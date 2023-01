Le marché européen des noisettes devrait croître à un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 Le COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché des noisettes car presque tous les pays ont choisi de fermer toutes les installations de production, à l'exception de celles qui traitent de la fabrication de produits de base. Le gouvernement a pris des mesures strictes comme l'arrêt de la production et de la vente de biens non essentiels, le blocage du commerce international, etc. pour empêcher la propagation du COVID-19. Les seules affaires à faire dans cette situation de pandémie sont les services essentiels qui sont autorisés à ouvrir et exécuter les processus.

Le marché européen des noisettes devrait croître à un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Les noisettes ont une demande des consommateurs plus élevée pour des ingrédients sains, les noisettes fournissent de meilleures solutions nutritionnelles et des cellules plus intelligentes qui peuvent fournir divers types d’avantages pour la santé.

Les noisettes sont utilisées comme additif dans divers aliments et boissons pour améliorer leur saveur. Les noisettes peuvent également être utilisées dans un régime à calories contrôlées et une alimentation équilibrée, car ces noix offrent des avantages pour la santé, notamment en aidant les gens à avoir des selles saines.

La noisette est une source alimentaire riche en protéines, en acide linoléique et en acides gras insaturés. Il contient également une concentration plus élevée d’alpha-tocophérol (vitamine E) que les autres noix. Les noisettes sont principalement cultivées en Turquie. La demande croissante de noisettes dans de vastes applications industrielles, l’augmentation de la demande des consommateurs en raison de bienfaits pour la santé, l’augmentation de la demande de confiseries infusées aux noisettes et l’augmentation mondiale de la production de noisettes sont les principaux moteurs qui ont stimulé la demande du marché au cours de la période de prévision.

définition du marché

La noisette est la noix de la noisette qui provient de l’espèce du genre Corylus, principalement des noix de l’espèce Corylusavellana. La noisette est un type de noix qui peut être consommée comme collation et présente également de nombreux avantages pour la santé tels que : B. Elle est bonne pour le cœur, aide à réduire le risque de cancer et favorise la santé des muscles, de la peau, des os, des articulations et le système digestif.

Il englobe les différents types d’avantages grâce auxquels il peut être utilisé dans de larges applications industrielles telles que les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques, ces produits sont utilisés dans la fabrication de produits de chocolat et de boulangerie tels que les gâteaux, les gâteaux et les tartes, les biscuits et biscuits, additifs dans les médicaments, crèmes, lotions et autres. Il est également utilisé dans l’industrie alimentaire et des boissons pour fabriquer des boissons alcoolisées, des jus et des boissons prêtes à boire.

Dynamique du marché de la noisette

chauffeur

Augmentation de la production de noisettes dans le monde

Avec 35 % de fruits à coque dure, les noisettes représentent une part importante de la consommation mondiale. Il est souvent utilisé dans la farine ou les truffes au chocolat, et est utilisé comme farine dans les gâteaux, le pain et les biscuits. La Turquie est un important producteur de noisettes.

La Turquie produit environ 75% de la production mondiale totale de noisettes. Les noisettes étaient cultivées économiquement dans le climat marin tempéré de la mer Noire. La plupart des vergers sont situés sur des terrains plats et en pente. La production de noisettes est cultivée dans de nombreux pays à travers le monde, les nombreux pays sont engagés dans la production de noisettes à l’échelle du commerce international, de sorte que l’augmentation de la production de noisettes dans le monde a stimulé la demande du marché pendant la période de pronostic.

Demande croissante des consommateurs et avantages pour la santé élevés

La noisette a une forte consommation chez les consommateurs, elle est largement utilisée dans l’industrie alimentaire, notamment pour la fabrication de chocolat. La noisette est plus demandée par les consommateurs car il s’agit d’une solution nutritionnelle meilleure et plus intelligente qui répond aux besoins spécifiques et au mode de vie des consommateurs ; De plus, la consommation de noisettes contribue à divers types de bienfaits pour la santé.

La noisette est une sorte de collation savoureuse et un excellent ajout à divers plats. Il offre également plusieurs avantages pour la santé, car il peut être utilisé dans un régime hypocalorique, il favorise également des selles saines, réduit la prise de poids et protège contre les dommages cellulaires, et ce sont les raisons de la demande accrue de noisettes chez les consommateurs. .

Impact du COVID-19 sur le marché de la noisette

Le COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché des noisettes car presque tous les pays ont choisi de fermer toutes les installations de production, à l’exception de celles qui traitent de la fabrication de produits de base. Le gouvernement a pris des mesures strictes comme l’arrêt de la production et de la vente de biens non essentiels, le blocage du commerce international, etc. pour empêcher la propagation du COVID-19. Les seules affaires à faire dans cette situation de pandémie sont les services essentiels qui sont autorisés à ouvrir et exécuter les processus.

Les fabricants prennent plusieurs décisions stratégiques pour se remettre du COVID-19. Les acteurs mènent diverses activités de R&D pour améliorer la technologie sur le marché de la noisette. Grâce à cela, les entreprises mettent sur le marché des contrôles avancés et précis. En outre, l’utilisation de technologies de pointe par les agences gouvernementales dans la logistique du fret maritime, la logistique du fret aérien, la logistique terrestre et la logistique contractuelle a entraîné une croissance de l’importation et de l’exportation de noisettes sur le marché.

Taille du marché européen de la noisette

Formulaire

Noisette entière/en coque

noisette naturelle

Huile de noisette

farine de noisette

Catégorie

Conventionnel

Biologique

formulaire

noyaux ronds

amandes décortiquées

noyaux pointus

Autre

application

Industriel

Industrie alimentaire

Accueil/Vente au détail

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Noisette

Certains des principaux acteurs du marché européen de la noisette sont :

Arslantürk Tarim Ürünleri, Poyraz Poyraz, Findik Entegre San. Tic. AS, URAK FINDIK Ferrero, ADM, Olam International, BALSU, Kanegrade Ltd., GPR, Nuts L, Gürsoy Tarimsal Ürünler Gida San, Boxon Food, Karin Gida, Fruits of Turkey, BATA FOOD, Aydin Kuruyemis Sanayii et Ticaret AS, Özgün Gida Sanayi voit Ticaret Limited sirketi et « AZERSTAR » LLC entre autres.

