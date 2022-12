Le marché européen des lubrifiants agricoles dépassera 645,27 millions USD d’ici 2029, CAGR 4,4%

définition du marché

Les lubrifiants agricoles sont des lubrifiants utilisés dans les machines agricoles pour prolonger la durée de vie des machines et des équipements. Ils peuvent être trouvés sur une variété de machines, y compris les moissonneuses-batteuses, les tracteurs et les déligneuses. Ils sont également rentables et aident à réduire la consommation d’essence. Nous nous assurons que ces machines et équipements fonctionnent correctement car ils sont essentiels à la productivité.

Dans le rapport de recherche complet sur le marché des lubrifiants agricoles en Europe , les définitions du marché étudient les forces motrices du marché et les contraintes du marché qui fournissent des informations claires aux entreprises dans leur prise de décision, en particulier sur l’augmentation ou la diminution de la production du produit. il y a. D’autre part, la segmentation du marché estime l’utilisation d’un produit par rapport à l’application, à l’utilisateur final ou à la géographie. De plus, l’analyse des concurrents est l’un des aspects les plus importants d’un rapport de marché qui aide les entreprises à déterminer leur stratégie par rapport à leurs concurrents. Inutile de dire que les entreprises d’aujourd’hui sont en forte demande d’analyses d’études de marché pour prendre toutes les décisions concernant leurs produits. Un rapport complet sur le marché des lubrifiants agricoles en Europe est d’une grande importance pour la croissance de toute entreprise.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des lubrifiants agricoles était évalué à 457,23 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 645,27 millions de dollars à un TCAC de 4,4 % d’ici 2029. . En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique, les acteurs clés, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research sont des analyses d’experts détaillées, représentées géographiquement. Production et capacité de l’entreprise, conception du réseau de concessionnaires et de partenaires, analyse détaillée et à jour des tendances des prix, analyse des écarts de la demande et de la chaîne d’approvisionnement.

L’ utilisation croissante de machines agricoles modernes augmente la demande de lubrifiants agricoles et permet aux entreprises de se développer à l’échelle mondiale. De plus, l’industrie des lubrifiants agricoles se développe en raison de l’augmentation de la mécanisation agricole dans le monde.

Un rapport d'étude de marché à grande échelle sur les lubrifiants agricoles européens fournit les informations les plus pertinentes et les plus actives aux décideurs de l'industrie, fait gagner du temps et fournit d'excellents résultats. Les experts du marché retestent et examinent les informations des rapports avant de les mettre à la disposition des utilisateurs finaux. Pour prendre de meilleures décisions, générer un maximum de revenus et améliorer les bénéfices des entreprises, ce rapport d'étude de marché est une excellente solution. Toutes les données et informations recueillies à partir de l'excellent rapport European Agricultural Lubricants à des fins de recherche et d'analyse sont présentées sous forme de graphiques, de tableaux ou de tableaux pour votre compréhension.



COVID -19 sur le marché des lubrifiants agricoles

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des lubrifiants agricoles, car la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement au premier semestre 2020 en raison de la mise en place de confinements dans les pays fournisseurs de matières premières comme la Chine. Le COVID-19 a eu peu d’impact sur la demande de lubrifiants agricoles, car les activités liées à l’agriculture et à l’agroalimentaire sont considérées comme des services essentiels dans la plupart des pays. L’un des défis pour les concurrents du marché au premier semestre 2020 a été l’acquisition de matières premières. Les déterminants précédents dictent la trajectoire des rendements du marché au cours de la période de prévision.

Du bon côté, le marché devrait se redresser une fois que les régulateurs individuels commenceront à assouplir les restrictions introduites. Les travaux interrompus ou annulés sont repris.

Impact prévu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR tiennent compte de l’impact attendu d’une récession sur les prix et l’accessibilité des produits. Cela permet aux clients de prévoir les ventes et les bénéfices et d’estimer le coût des bénéfices et des pertes, généralement avec une longueur d’avance sur les concurrents.

Couverture du marché européen des lubrifiants agricoles

Le marché des lubrifiants agricoles est segmenté en fonction de la catégorie, du type, de la matière première, de l’application et de l’équipement agricole. La croissance parmi ces segments analyse les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché. faire.

Catégorie

huile minérale

synthèse

basé sur la biologie

l’écriture

l’huile de moteur

Épais

huile hydraulique _

huile de transformateur

huile de carter

huile de guide et chaine

Autre

Matières premières

lubrifiant à base de pétrole

lubrifiant biosourcé

demander

moteur

engrenages et transmissions

Hydraulique

lubrifié

hyeon

équipement

Autre

matériel agricole

tracteur

récolte

cueilleur de maïs

baylor

coupe-bordure

halo avec pointes circulaires

broyeur de pierre

épandeur d’engrais

tonne à lisier

pulvérisateur

mélangeur d’alimentation

épandeur d’ensilage

pailleuse

Conditionneur pour tondeuses à gazon et tondeuses à gazon

attache de foin

râteau à foin

enveloppe de parka

vintage

Analyse/aperçu du marché régional pour les autres lubrifiants agricoles

Le marché des lubrifiants agricoles est analysé, les informations et les tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, catégorie, type, matière première, application et équipement agricole, comme indiqué précédemment.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lubrifiants agricoles sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, la Turquie et le reste de l’Europe.

Au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, l’Europe devrait connaître une croissance rentable tirée par une mécanisation croissante du secteur agricole et le développement de produits nouveaux et innovants pour des applications régionales.



