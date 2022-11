Le marché européen des matériaux pour semelles de chaussures devrait connaître une croissance significative de 6 949 606 200 USD d’ici 2029

Le marché européen des matériaux pour semelles de chaussures devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Croissant à un TCAC de 5,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, le marché devrait atteindre 6 949 606,20 millions USD d’ici 2029, selon une analyse de Data Bridge Market Research.

La semelle est fabriquée à partir d’une variété de matériaux, notamment du caoutchouc naturel , du cuir, du polyuréthane et des composés de PVC. Ces matériaux sont composés de matériaux naturels et synthétiques, dont le cuir et les polymères, et sont utilisés pour fabriquer des semelles de chaussures. Selon le type de chaussure, son application et l’environnement dans lequel elle est utilisée, de nombreux matériaux sont utilisés pour fabriquer des semelles. Certains matériaux clés comprennent le caoutchouc, le polyuréthane raffiné et thermoplastique. Ces matériaux sont flexibles, solides et offrent un confort ultime pour les pieds du porteur.

Le fait que de nombreuses personnes considèrent désormais les chaussures comme un article de mode et la forte demande de chaussures créatives et originales ont contribué et continuent de contribuer à la croissance du marché régional. L’acceptation croissante de chaussures confortables et élégantes par les consommateurs de tous âges stimule également la demande dans ces régions. L’intérêt et la participation croissants à de nombreux sports, ainsi que l’évolution des modes de vie, favorisent l’adoption des baskets, même chez les non-athlètes. Cependant, la négligence des producteurs à utiliser des matières premières de mauvaise qualité a également limité le marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Matériaux de semelle

Le paysage concurrentiel du marché européen de la chaussure fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, les opérations européennes, les sites et installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise , les lancements de produits, le pipeline d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits, les brevets, les produits étendue, avantages de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché européen des semelles.

Les principaux acteurs du marché engagés sur le marché européen des matériaux pour semelles de chaussures sont Huntsman International LLC, INOAC CORPORATION, Allbirds, Inc., Soles by MICHELIN, Vibram Commerce LLC, Unisol India, The Goodyear Tire & Rubber Company, Pirelli & CspA, Hankook Tire & Technology Co.,Ltd., Aloft – Semelles pour chaussures techniques, Asahi Kasei Corporation, Solvay, Dow, Aybroad Sports Company LTD, Xiamen KON Technology Co.,Ltd, Kingseason, Resimol Shoe Soles, Joaquín Gallardo e Hijos SL, JH SHOE SOLE Co ., Ltd., Foundation Health et Quanzhou Moer Rubber & Plastic Co., Ltd., etc.

Ce rapport sur le marché des matériaux de semelle détaille les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et local, les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique et l’innovation technologique du marché. . Pour comprendre l’analyse et les scénarios de marché, contactez-nous pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à créer des solutions d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.​​​

Étendue du marché européen des matériaux de semelle de chaussure et taille du marché

Le marché européen des semelles est divisé en six segments distincts, à savoir le produit, la semelle, le seul composant, le type de semelle, le canal de distribution et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché européen des semelles est segmenté en chaussures de sport et chaussures non sportives. En 2021, le marché européen des non-sneakers devrait dominer la région en raison du grand nombre de fabricants de non-sneakers.

Sur la base des matériaux pour semelles, le marché européen des matériaux pour semelles est segmenté en polyuréthane, caoutchouc, EVA, PVC, biomatériaux, etc. En Europe, en 2021, le caoutchouc devrait dominer le marché en raison du faible coût de fabrication du caoutchouc dans la région.

Sur la base des composants de semelle, le marché européen des matériaux de semelle est segmenté en semelle extérieure et semelle intérieure. En Europe, en 2021, les semelles extérieures dominent le marché en raison de leur affinité avec une variété de semelles extérieures élégantes produites dans des régions comme Paris.

Sur la base du type de semelle, le marché européen des matériaux pour semelles est segmenté en semelles neuves et semelles réparées. En Europe, en 2021, le nouveau segment unique devrait dominer le marché en raison de la culture et du niveau de vie dans la majeure partie de la région

Sur la base des canaux de distribution, le marché européen des semelles est segmenté en ventes directes/B2B, e-commerce, magasins spécialisés et autres. En Europe, en 2021, le segment du commerce de détail/B2B devrait dominer le marché en raison de la présence d’un grand nombre de magasins de marque exploités en propre sur le marché.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en hommes, femmes et enfants. Les trois segments sont subdivisés en non-sportifs et sportifs basés sur le produit. En Europe, en 2021, le marché des chaussures pour femmes devrait dominer en raison du lancement d’une variété de chaussures pour femmes dans la région

Analyse de la segmentation de l’industrie mondiale des matériaux de semelles de chaussures en Europe :

L’évaluation est basée sur la taille, la part et le taux de croissance annuel composé. En outre, les experts ont également mené une analyse régionale, soulignant le potentiel de croissance des régions et pays clés. Le rapport comprend également des données précises et fiables basées sur la consommation et la production de matériaux de semelles de chaussures dans les principales régions européennes.

L’évaluation géographique du marché européen des matériaux pour semelles est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché européen mondial de la chaussure. Il construit la dynamique de l’industrie, les différents segments, l’étendue globale de la croissance dans les régions et divers autres paramètres qui sont très efficaces pour augmenter la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une compréhension claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché européen mondial des matériaux pour semelles.

