

Chapitre 10, pour exposer le financement du marché ;

