Le marché européen des logiciels de gestion de cabinet dentaire connaîtra une croissance exponentielle au cours de la période de prévision 2022-2027

Le marché des logiciels de gestion de cabinet dentaire en Europe devrait passer de 518,3 millions de dollars US en 2020 à 1 048,8 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 10,6 % de 2020 à 2027. La consolidation du logiciel de gestion de cabinet dentaire en renforçant l’offre de produits est une tendance émergente suivie par les principales entreprises. En raison du nombre croissant de patients dentaires et de la sensibilisation croissante aux nouvelles technologies, les entreprises étendent leurs capacités de fabrication. Ce facteur a conduit à une diversification de la zone géographique et à une disponibilité constante des ressources techniques parmi les géants de l’industrie, ce qui les aide à répondre aux besoins des établissements de santé et des patients souffrant de maladies chroniques, telles que la carie dentaire et d’autres maladies dentaires ; augmentant ainsi la demande de logiciels de gestion de cabinet dentaire.

Le logiciel de gestion de cabinet dentaire est considéré comme aidant les dentistes à relever les défis uniques. Ces solutions sont des logiciels cloud faciles à utiliser qui facilitent le déroulement des routines cliniques et administratives et fournissent des outils puissants pour la gestion des données des cliniques dentaires. Le logiciel de gestion de cabinet dentaire fournit des modèles conçus pour les cabinets dentaires, la capacité d’importer et d’organiser des graphiques de dents, de radiographies et de gencives.

Ainsi, la prévalence croissante des maladies dentaires devrait créer une demande importante de logiciels de gestion de cabinet dentaire dans les années à venir, ce qui devrait en outre stimuler le marché des logiciels de gestion de cabinet dentaire.

Parmi tous les pays européens, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les plus touchés en raison du nombre croissant de cas de coronavirus et de décès qui y sont associés. Par exemple, les soins dentaires sont en hausse au Royaume-Uni depuis plusieurs années. L’association de

L’implantologie dentaire a estimé que plus de 130 000 procédures d’implants individuels devaient être réalisées au Royaume-Uni en un an. Selon les données sur les dépenses du NHS, en 2016-2017, 42 911 procédures hospitalières ont été effectuées pour retirer plusieurs dents de patients âgés de 18 ans et moins. Selon les estimations du NHS, entre 2016 et 2018, plus de 22 millions de patients ont été diagnostiqués ou traités par un dentiste au Royaume-Uni. De plus, 64 % des interventions chirurgicales ont été reportées et plus de la moitié ont eu des rendez-vous de suivi reportés. Par conséquent, il est susceptible d’affecter positivement le marché européen des logiciels de gestion de cabinet dentaire en raison des points susmentionnés.

