Le marché européen des moteurs pas à pas devrait afficher des gains lucratifs par rapport à l’analyse 2020-2027 de Covid-19 | Applied Motion Products, Inc., Groupe FAULHABER, Oriental Motor USA Corp

Le marché des moteurs pas à pas en Europe était évalué à 450,1 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 679,6 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 5,8 % de 2020 à 2027.

L’étude de marché des moteurs pas à pas en Europe réalisée par « The Business Market Insights » fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions d’ombre sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

« Le moteur pas à pas est une machine polyvalente principalement utilisée dans des industries diversifiées telles que les semi-conducteurs, l’emballage et l’étiquetage, les équipements médicaux, les machines industrielles et les aliments et boissons pour effectuer divers processus de fabrication linéaire à plusieurs reprises avec un couple élevé à basse vitesse, ainsi qu’un entretien minimal. Certaines des applications du processus de fabrication linéaire sont le positionnement des rails, les convoyeurs et les tables X-Y. La croissance continue de l’industrie de l’automatisation et de la robotique stimule la demande de moteurs pas à pas, qui peuvent être installés dans des espaces limités.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport d’étude de marché des moteurs pas à pas en Europe sur https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00013315

Acteurs majeurs du marché des moteurs pas à pas en Europe :

• Applied Motion Products, Inc.

• Groupe FAULHABER

• Oriental Motor USA Corp.

• SANYO DENKI CO., LTD

• Société Nidec

• Nippon Pulse Motor Co. Ltd.

• ABB Ltd.

• Schneider Electric SE

• Société Nationale d’Instruments

• Delta électronique

Segmentation du marché des moteurs pas à pas en Europe

Marché des moteurs pas à pas en Europe, par type

• Moteur pas à pas à vis mère intégré

• Moteur pas à pas rotatif

• Entraînements pas à pas entièrement fermés

Marché européen des moteurs pas à pas, par technologie

• Moteur pas à pas à aimant permanent

• Moteur pas à pas hybride

• Moteur pas à pas à réluctance variable

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché européen des moteurs pas à pas. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Achetez directement une copie de ce rapport d’étude de marché des moteurs pas à pas en Europe à l’adresse https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00013315

Raison d’acheter

• Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché régional Europe Moteurs pas à pas

• Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir dans une vaste zone géographique.

• Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des moteurs pas à pas, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer les revenus de leur marché.

• Développer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/