Le marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) atteindra 87 460,06 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2028, avec une croissance à un TCAC de 6,9 ​​%

Rapport sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) détaillant les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d’analyser les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique et l’innovation technologique sur le marché. Pour comprendre le scénario de marché des ingrédients pharmaceutiques analytiques et actifs (API), contactez Data Bridge Market Research pour un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.​​​

Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 87 460,06 millions USD d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La prévalence croissante de diverses maladies chroniques et le vieillissement de la population sont les principaux moteurs de la demande de marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au cours de la période de prévision.

Étendue du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et taille du marché

Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en fonction de la molécule, du type, du type de fabricant, de la synthèse, de la synthèse chimique, du type de médicament, de l’utilisation, de la puissance et de l’application thérapeutique. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base des molécules, le marché des principes actifs pharmaceutiques (API) est segmenté en petites molécules et macromolécules. Le segment des petites molécules devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) d’ici 2021 en raison du nombre croissant d’approbations réglementaires et de la R&D à forte pénétration croissante de nouvelles petites molécules.

Sur la base du type, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en ingrédients pharmaceutiques actifs innovants et en ingrédients pharmaceutiques actifs génériques. Le segment des ingrédients pharmaceutiques actifs innovants devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) d’ici 2021 en raison du coût des API innovants plus élevé que celui des API génériques et de l’augmentation des approbations de la FDA pour de nouvelles entités moléculaires.

Sur la base du type de fabricant, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en fabricants d’API captifs et en fabricants d’API commerciaux. Les propres fabricants d’API devraient dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) d’ici 2021 en raison des investissements importants des principaux acteurs du marché pour la production d’installations de fabrication haut de gamme et de la disponibilité facile des matières premières.

Sur la base de la synthèse, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en ingrédients pharmaceutiques actifs synthétiques et en ingrédients pharmaceutiques actifs biotechnologiques. Le segment des ingrédients pharmaceutiques actifs synthétiques devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) d’ici 2021 en raison de protocoles plus simples pour la synthèse moléculaire, de directives réglementaires moins strictes et de la perte de brevets pour de nombreuses molécules synthétiques dans les années à venir.

Sur la base de la synthèse chimique, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en acétaminophène , artémisinine, saxagliptine, chlorure de sodium , ibuprofène, losartan potassique, énoxaparine sodique, rufi amide, naproxène, tamoxifène, etc. Le segment de la saxagliptine devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en 2021 en raison du coût élevé des API et de l’augmentation des cas de diabète dans le monde.

Sur la base du type de médicament, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en médicaments sur ordonnance et en vente libre. Le segment des médicaments sur ordonnance dominera le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) d’ici 2021, car le coût des médicaments est élevé, ce qui augmentera le coût de fabrication des API et des API.

Sur la base de l’application, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en clinique et recherche . Le segment clinique devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) d’ici 2021 en raison du nombre croissant de maladies qui nécessitent un approvisionnement continu en API et en matières premières.

Sur la base de la puissance, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en ingrédients pharmaceutiques actifs de faible à modéré et en ingrédients pharmaceutiques actifs de puissance élevée à élevée. D’ici 2021, le segment des ingrédients pharmaceutiques actifs faibles à modérés devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison de leur nature moins toxique et dangereuse.

Sur la base de l’application thérapeutique, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en cardiologie, système nerveux central et neurologie, oncologie , orthopédie, endocrinologie, pneumologie, gastro-entérologie, néphrologie, ophtalmologie et autres applications thérapeutiques. Le segment de la cardiologie devrait dominer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en 2021 en raison du nombre croissant de crises cardiaques, d’embolies, etc.

Analyse au niveau du pays du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Le marché Ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies en fonction du pays, de la molécule, du type, du type de fabricant, de la synthèse, de la synthèse chimique, du type de médicament, de l’utilisation, de la puissance et de l’application thérapeutique susmentionnés.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, l’Autriche, la Norvège, la Hongrie, la Lituanie, l’Irlande, la Pologne et le reste de l’Europe. L’Allemagne domine le marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison de la demande croissante des consommateurs pour les ingrédients pharmaceutiques actifs.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Le paysage concurrentiel du marché Ingrédients pharmaceutiques actifs (API) fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et l’étendue des produits, Avantages de l’application , courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sur lequel la société se concentre.

Les principales entreprises impliquées dans les transactions d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) sont Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Pfizer Inc., Sanofi, GlaxoSmithKline plc., Aarti Industries Limited, Recipharm AB (publ), Jubilant Pharmova Limited, LUPIN , Aurobindo Pharma, Alembic Pharmaceuticals Limited, AbbVie Inc., AstraZeneca, Alkem Labs, Albemarle Corporation, Saneca Pharmaceuticals, Unichem Laboratories, Neuland Laboratories Ltd., Divi’s Laboratories Limited., HIKAL Ltd., Viatris Inc., Merck KGaA, Novo Nordisk A /S, Sandoz International GmbH, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Minakem, BASF SE, Cipla Inc., CordenPharma International, Piramal Pharma Solutions, etc. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

