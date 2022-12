Le marché européen des maladies de la vessie devrait croître à un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Les maladies liées à la vessie comprennent la cystite : inflammation de la vessie, généralement due à une infection, l’incontinence : perte de contrôle de la vessie, l’hyperactivité vésicale : une condition dans laquelle la vessie expulse l’urine au mauvais moment, la cystite interstitielle : un problème chronique qui provoque des douleurs dans la vessie et les mictions fréquentes, l’urgence et le cancer de la vessie. Les médecins effectuent différents tests pour diagnostiquer une maladie de la vessie, notamment des radiographies, une analyse d’urine et un test de la paroi de la vessie appelé cystoscopie. Le traitement de la maladie dépend de la cause du problème et comprend des médicaments, une intervention chirurgicale (dans les cas graves) et des interventions non chirurgicales.

Le marché européen des maladies de la vessie devrait croître au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le marché croît à un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 et devrait atteindre 5,226 milliards de dollars en 2029 contre 2,332,69 milliards de dollars en 2021, selon une analyse de Data Bridge Market Research.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché européen des maladies de la vessie figurent Medtronic, Laborie, Boston Scientific, Pfizer, Astellas Pharma Inc., KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. (une filiale de KYORIN Holdings, Inc.), Bristol -Myers Squibb Company , Johnson & Johnson Services, Inc., Axonics, Inc., Merck & Co., Inc., Viatris Inc., Blue Wind Medical, Gaylord Chemical Company, LLC, Coloplast Corp, AbbVie Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Zydus Groupe, Urovant Sciences, etc.

Dynamique du marché européen des maladies de la vessie

conducteur

Mouvements stratégiques adoptés par les acteurs du marché

Les maladies de la vessie sont une série de problèmes de vessie qui peuvent affecter l’activité physique quotidienne. Les maladies de la vessie les plus courantes sont la cystite, la cystite interstitielle, l’hyperactivité vésicale, l’incontinence urinaire et le cancer de la vessie. La plupart des problèmes de vessie sont causés par des infections bactériennes qui pénètrent dans les voies urinaires.

Divers mouvements stratégiques des acteurs du marché dans le cadre de collaborations, d’acquisitions, de partenariats, etc., leur permettent d’augmenter le portefeuille de produits de l’entreprise, élargissant ainsi le marché, augmentant ainsi la demande des clients pour les produits et permettant finalement aux acteurs du marché de maximiser leurs revenus.

augmentation de la population âgée

Le vieillissement est un facteur de risque majeur associé aux maladies liées à la vessie. Le vieillissement provoque des modifications neurologiques, anatomiques et biochimiques de la fonction vésicale, qui peuvent conduire au développement de l’hyperactivité vésicale, et l’hyperactivité vésicale est le problème le plus courant chez les personnes âgées. La population vieillissante souffre de divers problèmes et troubles liés à la vessie, ce qui en fait un utilisateur important de services et de solutions de gestion de la santé chronique.

Selon Noble Research, la prévalence de la vessie hyperactive chez les femmes et les hommes est d’environ 16,9, soit environ 16,0 %, et la prévalence de la vessie hyperactive augmente avec l’âge. Cependant, les schémas thérapeutiques précisent les stratégies de traitement du VHA préférées en première, deuxième et troisième intentions. Les maladies de la vessie sont associées à des troubles neurologiques tels que la démence, et l’hyperactivité vésicale peut être un grand défi pour les personnes âgées de cet âge. Le vieillissement de la population mondiale s’est considérablement accéléré au cours des dernières décennies.

Augmentation des investissements en R&D et introduction de nouveaux traitements dans les années à venir

Il existe de multiples options de traitement et des thérapies innovantes pour la vessie hyperactive et d’autres troubles de la vessie. De nombreuses sociétés biopharmaceutiques et pharmaceutiques investissent dans divers traitements non conventionnels des troubles de la vessie, qui devraient être lancés au cours de la période de prévision.

Combinaisons de différentes thérapies ciblées

La thérapie combinée est plus efficace que la monothérapie sans effets secondaires supplémentaires. La thérapie combinée est une alternative sûre et efficace pour les personnes atteintes d’une maladie de la vessie réfractaire. La combinaison de différentes stratégies thérapeutiques ciblées est le meilleur moyen de soulager les patients atteints de maladie de la vessie. Les médicaments oraux et la thérapie comportementale doivent être envisagés pour les patients réfractaires au traitement. Il existe plusieurs thérapies ciblées avancées disponibles, telles que la neuromodulation sacrée, l’injection intramusculaire de toxine botulique A et la stimulation percutanée du nerf tibial. Ce sont des traitements avancés qui sont plus efficaces que les médicaments oraux.

Chance

Une augmentation des avancées technologiques

Les maladies chroniques sont considérées comme l’une des principales causes de décès dans les pays en développement du monde entier. Par conséquent, l’importance de la gestion chronique de la gestion des soins de santé augmente chez les professionnels de la santé publique.

La gestion des maladies de la vessie met désormais l’accent sur la fourniture aux patients d’une variété d’alternatives d’auto-soins et d’une variété de services de conseil pour éduquer les patients sur leur état de santé et aller de l’avant. Ces thérapies peuvent également aider les patients à surmonter les traumatismes émotionnels et l’anxiété, qui peuvent être un mécanisme anti-protecteur.

Les avancées technologiques émergentes permettent aux organisations de soins de santé d’explorer des solutions et des services innovants pour gérer les maladies chroniques de la vessie. Comme ils n’ont pas besoin de rester longtemps à l’hôpital, ils réduisent également les coûts et le nombre de patients. De plus, la réduction des visites à l’hôpital et de la durée des séjours rend ce développement pratique pour les personnes âgées. Avec les avantages à l’esprit, de nombreuses organisations et entreprises développent et mettent en œuvre les dernières technologies pour gérer les maladies chroniques et améliorer les résultats pour les patients.

Programme de gestion des maladies en plein essor

Les personnes ayant des problèmes liés à la vessie ont souvent besoin de plus de services médicaux, tels que des hospitalisations, des visites chez le médecin et des médicaments sur ordonnance. L’augmentation du nombre de personnes vivant plus longtemps avec de nombreuses maladies chroniques et l’augmentation des dépenses de santé ont encouragé de meilleurs programmes de soins de santé.

La gestion de la maladie est une stratégie qui tente d’améliorer les soins tout en réduisant le coût des soins pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Los programas de manejo de enfermedades están diseñados para mejorar la salud de las personas con ciertas afecciones crónicas, como la enfermedad de la vejiga, al tiempo que reducen la necesidad de servicios médicos y los costos asociados con resultados evitables, como hospitalizaciones y visitas a la salle d’urgences. Ces plans comprennent également des informations sur les services et les solutions de gestion des maladies chroniques. Celles-ci sont devenues très répandues en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde. Les gouvernements et les institutions médicales ont organisé et mis en œuvre ces maladies chroniques, mettant en œuvre divers programmes de gestion des maladies tels que le cancer de la vessie, la cystite interstitielle et les programmes de gestion de la vessie hyperactive.

Portée du marché européen des maladies de la vessie

Le marché européen des maladies de la vessie est segmenté en type, type de traitement, utilisateur final et canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

écrit

Cystite

incontinence urinaire

vessie hyperactive

la cystite interstitielle

Cancer de la vessie

Selon le type, le marché européen des maladies de la vessie est segmenté en cystite, incontinence urinaire, vessie hyperactive, cystite interstitielle et cancer de la vessie.

type de traitement

Opération

médicament

autre

Sur la base des produits, le marché européen des maladies de la vessie est segmenté en produits chirurgicaux, pharmaceutiques et autres.

utilisateur final

Hôpital

Clinique

Centre de Chirurgie Ambulatoire

autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des maladies de la vessie est segmenté en hôpitaux, cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

canal de distribution

droit

Vente au détail

Analyse régionale / aperçu du marché des troubles de la vessie en Europe

Le marché européen des maladies de la vessie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de traitement, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par ce marché comprennent l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen des maladies de la vessie en termes de part de marché et de revenus et continuera de dominer au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte incidence de la vessie hyperactive dans la région, à l’augmentation des investissements en R&D et au lancement de nouveaux traitements qui stimulent le marché.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les ventes nouvelles et alternatives, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis dus à la concurrence intense des marques locales et nationales et l’impact des canaux de vente sont également pris en compte tout en fournissant une analyse prédictive des données pays.

