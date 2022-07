Le marché européen des logiciels ESG pour investisseurs connaîtra une forte augmentation au cours de la période 2020-2028 avec une augmentation des revenus de 499,92 millions de dollars | Aperçu du marché des entreprises

Le marché des logiciels ESG pour investisseurs en Europe devrait passer de 204,19 millions de dollars US en 2021 à 499,92 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 13,6 % de 2021 à 2028.

La dernière documentation de recherche intitulée « Europe Investor ESG Software Market » est une publication récente sur les informations sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects de Europe Investor ESG Software 2021 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part, de la demande. , et diffusion. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché des logiciels ESG pour investisseurs européens afin de prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2021 et 2028. Ce rapport de recherche segmente le marché des logiciels ESG pour investisseurs européens en fonction du type, de l’application et des régions.

Voici les principaux fabricants européens de logiciels ESG pour investisseurs –

• Accuvio

• Dynamo Software, Inc.

• Enablon

• Systèmes de recherche FactSet Inc.

• Fincite GmbH

• Greenstone+ Ltd

• Refinitiv

• WeSustain GmbH

L’essor des préoccupations climatiques et sociales a un impact sur l’investissement ESG ; Environ 90 % des climatologues s’accordent à dire que le changement climatique se produit rapidement et que l’activité humaine en est considérée comme la principale raison. De nombreux pays en développement ont été entravés dans leurs efforts de lutte contre le changement climatique par plusieurs obstacles politiques et pratiques. En outre, le changement climatique offre aux investisseurs ESG une opportunité d’en bénéficier tout en soutenant une cause en laquelle ils croient. d’autres ont remis en question les méthodes utilisées pour arriver à ce chiffre. De nombreux investisseurs ESG s’inquiètent de la rémunération des dirigeants. Diverses grandes entreprises font les gros titres pour avoir réduit la rémunération des dirigeants à des niveaux plus équitables, offrant des avantages aux investisseurs qui tombent dans ce camp. Ainsi, les préoccupations croissantes et environnementales et sociales à travers le monde ont un impact sur les investisseurs ESG, contribuant ainsi à l’adoption d’un logiciel ESG pour les investisseurs pour une meilleure analyse et un meilleur suivi des données. Cela renforce la croissance du marché des logiciels ESG pour investisseurs.

Le rapport Europe Investor ESG Software offre un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux.

Notre spécialiste de la recherche analyse un aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructures, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse des parts de l’entreprise est utilisée pour déduire la taille du marché Europe Investor ESG Software. Ainsi qu’une étude des revenus des entreprises au cours des trois à cinq dernières années fournit également la base pour prévoir la taille du marché (2021-2028) et son taux de croissance. L’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse d’impact du covid-19 et l’analyse SWOT sont également mentionnées pour comprendre les facteurs ayant un impact sur le comportement des consommateurs et des fournisseurs.

EUROPE INVESTOR ESG SOFTWARE MARKETSEGMENTATION

Marché des logiciels ESG pour investisseurs en Europe – Par composant

• Logiciel

• Prestations de service

Marché des logiciels ESG pour investisseurs en Europe – par taille d’entreprise

• Grande entreprise

• PME

Marché des logiciels ESG pour investisseurs en Europe, par pays

• Allemagne

• France

• ROYAUME-UNI

• Italie

• Russie

• Le reste de l’Europe

Les principaux points sont étiquetés en détail et sont couverts dans ce rapport sur le marché des logiciels ESG pour les investisseurs européens: –

Aperçu du marché : aperçu de la portée et des produits, classification des logiciels ESG pour investisseurs européens par catégorie de produits (taille du marché (ventes), comparaison des parts de marché par type (catégorie de produits)), marché des logiciels ESG pour investisseurs européens par application/utilisateurs finaux (ventes (volume) et comparaison de la part de marché par application), marché par région (comparaison de la taille du marché (valeur) par région, statut et perspective

Profils des acteurs/fournisseurs de logiciels ESG Europe Investor et données sur les ventes : société, informations de base sur la société, base de fabrication et concurrents, catégorie de produit, application et spécification avec ventes, revenus, prix et marge brute, activité principale/aperçu de l’activité.

Développements stratégiques clés : l’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché européen des logiciels ESG pour investisseurs, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché. une échelle mondiale et régionale.

Caractéristiques clés du marché : Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, la part de marché, le TCAC et la marge brute.

Outils analytiques: Le rapport Europe Investor ESG Software Market comprend les données étudiées et pondérées avec précision des principaux acteurs du secteur et leur portée sur le marché Europe Investor ESG Software au moyen de plusieurs outils analytiques.

