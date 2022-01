Le marché européen des logiciels de numérisation basés sur caméra pour téléphones mobiles devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2028: rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché des logiciels de numérisation basés sur les caméras des téléphones portables en Europe devrait passer de 67,57 millions de dollars US en 2021 à 114,05 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,8 % de 2021 à 2028. Forte augmentation des activités de livraison ; l’augmentation de l’adoption des smartphones et la forte pénétration d’Internet renforcent l’adoption du commerce électronique. Cela a également incité les entreprises à adopter des canaux de vente en ligne pour élargir leurs clientèles respectives. De plus, les acteurs du marché du e-commerce optent pour diverses options logistiques, telles que le transport terrestre et le transport aérien, pour livrer les colis à leurs clients. L’industrie des services de messagerie est l’un des principaux secteurs, qui a connu une croissance immense après le boom du commerce électronique. Au fur et à mesure que le volume des livraisons augmentait, le besoin d’une gestion des coursiers est également apparu.

Le marché européen des logiciels de numérisation basés sur les caméras des téléphones portables est principalement distribué en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Russie et en Italie. Les secteurs du commerce de détail et de la logistique et du transport connaissent une augmentation considérable de leur valorisation. La demande croissante d’aliments et de boissons étiquetés et emballés en Europe et l’augmentation du revenu disponible des consommateurs dans les économies en développement de cette région stimulent l’adoption des logiciels de lecture de codes-barres basés sur l’appareil photo des téléphones portables. La forte augmentation de l’utilisation des codes-barres dans les secteurs de la logistique, du transport et de la santé stimule considérablement ce marché. Avec de nombreux pays développés, où les dépenses des industries en solutions technologiques avancées et efficaces sont élevées, l’Europe est apparue comme une région cruciale pour le marché mondial des logiciels de lecture de codes-barres avec caméra de téléphone portable. La vente au détail, la fabrication et la santé sont les secteurs clés en Europe, qui contribuent de manière significative à la croissance du marché des logiciels de numérisation basés sur les caméras des téléphones portables dans cette région. La Russie, la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni sont parmi les pays les plus touchés d’Europe, compte tenu du nombre de cas de COVID-19.

La région a connu une baisse importante des revenus de plusieurs industries alors que les autorités gouvernementales ont imposé des mesures de confinement strictes. En 2020, l’industrie manufacturière européenne a été fortement touchée en raison de l’arrêt temporaire des usines et des faibles volumes de production, ce qui a eu un impact négatif sur le secteur logistique de la région. De plus, les mesures de distanciation sociale et physique imposées par les gouvernements ont contraint les prestataires de services logistiques à limiter leurs opérations. Tous ces facteurs ont affecté le marché européen des logiciels de numérisation basés sur la caméra pour téléphones mobiles en 2020.

