Le marché européen des jouets sexuels devrait connaître une croissance et une demande rapides d’ici 2028 : Rapport exclusif de Business Market Insights

Le marché des jouets sexuels en Europe devrait passer de 9 419,9 millions de dollars US en 2021 à 15 342,3 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 7,2 % de 2021 à 2028. La plupart des jouets sur le marché aujourd’hui sont rechargeables par USB. Au lieu d’utiliser des piles pour alimenter le moteur, ces vibromasseurs sont livrés avec un câble de chargement USB qui se branche sur l’ordinateur. Non seulement ils sont pratiques, mais les jouets rechargeables USB sont respectueux de l’environnement car ils jettent les piles sur le trottoir. Alors que les jouets avec des câbles rechargeables USB ne sont pas tout à fait nouveaux, les jouets qui sont rechargeables par USB sans le câble comme dans, le jouet se branche directement sur le port USB sont encore meilleurs. Par exemple, les jouets Le Wand Chrome Collection sont tous complètement sans câble, ce qui rend la vie de ceux qui ne peuvent plus suivre les câbles et les accords. De nombreuses entreprises sont tenues de suivre le mouvement avec cette marque de commodité géniale.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

LELO LifeStyles Healthcare PTE LTD Lovehoney Group Ltd. BMS Factory TENGA Co., Ltd. FUN FACTORY GmbH WOW Tech International GmbH

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES JOUETS SEXUELS EN EUROPE :

Par matériel

Métal

Silicone

Plastique

Verre

Autres

Par sexe

Homme

Femelle

Par canal de distribution

Commerce électronique

Magasins spécialisés

Autres

Un jouet sexuel est un objet ou un dispositif utilisé pour la stimulation sexuelle ou pour augmenter le plaisir sexuel. Les jouets sexuels peuvent être utilisés à de multiples fins seuls ou avec un partenaire par des personnes de tous les groupes d’âge. Les termes jouet sexuel, produit sexuel, marchandise sexuelle et nouveauté pour adultes ont été utilisés dans des recherches antérieures. Les produits considérés comme des jouets sexuels dans cette étude sont les vibromasseurs, les produits de lubrification, les godes, les jouets sexuels anaux, les anneaux péniens, les vagins en caoutchouc, les accessoires pour les jeux érotiques et les équipements BDSM. Le sextoy le plus acheté aujourd’hui est le vibromasseur. C’est le premier jouet sexuel commercial de l’ère moderne. L’augmentation des capacités de dépense et l’amélioration du niveau de vie dans les économies en développement sont les facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché. En outre, l’acceptation de la communauté LGBTQ et l’intérêt croissant des femmes à expérimenter sans hésitation des produits de bien-être sexuel favorisent l’adoption de tels produits.

L’économie européenne est gravement touchée en raison de la croissance exponentielle des cas de COVID-19 dans la région. L’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont parmi les pays européens les plus touchés et le nombre de décès est également élevé. L’épidémie actuelle de coronavirus (COVID-19) a été déclarée par l’OMS comme une urgence de santé publique de portée internationale, conformément au Règlement sanitaire international. De plus, le verrouillage perturbe le système de transport, ce qui a un effet direct sur les systèmes de la chaîne d’approvisionnement, ce qui a entraîné une perte pour diverses entreprises opérant dans cette région. Cette perturbation de la chaîne d’approvisionnement a eu un impact sur les ventes au détail de jouets sexuels dans cette région. Mais, l’impact du COVID-19 a un impact positif sur les ventes des canaux de commerce électronique. Depuis mars 2020, Cult Beauty, un détaillant en ligne basé au Royaume-Uni, a enregistré une augmentation de 61 % des produits « sex tech ». Cette hausse de la production soutient la croissance du marché des jouets sexuels pendant la situation pandémique. De même, selon Quidco (Royaume-Uni), les ventes de jouets sexuels au Royaume-Uni ont augmenté de 25 % au cours des deux premières semaines du premier verrouillage au Royaume-Uni.

