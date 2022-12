Le marché européen des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse devrait croître à un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision

Le marché des substituts de greffe osseuse et des membranes dentaires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2027. Data Bridge Market Research prévoit que le marché croîtra à un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision. Pour la période de prévision de 2020 à 2027, il est de 667,43 millions de dollars d’ici 2027. La croissance du tourisme médical pour les soins dentaires et le nombre croissant de dentistes sont les principaux facteurs qui stimulent la demande du marché au cours de la période de prévision. Le marché des greffes osseuses et des substituts de membrane dentaire comprend des caractéristiques telles que les initiatives stratégiques des acteurs du marché qui influencent les lancements de nouveaux produits sur les marchés des fabricants.

Plusieurs études sont actuellement en cours et devraient créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer de nouveaux substituts innovants de membrane dentaire et de greffe osseuse à utiliser dans les procédures de régénération des tissus dentaires. Cependant, les scénarios de compensation dentaire restreints dans certains pays et les complications associées à la greffe osseuse d’implants devraient limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont Dentsply Sirona, Zimmer Biomet, Medtronic, Matricel GmbH, LifeNet Health, Institut Straumann AG, Geistlich Pharma AG, Implantdirect (une filiale d’Envista), Nobel Biocare Services AG (une filiale de Danaher) et BioHorizons. , OSTEOGENICS BIOMEDICAL, Bioteck SpA, B&B Dental Implant Company et Biomatlante. DBMR Analyst comprend la concurrence et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Le rapport sur le marché du remplacement des membranes dentaires et des greffes osseuses comprend la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du portefeuille de produits, l’impact des acteurs du marché national et régional, l’analyse des opportunités pour de nouvelles poches de revenus du marché, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansion géographique, innovation marché. Contactez-nous pour un briefing d’analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché. Notre équipe crée des solutions qui ont un impact sur les résultats pour vous aider à atteindre vos objectifs souhaités.

Portée et taille du marché Membrane dentaire et substituts de greffe osseuse

Le marché des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse est segmenté en fonction du type de produit, du matériau, du type de procédure et de l’utilisateur final. La croissance à travers les segments aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à déterminer les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en substituts de greffe osseuse et en membranes dentaires. En 2020, le segment du remplacement de greffe osseuse devrait dominer le marché, car la plupart des acteurs du marché sont engagés dans la fabrication et la distribution de substituts de greffe osseuse dentaire. En conséquence, la demande d’implants augmente rapidement.

Sur la base des matériaux, le marché est segmenté en collagène, source de cellules humaines, polytétrafluoroéthylène (PTFE), hydrogel, hydroxyapatite (HA), phosphate tricalcique (TCP) et autres. En 2020, le segment des sources de cellules humaines devrait dominer le marché, car les greffons autologues fabriqués à partir de sources de cellules humaines ont moins de rejets de greffe et il n’y a pas de problèmes éthiques avec ces matériaux de greffe.

En fonction du type de procédure, le marché est segmenté en préservation de l’alvéole, régénération osseuse par implants, régénération des défauts parodontaux, augmentation de la crête, élévation/augmentation des sinus, etc. En 2020, le segment de la préservation des alvéoles devrait dominer le marché en raison des causes croissantes de perte de dent unique.

Selon les utilisateurs finaux, le marché est segmenté en cliniques dentaires, hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2020, le segment des soins dentaires devrait dominer le marché en raison de la prévalence croissante des maladies parodontales et de la présence de nombreuses cliniques dentaires.

Analyse au niveau national du marché Remplacement de membrane dentaire et de greffe osseuse

Il analyse le marché des greffes osseuses et des substituts de membrane dentaire et fournit des informations sur la taille du marché par pays, type de produit, matériau, type de procédure et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des membranes dentaires et des substituts de greffe osseuse sont l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Belgique, la Turquie et le reste de l’Europe. L’Allemagne investit massivement dans la recherche et le développement pour fournir de meilleurs soins aux patients, c’est pourquoi elle est leader en Europe dans les membranes dentaires et les alternatives aux greffes osseuses. De plus, les principaux grands fabricants sont en Allemagne,

La section pays du rapport examine également les facteurs affectant les marchés individuels et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les ventes, les approbations de la FDA, la démographie nationale, les lois réglementaires et les tarifs d’importation / exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des fabricants européens de médicaments de marque et génériques, les défis auxquels est confrontée la concurrence sévère ou peu fréquente des marques régionales et nationales, et l’impact des canaux de distribution rendent les données nationales d’analyse prédictive plus convaincantes. pris en compte lors de la fourniture.

