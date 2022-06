Le marché européen des médicaments en vente libre pour la dermatologie connaîtra une croissance fulgurante pour générer des prévisions de revenus massives jusqu’en 2021: 2028

Le marché européen des médicaments en vente libre pour la dermatologie devrait passer de 4 068,29 millions de dollars US en 2021 à 5 321,86 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 3,9 % de 2021 à 2028.

Selon le rapport 2028 de The Business Market Insights «Europe Dermatology OTC Medications Market», examine divers facteurs qui stimulent ou freinent le marché, ce qui aidera le futur marché à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports de recherche sur le marché des médicaments en vente libre en dermatologie en Europe offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché européen des médicaments dermatologiques en vente libre en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

Selon l’Union européenne, la population de la classe moyenne devrait atteindre 5,3 milliards d’ici 2030, et la population de la classe moyenne devrait être au premier plan. Avec des changements importants dans le comportement des consommateurs et les habitudes de consommation, l’expansion de la classe moyenne stimulera probablement le développement économique régional. Avec l’augmentation des revenus disponibles et un meilleur traitement de suivi, l’attitude générale à l’égard des affections cutanées conduit à l’adoption croissante de médicaments dermatologiques en vente libre pour traiter les affections cutanées. Ainsi, une forte augmentation du taux d’adoption des médicaments en vente libre, avec l’augmentation du revenu disponible des populations, soutient la croissance du marché des médicaments en dermatologie en vente libre.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché européen des médicaments en vente libre pour la dermatologie sont

• Bausch Health Companies Inc.

• Bayer SA

• Laboratoires du Dr Reddy

• Galderme

• GlaxoSmithKline plc.

• Johnson and Johnson Services, Inc.

• LEO Pharma A/S

• Perrigo Company plc

• Viatris inc.

Le marché européen des médicaments en vente libre pour la dermatologie est segmenté en type de produit, voie d’administration, indication, canal de distribution et pays. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en comprimés et gélules, gels, crèmes et onguents, etc. Le segment des crèmes et pommades a dominé le marché en 2020 ; cependant, le segment des comprimés et des gélules devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Basé sur la voie d’administration, le marché est segmenté en topique et oral. Le segment topique a dominé le marché en 2020; cependant, le segment oral devrait connaître une croissance plus rapide au cours de la période de prévision.

Sur la base des indications, le marché est segmenté en dermatite, acné, psoriasis, blanchiment de la peau, maladies fongiques, verrues et autres. Le segment de l’acné a dominé le marché en 2020 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le segment de la dermatite est en outre classé en dermatite atopique, dermatite de contact et autres. Le segment de l’acné est également segmenté en acné non inflammatoire et en acné inflammatoire. Le segment du psoriasis est segmenté en psoriasis en plaques, psoriasis en gouttes et autres. La maladie fongique est en outre segmentée en pied d’athlète, teigne, infections fongiques des ongles et autres.

De plus, le segment des verrues est encore segmenté en verrues vulgaires, verrues planes et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en distribution en ligne et distribution hors ligne.

Le segment de la distribution hors ligne a dominé le marché en 2020 ; Cependant, le segment de la distribution en ligne devrait connaître une croissance plus rapide au cours de la période de prévision. La distribution hors ligne est en outre segmentée en pharmacies de détail et hospitalières et en supermarchés et hypermarchés. Basé sur le pays, le marché est segmenté entre le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et le reste de l’Europe.

