Le marché européen des ingrédients alimentaires (acidulants) est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale en fonction de la taille, de la part, des tendances, de la demande, des prévisions de croissance et des défis

Marché européen des ingrédients alimentaires (acidulants), par type ( acide citrique , acide lactique, acide acétique, acide fumarique, acide tartrique, acide malique, acide gluconique, acide phosphorique et sels, acide succinique, citrate de sodium, citrate de potassium, acide tannique, acide formique acide et autres), forme (sec et liquide), fonction (contrôle du pH, exhausteur de goût acide, conservateurs et autres), canal de distribution (B2B et B2C), utilisateur final (secteur de la transformation des aliments, secteur de la restauration, et ménages/vente au détail) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et aperçu du marché

Le marché européen des ingrédients alimentaires (acidulants) connaît une croissance significative en raison de la croissance de l’industrie alimentaire et des boissons et de l’augmentation de la demande de boissons et d’aliments aromatisés. L’augmentation de la demande d’acidulants dans les boissons alcoolisées telles que le vin stimule également la croissance du marché européen des ingrédients alimentaires (acidulants). Cependant, les réglementations gouvernementales strictes associées aux acidulants et les risques pour la santé associés à certains acidulants, tels que l’acide phosphorique, devraient freiner la croissance du marché du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des ingrédients alimentaires (acidulants) devrait croître à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type (acide citrique, acide lactique, acide acétique, acide fumarique, acide tartrique, acide malique, acide gluconique, acide phosphorique et sels, acide succinique, citrate de sodium, citrate de potassium, acide tannique, acide formique et autres), forme ( sec et liquide), fonction (contrôle du pH, exhausteur de goût acide, conservateurs et autres), canal de distribution (B2B et B2C), utilisateur final (secteur de la transformation des aliments, secteur de la restauration et ménage/vente au détail) Pays couverts France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Pologne, Danemark, Suède, Belgique, Turquie, Suisse et reste de l’Europe Acteurs du marché couverts Bartek Ingredients Inc., Corbion, Cargill, Incorporated, ADM, Tate & Lyle, Jungbunzlauer Suisse AG, Foodchem International Corporation, Richest Group, INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA, SA, Direct Food Ingredients Ltd, Brenntag SE, Innova Corporate, Arihant Chemicals, entre autres

Définition du marché

Les acidulants sont des composés chimiques qui donnent une saveur acidulée, aigre ou acide aux aliments ou améliorent la douceur perçue des aliments. Les acidulants peuvent également fonctionner comme agents levants et émulsifiants dans certains types d’aliments transformés. Bien que les acidulants puissent abaisser le pH, ils diffèrent des régulateurs d’acidité, qui sont des additifs alimentaires spécifiquement destinés à modifier la stabilité des aliments ou des enzymes qu’ils contiennent. Les acidulants typiques sont l’acide acétique (par exemple, dans les cornichons) et l’acide citrique. De nombreuses boissons, comme les colas, contiennent de l’acide phosphorique. Les bonbons acides sont souvent formulés avec de l’acide malique. Les autres acidulants utilisés dans la production alimentaire comprennent l’acide fumarique, l’acide tartrique, l’acide lactique et l’acide gluconique.

Dynamique du marché des ingrédients alimentaires (acidifiants) en Europe

Conducteurs

La demande croissante de produits alimentaires prêts à l’emploi devrait favoriser la croissance de l’industrie des acidulants alimentaires

Les plats cuisinés et prêts à emporter permettent d’économiser du temps et de l’énergie et, par conséquent, la demande de plats cuisinés augmente. Cela comprend les aliments surgelés, les aliments en conserve, les collations prêtes à manger, les repas, les aliments réfrigérés, les soupes et les sauces, les assaisonnements et les vinaigrettes, les nouilles et les pâtes, et plus encore. Les consommateurs recherchent la facilité d’utilisation, la valeur nutritionnelle élevée, la fonctionnalité et la livraison rapide d’aliments prêts à l’emploi. Les industriels de la transformation alimentaire et des plats cuisinés développent des idées innovantes et créatives pour répondre à cette demande. De plus, les acidulants sont l’ingrédient clé utilisé dans la fabrication d’aliments prêts-à-servir pour ajouter une saveur rafraîchissante, améliorer la texture et l’acidité et rehausser le goût du produit.

Ainsi, la demande croissante de transformation des aliments préparés devrait stimuler la demande d’acidulants au cours des années à venir.

Augmentation de la demande d’acidulants tels que l’acide malique, l’acide lactique et le lactate de sodium dans l’industrie de la confiserie

Les acidulants utilisés en confiserie, tels que l’acide malique, l’acide lactique et le lactate de sodium, ont un goût et des effets aromatiques uniques. Il renforce également l’impact de certaines notes de saveur aromatiques en raison de sa volatilité. De plus, de nos jours, les associations d’acidulants sont couramment utilisées en confiserie. De plus, l’acide malique et l’acide fumarique fournissent une acidité plus persistante que les autres acides alimentaires à la même concentration, améliorent les saveurs de fruits et renforcent l’impact des édulcorants à haute intensité.

Par conséquent, la demande accrue de produits de confiserie augmente la demande d’acidulants tels que l’acide malique, l’acide lactique, l’acide fumarique, le lactate de sodium et autres par les fabricants de produits alimentaires pour répondre aux demandes.

Opportunités

Production biologique d’acide citrique et d’acide acétique

Les consommateurs se tournent vers des produits durables et optent pour des produits fabriqués à l’aide d’ingrédients durables. Par conséquent, la demande d’ingrédients alimentaires durables, rentables et biologiques (acidulants) tels que l’acide citrique et l’acide acétique augmente parmi les fabricants. Cependant, la production d’acide bio-succinique est assez difficile grâce à un produit durable qui est la fermentation microbienne, bien qu’il soit rentable.

Ainsi, en raison de la disponibilité d’un large éventail de bactéries, de champignons et de levures, la production biologique d’acidulants peut être augmentée et des produits bio-acidulants durables peuvent être proposés à l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons, car il offre d’énormes opportunités pour l’alimentation. & boissons contenant des ingrédients biologiquement durables.

