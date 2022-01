Le marché européen des microscopes optiques connaîtra une croissance exponentielle au cours de la période de prévision 2022-2027 | Olympus Corporation, Leica Microsystems, Nikon Corporations, Carl Zeiss AG, Agilent Technologies, Inc., Bruker, Meiji Techno

Le marché européen des microscopes optiques devrait atteindre 722,83 millions de dollars américains en 2027 contre 487,72 millions de dollars américains en 2018. Le marché devrait croître avec un TCAC de 4,8 % de 2018 à 2027.

La croissance du marché est tirée par des facteurs tels que les progrès technologiques dans les microscopes optiques et les collaborations, fusions et acquisitions au sein du marché des microscopes optiques dans la région Europe. Considérant que les inconvénients de la technologie des microscopes optiques sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la croissance du marché dans les années à venir.

Les entreprises de microscopes optiques investissent dans le développement de microscopes avancés afin d’obtenir une part de marché importante. Ces microscopes sont fabriqués en tenant compte des exigences de l’utilisateur final. Ainsi, le développement de microscopes optiques technologiquement avancés améliore le portefeuille de produits de l’entreprise par rapport au concurrent. Les principaux acteurs du marché des microscopes optiques se concentrent sur la variation logicielle afin de rester compétitifs. Basé en Allemagne, Leica Microsystems est l’un des acteurs du marché des microscopes optiques. En avril 2019, Leica Microsystems a été la première entreprise à recevoir l’approbation de la FDA pour un filtre à fluorescence de lumière bleue pour l’oncologie. La société est pionnière dans les nouvelles technologies d’imagerie par fluorescence.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont : Olympus Corporation, Leica Microsystems, Nikon Corporations, Carl Zeiss AG, Agilent Technologies, Inc., Bruker, Meiji Techno., JEOL Ltd., ACCU-SCOPE Inc., Ken-A-Vision, Inc.

Des entreprises comme Carl Zeiss, OPTIKA S.r.l. et d’autres développent des produits avec des plates-formes automatisées intégrées pour accroître leur application dans le domaine médical et biotechnologique. Le développement d’un nouveau microscope optique avancé avec des performances améliorées ainsi que des techniques de préparation d’échantillons simples devraient augmenter la demande de produits. Le développement technologique des modalités d’affichage pour afficher des images en haute définition (HD) et en 3 dimensions (3D) devrait encore augmenter la demande. De plus, Sysmex Partec propose des microscopes LED à fluorescence et à lumière transmise de la plus haute précision, fonctionnant sur batterie, portables, qui sont développés et fabriqués en Allemagne. Ces microscopes sont idéaux pour tous les types de microscopie à fluorescence et optique en biologie cellulaire, recherche, immunofluorescence, pathologie et parasitologie.

L’Allemagne est considérée comme le plus grand centre de biotechnologie en Europe et dans le monde en raison de la présence de grands acteurs de la biotechnologie, de laboratoires de recherche de haute technologie et d’un financement massif pour la conduite de la recherche et du développement. L’Allemagne est un pays où résident diverses entreprises biotechnologiques plus que tout autre pays d’Europe. La recherche de pointe et de haute qualité présente dans le pays crée des opportunités lucratives et la présence d’un marché établi pour les microscopes optiques.

MICROSCOPES OPTIQUES EUROPE – SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par produit

Microscopes inversés

Stéréomicroscopes

Microscopes numériques

Accessoires

Par utilisateur final

Universitaires et institut de recherche

Laboratoires de diagnostic

Hôpitaux & Cliniques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Par pays

La France

Allemagne

ROYAUME-UNI.

Italie

Espagne

More

