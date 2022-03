Le marché européen des logiciels de rétroaction vidéo grand public devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2028: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché des logiciels de retour vidéo grand public en Europe devrait passer de 398,59 millions de dollars US en 2021 à 638,02 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,0 % de 2021 à 2028. Énorme potentiel de croissance dans le secteur des petites et moyennes entreprises (PME) ; Le marché des logiciels de retour vidéo grand public est actuellement dominé par les grandes entreprises clientes dans divers pays d’Europe. Les opérations complexes à grande échelle, les coûts opérationnels élevés, la tendance dominante du travail en temps réel et l’adoption rapide de solutions avancées sont quelques-unes des principales raisons qui stimulent la demande de solutions logicielles et de services de retour vidéo grand public dans les grandes entreprises. De plus, les grandes entreprises sont également à l’avant-garde de la transformation numérique pour améliorer les opérations et renforcer la sécurité des processus ; cependant, les PME connaissent une croissance énorme dans l’adoption de solutions technologiques avancées telles que les logiciels de retour vidéo grand public en remplaçant les solutions de retour traditionnelles.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

FocusVision

Médallia Inc.

Produit Peel, Inc.

Qualtrics

Forme de caractères

Test utilisateur

Voxpopme

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE RÉTROACTION VIDÉO EN EUROPE :

Par déploiement

Nuage

Sur place

Par utilisateur final

FMCG

BFSI

Électronique

Informatique et Télécom

Vendre au détail

Hospitalité

Autres utilisateurs finaux

Par pays

Allemagne

La France

Italie

Royaume-Uni

Russie

Le reste de l’Europe

L’impact du COVID-19 a différé d’un pays à l’autre à travers l’Europe, car certains pays ont connu une augmentation du nombre de cas de COVID-19 enregistrés et ont par la suite attiré un confinement strict et un isolement social. Cependant, les pays d’Europe occidentale tels que l’Allemagne, la France, la Russie et le Royaume-Uni ont connu une baisse relativement modeste de leurs activités de croissance en raison du système de santé robuste. Tous les grands magasins de détail (à l’exception des magasins qui proposaient des produits de première nécessité), les restaurants et les hôtels avaient fermé leurs services pendant au moins cinq mois dans toutes les grandes économies européennes. De nombreux petits détaillants qui prévoyaient de mettre en œuvre un logiciel de retour vidéo grand public au début de 2020 ont reporté leur processus de mise en œuvre du logiciel. Cependant, avec la lente reprise des cas de COVID-19 au début de 2021, de nombreux magasins de détail, l’hôtellerie et l’industrie FMCG dans des pays comme le Royaume-Uni et l’Allemagne ont commencé à rebondir en termes de ventes. La fréquentation des centres commerciaux et des restaurants en 2021 atteint lentement la situation d’avant le verrouillage, aidant ainsi le marché européen des logiciels de retour vidéo grand public à se redresser.

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée à Business Market Insights est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

