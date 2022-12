Le marché européen des implants rachidiens par produit, type, application, taille, croissance et devrait atteindre 4 046,30 millions USD d’ici 2028

Data Bridge Market research a publié une étude approfondie intitulée « Europe Spinal Implants Market » qui garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et le succès sur le marché.

Le marché européen des implants rachidiens devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 4 046,30 USD millions d’ici 2028. La prévalence croissante des maladies de la colonne vertébrale et des discopathies dégénératives conduit à une adoption accrue des implants rachidiens agissant comme moteur du marché des implants rachidiens.

Toutes les données statistiques et numériques qui ont été estimées dans ce rapport d'activité sont représentées à l'aide de graphiques, de tableaux ou de tableaux, ce qui rend ce rapport plus convivial. Cette étude de marché souligne les mouvements des principaux acteurs du marché tels que les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et les acquisitions qui affectent le marché et l'industrie de la santé dans son ensemble et affectent également les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs du TCAC.

Aperçu du marché:

Les implants rachidiens sont des dispositifs que les chirurgiens utilisent pendant la chirurgie pour gérer les troubles liés à la colonne vertébrale, atténuer les maux de dos et renforcer la colonne vertébrale. Ces implants sont faits de matériaux biocompatibles et respectueux du corps largement utilisés dans le traitement des lésions de la colonne vertébrale telles que les maladies dégénératives des disques, les troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, la scoliose, la cyphose et autres.

La sensibilisation croissante aux implants rachidiens et le risque croissant de déformations et de troubles de la colonne vertébrale devraient alimenter la croissance du marché des implants rachidiens. Le coût élevé des implants rachidiens et des procédures associées et l’augmentation des rappels de produits devraient freiner la croissance du marché des implants rachidiens. Les initiatives stratégiques prises par les principaux acteurs du marché pour étendre sa présence sur le marché, entre autres, devraient constituer une opportunité pour sa croissance sur le marché des implants rachidiens. Les effets secondaires des implants rachidiens et une couverture de remboursement inadéquate devraient constituer un défi pour la croissance du marché des implants rachidiens.

Le rapport sur le marché des implants rachidiens fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché des implants rachidiens, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Points clés couverts par les tendances et les prévisions du secteur du marché des implants rachidiens jusqu’en 2028

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Medtronic

Canwell Medical Co., Ltd.

NuVasive, Inc.

Épine de mer

Globus Médical

Chirurgie RTI

MW Industries, Inc. (MWI)

XTANT MÉDICAL

SINTX Technologies, Inc.

Orthofix Medical, Inc.

Alphatec Holdings, Inc.

Johnson & Johnson Services, Inc.

Tecomet, Inc.

Stryker

Zimmer Biomet

Portée du marché des implants rachidiens et taille du marché

Le marché des implants rachidiens est classé en six segments notables en fonction du produit, des matériaux, de la technologie, du type de chirurgie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des implants rachidiens est segmenté en dispositifs de fusion, dispositifs sans fusion, produits biologiques de la colonne vertébrale, stimulateurs osseux de la colonne vertébrale et autres. En 2021, le segment des dispositifs de fusion devrait dominer le marché en raison de l’escalade de la population gériatrique entraînant une incidence accrue de troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, de discopathies dégénératives et d’autres troubles de la colonne vertébrale.

Sur la base des matériaux, le marché des implants rachidiens est segmenté en métaux, céramiques, biomatériaux, polymères et autres. En 2021, le segment des métaux devrait dominer le marché en raison de la rentabilité et des applications étendues de ces matériaux.

Sur la base de la technologie, le marché des implants rachidiens est segmenté en fusion, produits biologiques de la colonne vertébrale , VCF, décompression, préservation du mouvement et autres. En 2021, le segment de la fusion devrait dominer le marché en raison de l’augmentation de l’incidence des maladies cibles telles que la discopathie dégénérative et la sténose vertébrale et en raison de complications moindres.

Sur la base du type de chirurgie, le marché des implants rachidiens est segmenté en chirurgies ouvertes et en chirurgies mini-invasives . En 2021, le segment des chirurgies ouvertes devrait dominer le marché en raison de l’incidence croissante des déformations de la colonne vertébrale, de la préférence croissante pour les chirurgies de la colonne vertébrale ouverte parmi les professionnels de la santé et des avancées technologiques dans les chirurgies de fusion vertébrale.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des implants rachidiens est segmenté en hôpitaux , cliniques spécialisées, centres de la colonne vertébrale, centres de traumatologie, centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché par utilisateur final, car les hôpitaux sont le principal fournisseur de services en cas d’accident ou de blessure nécessitant des chirurgiens de la colonne vertébrale.

Sur la base du canal de distribution, le marché des implants est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché car il fournit des produits d’implants rachidiens de qualité et accessibles à divers hôpitaux, centres de la colonne vertébrale et de traumatologie.

Marché des implants rachidiens en Europe Analyse au niveau des pays

Le marché européen des implants rachidiens est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, matériaux, technologie, type de chirurgie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen des implants rachidiens sont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen des implants rachidiens en raison de l’augmentation de la population gériatrique et des progrès technologiques dans le pays. Le Royaume-Uni domine le marché européen des implants rachidiens avec la deuxième part de marché la plus élevée, car la demande d’implants rachidiens dans le secteur de la santé dans le pays et dans le monde augmente. Alors que la France domine le marché européen des implants rachidiens avec la troisième part de marché la plus élevée en raison du risque accru de troubles et de déformations de la colonne vertébrale.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques européennes et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les lancements de nouveaux produits par les fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des implants rachidiens

Le marché des implants rachidiens vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes du marché des implants rachidiens, l’impact de l’avancement du marché des implants rachidiens et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des implants rachidiens. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Implants rachidiens

Le paysage concurrentiel du marché des implants rachidiens fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de la société liée au marché européen des implants rachidiens.

